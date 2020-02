【武漢肺炎】美媒稱華「亞洲病夫」　鄭永年：種族主義正加快抬頭

武漢肺炎疫情持續蔓延,亦加深了西方對中國的偏見。美媒《華爾街日報》2月3日以「中國是亞洲真正的病夫」(China is the Real Sick Man of Asia)為題發表米德(Walter Russell Mead)的文章,引發中方強烈反彈,美國一些主流媒體亦注意到新型冠狀病毒重新喚醒針對中國人的種族主義情緒。

新加坡國立大學東亞研究所教授、CCG學術專家委員會主任鄭永年在新加坡《聯合早報》刊文指出,美國和西方一些國家的對華「隔離」政策和過度反應,不言自明地隱含着濃厚的種族主義因素。