【武漢肺炎】內地19省市定向援助湖北16市　京滬集中支援武漢

新型冠狀病毒肺炎肆虐全國，重災區湖北省確診人數已突破3萬人，當地醫護人員緊缺，醫療防護物資告急，令疫情防控工作非常繁重。 因應嚴峻形勢，國家衛生健康委員決定，建立省際「對口支援」湖北省除武漢以外地市新冠肺炎醫療救治工作機制。

2月11日，福建省對口支援湖北宜昌防治新型冠狀病毒肺炎首批醫療隊出征。醫療隊共158人，主要由呼吸科、感染性疾病科、醫院感染管理科、重症醫學科、精神科等專業的臨床醫師，一線護理人員，實驗室檢測人員，以及後勤保障人員組成。 （中新社）

據新華社周一（10日）報道，在原有外省醫療隊支援的基礎上，按照原有關係不變、應補盡補的原則，國家衛健委統籌安排19個省份對口支援湖北省除武漢市外的16個市州及縣級市，確定以下「對口支援」關係：

重慶、黑龍江支援孝感市 山東、湖南支援黃岡市 江西支援隨州市 廣東、海南支援荊州市 遼寧、寧夏支援襄陽市 江蘇支援黃石 福建支援宜昌市 內蒙古、浙江支援荊門市 山西支援仙桃、天門、潛江3縣市 貴州支援鄂州市 雲南支援咸寧市 廣西支援十堰市 天津支援恩施土家族苗族自治州 河北省支援神農架林區

國家衛健委要求，各支援省份要切實提高政治站位，和受援地市共同協商，確定支援安排，以解決當地醫療衛生資源缺口為基礎，組建由醫護、管理、疾控專業人員組成的支援隊伍，實地支援與遠程醫療服務相結合，多措並舉開展對口支援工作。

同時，要兼顧本地區疫情防控需求，共同做好醫療救治工作，努力提高收治率、治癒率，降低感染率、病死率。

2月10日，習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作。（新華社）

國家主席習近平10日表示，「武漢勝，則湖北勝；湖北勝，則全國勝。 」對此，擁有新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」分析指，在武漢之外，第二場決戰即將展開，並列出「對口援助」的5個特點：

第一是，「不是簡單的一省包一市（一個省負責湖北的一個市疫情防控）」，許多是「兩省包一市」，像情況比較嚴重的的孝感市和黃岡市。

第二是，「一省包一市的，都是量力而行」，如江蘇支援黃石市、江西支援隨州市、福建支援宜昌市、貴州支援鄂州市，這幾個市在湖北省中，疫情相對嚴重，因此由實力較強的省份分包。

第三是，「一個包三個的」，山西支援仙桃、天門、潛江三個市，這和湖北省的政治構架有點關係，因為仙桃市、天門市、潛江市雖歸湖北直轄，但面積和人口，只是縣級市。

第四是，「醫療實力最強的省份缺席」，內地19個省份中，對口支援湖北省16市，少了北京市、上海市，因為他們有更大的責任—武漢市。 根據統計，截至2月9日，全國共調集165支醫療隊，19916名醫療人員，當中包括北京、上海、四川、東北三省的醫療隊員，其中的152支醫療隊和約18226名醫療人員，都是前往武漢市。

第五是，「有些省份，本身任務也重」，內地各省份中，臨近湖北的河南、安徽、湖南、江西、浙江和廣東，情況都是僅次於湖北的，當中只有江西支援隨州市，廣東、浙江、湖南，都是聯合其他省份，支援一個城市，河南、安徽就沒有參與「對口支援」，因為河南是人口大省，本身防疫任務艱钜， 以省內的信陽市為例，去武漢市比去鄭州市還近，人員往來密切，因此疫情也非常嚴重。

2月3日，西安國際醫學中心醫院組織的212名專家、醫護人員搭乘包機抵達武漢天河機場，奔赴武漢市第八醫院開展救治工作。（中新社）

「牛彈琴」認為，為了支援前方，這些省份幾乎將每個縣城的醫療人員，都派去湖北，事實上，這已不是一兩場決戰，而是三場決戰。

決戰分別是，「第一場，武漢會戰，這是重中之重，各省都派去最精銳部隊；第二場，湖北之戰，這是對口分包，責任如山，是軍令狀；第三場，家園之戰，精銳已去了最前線，但家園絕對不能失守。」