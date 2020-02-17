【武漢肺炎】「全民隔離」兩周後復工　溫州疫情會否死灰復燃？

國家衛健委早日表示，全國防疫工作已收得成效，新增病例普遍下降，各地亦相應一一復工。以浙江溫州市為例，當地錄得約5百宗確診病例，被視為湖北外的重災區，市政府於2月1日公布全民隔離令，其間規定每戶每2日只可派1人出門購買必需品。 全民隔離令已於15日解除，兩星期間新增個案由高峰時每日數十宗，跌至最近每日數宗，溫州市亦於17日復工，市政府明言毫不放鬆疫情防控，同時逐步恢復生產生活秩序。到底溫州市「解封」的風險有多高呢？

溫州市長姚高員於2月2日透露，有18萬溫州人在武漢經商，市政府於1月24日動員後，通過投資促進局和溫州商會勸籲溫商，暫時不要回鄉：「（不過）大概是大年三十（1月24日）到昨天（2月1日）為止，七八天時間新增回來約2萬9千人。」

浙江溫州市是疫情重災區之一。（路透社）

近3萬回鄉溫商構成多高風險？

先不考慮18萬溫商中有多少人在動員前已從武漢回鄉，單就由動員到全民隔離前抵步的2.9萬名溫商，當中有多少人可能成為病毒帶原者呢？

根據官方數字，武漢迄今錄得約4萬宗確診病例，佔1108萬人口的約0.36%，預計短期內仍會持續增加。

姑且以此佔比為風險下限，估計在2.9萬名回鄉溫商當中，可能潛藏105名帶原者，而綜合各方專家目前的估算，病毒的傳播系數為2至4左右，那麼取其低者作推算之用，亦即1名患者可傳染多2人，那麼105名染病溫商就會傳染多210人，兩者總計合共有315人。

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迄至2月16日，溫州市累計確診病例約5百人，上述風險下限評估就顯示，即使只計算單一潛在傳染圈，風險個案已可佔已知病例逾60%。

如要評估較高風險的狀況，大可沿用各國的僑民感染率以作上限。在從武漢撤僑的多國之中，日本至今撤僑763人，共錄得13宗感染個案，佔總數約1.7%，在各國之中偏高（部份國家如澳洲就沒有僑民感染個案）。

姑且以日本的僑民感染率作準，估計2.9萬名回鄉溫商當中，可能潛藏494名帶原者。假如維持傳染系數為2，潛藏帶原者可以傳染多達988人，兩者加起來就有1482人，如是者在這個單一傳染圈，風險個案就超過已知病例近3倍。

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簡單推算的「高估」和「低估」

由知可見，單就封城前約8日時間，2.9萬名回鄉溫商可潛藏105名至494名病毒帶原者，構成315人至1482人的潛在傳染圈。

就「低估」一面說，上述簡單推算止於「二代感染」，未擴大至有可能已出現的三代、四代傳染。當然，如果單一來源已有數以百計的風險個案，那將風險評估的時段擴大至全民隔離前14天內，遍及數以萬計從武漢或湖北回溫的人口，相信風險個案之多，必定遠超現有確診數字。

就「高估」一面說，溫州在全民隔離前已一如全國各地，官方叫停公眾活動，動員各級幹部檢疫，市民包括回鄉溫商都減少出門群聚，戴口罩勤洗手，病毒傳染力大降，全民隔離令更進一步在社區裡壓縮傳染圈。回鄉溫商即使是病毒帶原者，一來傳染機會已大減，二來部份或不藥而癒，故此不會成為病例源頭。

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2月初已有社區爆發跡象

兩相權衡， 「隔離令」已生效14天，理論上等於一個病毒潛伏期，會發病的患者大多已發病，不過少數病例的潛伏期可超過14天，而發病至自覺求醫更是另一回事：2月16日，溫州僅有1宗新增個案，該患者於1月21日由湖北回鄉，至2月12日才出現發燒咳嗽等症狀，歷時22日，未知在鄂抑或在溫感染。

更為要者，溫州在2月初已出現社區爆發跡象，先是確診病例逐漸以「有確診病例接觸史」為主，顯示多代傳染，繼而發現有百貨公司淪為本地傳染圈，涉及逾10宗個案。此外，有不少患者的感染來源不明，市衛健委亦於17日表示，有近4千名密切接觸者仍「接受醫學觀察」。

整體而言，溫州市作為湖北省外重災區或前重災區，全民隔離未必可根除規模可觀的傳染圈，因此復工後大概仍會有零星個案，然而只要保持低增長，並且追蹤得到感染源頭，市政府仍可執行防疫與經濟並重的新方針，憑藉嚴格檢疫和市民自律，防止疫情死灰復燃。