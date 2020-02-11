【武漢肺炎．觀察】「失控」與「窒息」　中國疫情觀感懸殊

始於2019年12月初的新冠肺炎（NCP）疫情已經進入第三個月，確診感染者和病亡數字仍在繼續攀升。該病毒的傳播速度驚人，已在全球範圍引起不同程度的無序狀態和恐慌情緒，不少人認為疫情在中國已經「失控」。

新冠病毒肺炎確診感染者和病亡數字仍在繼續攀升。（中新社）

作為疫情重災區的中國，不僅承受着病毒對數萬中國人身體的傷害和對更多中國人健康的威脅，其對病毒傳播的「嚴防死守」也是一把「雙刃劍」，既遏制了疫情的爆炸式傳播，卻也讓整個國家為之一滯，很多地區嚴控出入、交通停運、企業停產，又有令人「窒息」之感。

那麼，這兩種差異巨大甚至趨於兩種極端的描述，究竟哪一種才更接近真實情況？

兩種反差巨大的敘述

中國的肺炎疫情是否已經失控？國際輿論對中國新冠病毒疫情的報道連篇累牘，令人目不暇接，其中較具誤導性、容易引起恐慌的標題和描述，對個別極端案例的聚焦與放大，誇張甚至帶有歧視性的圖畫，都很容易引起關注並得到傳播。

德國《明鏡》周刊在2020年第6期的封面上稱「新型冠狀病毒中國製造」，引發中方強烈不滿。（網絡圖片）

以美國《紐約時報》近期報道為例，近期推出了大量涉及中國疫情的文章，有關於經濟方面的《「就像中世紀的歐洲」：新冠疫情重創中國經濟》，有關於染病家庭的《一個幾乎全體感染病毒的家庭，該怎麼辦？》，有關於染病個人的《「我是被無辜捲進來的」：疫情中被孤立的武漢人》，有關於醫生的《「吹哨者」李文亮之死引眾怒，中國網民發起反抗》，有關於疫情防控的《中國加強對武漢封鎖力度，恐造成人道災難》，有關於武漢狀況的《在「鬼城」武漢，被疫情顛覆的生活》，有關於中國政治的《新冠病毒危機暴露中國治理體系的失敗》……

此外，還有個別政界人士如美國議員湯姆•科頓(Tom Cotton)宣稱新冠病毒是武漢實驗室泄露，還有聳人聽聞的傳言稱武漢市醫護人員「全軍覆沒」。諸如此類的很多外界報道、說法或謠言共同描繪出了一種悲觀景象，加重了人們的恐慌情緒，似乎武漢市、湖北省，甚至整個中國都已經瀕臨崩潰、無可救藥。

中國防治疫情貫徹到了小區、村莊裏的家家戶戶。（新華社）

但是很多國家政府和國際組織卻給出了反差很大的觀點。美國總統特朗普（Donald Trump）稱讚「中國在某種意義上是非常專業的，一切都在他們的控制之下」，「我真的相信，他們很快就會控制住疫情」。德國總理默克爾（Angela Merkel）稱讚「中國政府採取了果斷措施，得到中國人民的高度支持」。世界衛生組織（WHO）更是不吝溢美之詞，多次給予中國防控積極評價，該組織總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）表示「中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現出中國速度、中國規模、中國效率，我們對此表示高度讚賞。」還說「這是中國製度的優勢，有關經驗值得其他國家借鑑。」

上述兩種反差很大的描述難免夾雜一些個人的主觀傾向和判斷，而沒有人為誤導卻比較枯燥的數據又是什麼樣的？

數據裏的中國疫情

根據中國衛健委2月11日公開數據，2月9日0至24時，中國31個省級地區和新疆生產建設兵團累計確診病例37,626例，死亡病例1,016例。僅在這一天時間裏新增確診病例就有2,478例，死亡病例108例。

與其他有確診案例國家均不過百的數字相比，中國顯然佔據絕對比例。如果暫且不計目前流落海上的日本鑽石公主號郵輪裏的感染者，確診數第二多的國家新加坡當前也僅有45例。

其中，中國湖北省的情況仍然最為嚴重，而作為疫情始發地的武漢市更是不容樂觀。中國衛健委的數據顯示，同樣在上述時間段裏，湖北省新增確診病例2,097例，佔中國確診總數的84.6%，武漢市確診1,552例，佔湖北省的74.0%。

2月9日晚，武漢雷神山醫院接收了第二批新冠肺炎患者，總入住患者達80餘人。雷神山醫院是武漢新建的第二座集中收治新冠肺炎患者的專門醫院，由武漢大學中南醫院接管，於8日正式啟用。圖為醫護人員為患者鼓勁加油。（中新社）

對武漢市而言，一天的時間確診病例近2,000例，累計已有18,454例，可以想見在這座城市還有數以千萬計的疑似病例、潛在感染者，形勢確實令人揪心。那麼，可以說疫情在武漢這座城市已經「失控」了嗎？單從數字來看似乎頗有這種風險。另一方面，武漢在春節前流失500萬人口之後仍然擁有800萬人口，累計確診和死亡比例仍然只有其中很小比例。中國其他地區的援助正在越來越多地對接到武漢。

值得一提的是，中國湖北以外地區新增確診病例已經連續7天呈下降態勢，在上述時間段裏湖北以外地區僅僅確診了381例，比2月3日的890例下降了57.2%，只有武漢一個城市的23.1%。

2月10日習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作。他表示「武漢勝，則湖北勝；湖北勝，則全國勝。 」。（新華社）

那麼，是不是可以說中國湖北省的疫情依然嚴峻，而湖北省以外其他地區疫情防治已經出現拐點，或者說接近出現拐點？不論如何，其對疫情的防治確實有好轉迹象。而且，疫情的控制效果是具有延後性的。

有觀點認為，中國各個地區的疫情不僅未失控，其對疫情的防治已有令人「窒息」之感。如武漢市「封城」，限制城市出入，稍早前對市區各個小區實行封閉管理，湖北其他很多城市也實行了交通管治，中國其他很多地區則有封村、封路之舉，經濟活動普遍受到限制。

一些媒體也不失時機地誇大這種管控，動輒使用「封城」字眼，如2月6日法國國際廣播電台有文章《武漢肺炎 27城遭封 半個中國半封閉 下一個遭封大城會是誰?》，2月10日又有文章《千萬人返工 形勢嚴峻 北京上海進入半封城狀態》。不過，各個城市的防控措施並不完全相同，中國大部分城市仍然是可以進出的，只是加強了管理與檢測。

當然，對確診者與疑似感染者的管理、治理，以及所在區域的定點監控是必不可少的。正是有賴於湖北之外各個地區的嚴格防控，才令這些地區的疫情發展勢頭有所減緩，出現好轉迹象。而這種迹象的出現說明可能還意味着需要對這種變化做出有所因應的政策調整。這種調整的可行主要基於兩種考慮。

首先，湖北省外其他地區比湖北省內更容易有效防控，因為那些地區並非疫情始發地，而且大多距離武漢很遠。其病毒傳播主要是輸入性、聚集性傳染，比較容易對疑似感染者和途徑湖北者進行定點追蹤和防控。

其次，舉國動員效果大，副作用也很大。即使在湖北省外，也普遍有限制民眾出入、經濟活動停擺的情況。清華北大兩所高校近日聯合對995家中小企業進行的問卷調查顯示，34%的企業只能維持這種停工狀態1個月，33.1%的企業可以維持2個月，17.91%的企業可以維持3個月。也就是說，67.1%的企業熬不過2個月，85.01%的企業熬不過3個月，只有9.96%的企業能維持6個月以上。

2月10日，杭州一座高架橋上車輛稀少（航拍）。當日，受新冠肺炎疫情影響，復工首日的浙江杭州城區、高速口、火車站等地依舊冷清。 （中新社）

經濟學界普遍預計中國經濟發展將會受到嚴重衝擊。安邦智庫高級研究員賀軍在接受多維新聞專訪時表示，今次肺炎疫情的影響遠超過17年前的SARS，2020年中國經濟處在衰退軌道上，經濟新常態有脱軌迹象，此時的新冠疫情是雪上加霜，加劇中國經濟增速放緩，甚至有可能導致經濟「一沉不起」。

整體看來，新冠病毒疫情尤其是湖北省武漢的疫情仍有很大的不確定性，而對於湖北省之外而言，在嚴格防控的同時，或許就應該適當有序恢復經濟活動。畢竟武漢市與湖北省其他地區，以及湖北省之外中國地區呈現三種不同的狀況，也需有不同的防治策略。