【武漢肺炎】陳一新「臨危受命」任中央指導組副組長

武漢新冠病毒疫情持續蔓延之際，風暴中心的湖北省接連出現人事調整。繼國家衛生健康委員會副主任王賀勝空降擔任湖北省委常委。中共中央政法委秘書長陳一新已出任中共中央指導組副組長。

陳一新重回武漢備受矚目。（中國長安網）

據內媒報道顯示，陳一新2月8日已赴湖北武漢調研。他在微信群中強調，當前要把貫徹落實中共總書記習近平「應收盡收」的重要指示作為首要任務，明確目標要求，健全責任機制，一手抓鼓舞士氣、一手抓嚴肅問責，做好群眾思想工作和輿論引導工作，完善各項保障措施，奪取抗疫鬥爭的勝利。

陳一新在微信中稱，「回湖北武漢為湖北、武漢人民辦實事、處理急事，這是我的責任。我相信，有習近平總書記領航掌舵，有以習近平為核心的黨中央堅強領導，有習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指引，有湖北、武漢人民的團結奮鬥，湖北武漢一定能奪取這場抗疫鬥爭的勝利！」

生於1959年的陳一新，長期在浙江從政，具有「浙江系」官員的標籤。他曾與張德江、習近平、趙洪祝三位前浙江省委書記有過交集。

特別是在習近平任職期間，陳一新於2003年7月，被提拔為浙江省委副秘書長，後又兼任省委政策研究室主任。

從2012年開始至今每年，陳一新都會有職務上的調整，可謂穩步向前。

2012年，陳一新從浙江省委政策研究室主任一職下到地方，任金華市委書記；2013年6月，調任温州市委書記，並於2014年12月躋身浙江省委常委，晉升為副部級；2015年12月，任中央深改辦專職副主任。2017年1月，陳一新履新湖北省委副書記、武漢市委書記。

2018年3月，陳一新任中共中央政法委員會秘書長。

值得注意的是，陳一新曾有五年時間在浙江省委辦公廳任職黨群政法處處長；近年來，也多次以市委書記的身份參與主導政法工作會議，擁有豐富的政法系統工作經驗。

新冠病毒疫情爆發至今，湖北省官方的應急和治理能力備受詬病，網上有呼聲要求中央「派外省領導支援湖北」。飽受輿論抨擊的湖北省紅十字會此前已率先「地震」，多名黨組成員分別被免職、警告或記過。

目前，武漢新冠病毒肺炎疫情仍在持續，再次臨危受命重回武漢的陳一新將如何完成這項特殊使命，仍需關注。