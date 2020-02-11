【武漢肺炎】浙江系陳一新南下消息證實　約法三章震懾武漢官場

在消息瘋傳3天後，浙江政壇出身的中共中央政法委秘書長陳一新臨危受命南下湖北一事終於得到證實。2月10日，中央政法委官方公號長安劍披露消息，早在2月8日，陳一新已經以中央指導組副組長的身份南下。彼時，他通過武漢市各區官員微信群向眾人「約法三章」，迎戰新冠肺炎感染者「應收盡收」， 完成中央交付的任務。

武漢肺炎疫情持續。圖為當地新建的「雷神山醫院」，收治重症患者。（中新社）

據「長安劍」披露，2月8日陳一新已經趕赴湖北履行使命，「兩日來，他都工作到凌晨一兩點。」當天，陳一新在武漢各區區委書記、區長組成的微信工作群裏披露自己已經履新中央指導組副組長的消息。

「我是陳一新，又回到你們中間來了。……黨中央決定：我擔任中央指導組副組長，又能與你們一同戰鬥了。回湖北武漢為湖北、武漢人民辦實事、處理急事，這是我的責任。 」面對當前湖北新冠肺炎感染人數、死亡人數居高不下的局面，當天陳一新剛剛履職打完招呼，並宣布要「約法三章」。

陳一新告誡武漢當地官員，「應收盡收，刻不容緩」，是習近平提出的明確要求，是一道不折不扣要執行到位的命令。為此，他要求所有人提高政治站位，明確目標。

對於外界對武漢官場應對不力的指責，陳一新明確建立責任機制震懾官場，「我要建立三項制度：一是實行一小時通報制度。今天各區每隔一小時要向省市指揮部報告一次進展情況……二是領導幹部下沉包乾、靠前指揮機制……三是建立激勵問責機制。要以結果論英雄，對沒有完成任務的，要動真格不手軟……」

1959年出生的陳一新，本為浙江官員出身，2015年由温州市委書記調任新成立的中央全面深化改革領導小組辦公室專職副主任，僅一年後南下湖北任省委副書記，兼任武漢市委書記。雖然陳一新主政武漢時間不足一年半，但至今在武漢頗有令名。

3天前，「陳一新將任中央指導組副組長，王賀勝將任湖北省委常委」的消息由自媒體平台「陶然筆記」根據相關渠道獲得的消息率先披露。當時湖北官場因為應對疫情不力飽受指摘，隨即又發生「造謠者」李文亮病故一事，民怨四起。2月7日當天國家衛健委副主任王賀勝履新湖北省委常委的消息得到官方確認，但陳一新南下的消息一直未得到證實，不少相關報道也在網絡空間消失，引起私下議論。

2月8日陳一新已經趕赴湖北履行使命。（資料圖片）

不過，陳一新履新，至少目前看來並非「空降」擔任湖北實職。陳一新最近的一次公開露面是在1月28日出席由中央政法委書記郭聲琨召開的就政法機關做好疫情防控、維護社會穩定工作進行再研究再部署的專題會。此後2月1日，陳一新也曾以中央政法委秘書長名義在《求是》發文《「五治」是推進國家治理現代化的基本方式》。

事實上，中央指導組副組長顯然系臨時職務。這一中央指導組由國務院副總理孫春蘭領銜，在其陪同國務院總理李克強1月27日南下湖北督戰前後披露。根據公開消息，該指導組目前顯然是統籌湖北省防疫、掌握實權的最重要機構，相當程度接管了湖北省黨政機構職能。

2月8日當地媒體稱中央指導組在鄂期間，從全國調集100餘支隊伍1.1萬餘名醫務人員馳援武漢，統籌調配使用各方面醫療資源、醫用物資，最大限度提高運轉救治效率。改造、擴容武漢協和、同濟、人民等3家定點醫院救治重症患者。緊急調集20支國家醫學救援隊，較短時間內建成有4,000張床位的3所「方艙醫院」。