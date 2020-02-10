【武漢肺炎】習近平北京視察防控工作　視頻連線武漢慰問醫護

武漢新冠病毒肺炎疫情持續蔓延之際，中國國家主席習近平於2月10日現身北京地壇醫院，並通過視頻連線武漢聽取中央指導組的工作匯報。據悉，這是武漢疫情爆發以來，習近平首次到民間視察。

據央視《新聞聯播》10日發佈的視頻可以看出，習近平在室內與官員會面時，以及在戶外與群眾打招呼時，都有戴上醫用口罩，有工作人員為他探測體温。

新華社報道稱，習近平2月10日下午到北京治療新冠肺炎患者的地壇醫院視察，了解治療方法。並通過視頻與武漢醫院接受治療的重症患者通話，了解湖北省政府人員匯報疫情工作。

習近平之後到朝陽區的疾控中心，了解基層一線疫情防控、居民生活必需品保障供應等情況，並慰問社區居民和工作人員。

陪同習近平參與調研的北京市委書記蔡奇、北京市長陳吉寧，以及中共中央辦公廳主任丁薛祥等人也配戴口罩。

在疫情爆發的中心湖北省，醫院人滿為患，醫療物資和食品供應匱乏，約6,000萬人正在接受隔離，這是有史以來涉及人數最多的隔離措施。新冠肺炎於2019年12月首次出現在湖北省省會武漢。

全國已將諸多城市完全封閉，在數天內就建起了幾家新醫院，並把軍醫和大批黨員派到抗疫前線。中共高層將這種巨大的努力比作戰爭。

習近平一直強調這是一場疫情防控的「人民戰爭」，此次在北京視察中，他依然強調，「堅決把疫情擴散蔓延勢頭遏制住，堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰」。此前，他與美國總統特朗普(Donald Trump)通電話時也曾使用「人民戰爭」這個詞，稱他堅信中國將贏得勝利。

中國官方媒體也不斷強調，新冠肺炎疫情發生以來，以習近平為核心的黨中央高度重視，已召開兩次中央政治局常委會會議，研究部署疫情防控工作。

習近平2月3日主持召開中央政治局常務委員會稱，「這次疫情是對我國治理體系和能力的一次大考」。

香港01曾在《湖北官場的輿情危機 中南海的「民心之戰」》一文中指出，一場肺炎疫情，讓中國執政者的目標——國家治理體系和治理能力現代化以無比尷尬的形式亮出短板，只能希望經過代價巨大的這一場戰役後，中國的治理體系能夠有明顯的改善，官員們的執政能力有更多的提高。與此同時，「民心」是執政者在任何情況下都不能鬆懈的追求。特別是在共同抗擊疫情的艱難時刻，官民之間的良性互動更是極為重要的。

武漢肺炎疫情形勢依然嚴峻。2月10日，據衛健委最新數據顯示，內地在2月9日新增新型冠狀病毒肺炎病例3,062例，累計確診40,171例，累計死亡病例908例。