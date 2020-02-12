【武漢肺炎】湖北官場難逃問責整頓風暴　料有更多官員落馬

新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，處在風暴中心的湖北省衛健委黨組書記張晉和湖北衛建委主任劉英姿—，於2月10日雙雙被免職。這是武漢新冠肺炎疫情爆發以來首次有官員被「斬落下馬」。剛剛空降湖北省委常委的國家衛健委副主任王賀勝，同時兼任上述兩個職務。此舉表明，中共高層針對湖北官場在新冠肺炎疫情防控不力的問責風暴已經啟幕，相信上述兩位官員的免職不會是終點。

湖北衛健委主官被免只是開始

自湖北武漢疫情爆發以來，湖北官場飽受詬病，成為了輿論的靶子。「一問三不唐志紅，準備不足邱麗新，人不傳人是高福，物資充足王曉東；等待授權周先旺，深感內疚馬國強，可防可控王廣發，答非所問蔣超良。」這是流傳在內地網絡一則名為《湖北八駿圖》的段子，短短几十字寫盡輿論對湖北官場和官員的嘲諷。

隨着疫情形勢嚴峻，湖北官場恐難逃一場問責與整頓風暴。在2月3日，中共七常委就新冠肺炎疫情防控工作召開的第二次政治局常委會會議上，明確失職瀆職者將受到嚴懲。在會議上，中共總書記習近平指出：「在疫情防控工作中，要堅決反對形式主義、官僚主義……對黨中央決策部署貫徹落實不力的，對不服從統一指揮和調度、本位主義嚴重的，對不敢擔當、作風漂浮、推諉扯皮的，除追究直接責任人的責任外，情節嚴重的還要對黨政主要領導進行問責。對失職瀆職的，要依紀依法懲處。」

中國衛健委排名第一的副主任王賀勝獲重用，空降湖北「救火」。（中國政府網）

此次疫情防控中，湖北省會城市武漢以及整個湖北官場，暴露出來的一些形式主義、官僚主義的問題，引發強烈批評。針對武漢新型肺炎疫情至今的快速擴散，不少聲音指責自疫情爆發最初時起，武漢市及湖北省政府官員存在瞞報等行政不當問題。在武漢出現第一例冠狀性肺炎病人之後近40餘天，從武漢市、湖北省相關官員到國家衛生管理部門，非但都沒能及時發出預警提示，採取果斷措施，還一再隱瞞疫情真相，多次聲稱「未發現明顯人傳人現象」，令社會喪失警惕心，以至於錯過最佳時機，直接釀成疫情蔓延至全國各地和部分海外地區。武漢地方政府甚至以傳謠的理由，查處了8名在網上公開疫情「違法人員」。

湖北發布會上，湖北省長和武漢市長在口罩和防護服是否短缺的問題上說法不一，，引發輿論關注。（資料圖片）

湖北省長在武漢封城時口口聲聲承諾「物資儲備和市場供應是充足的」，結果迅速傳出武漢乃至整個湖北省物資短缺的消息，尤其是醫療物資嚴重供應不足，包括武漢市一眾三甲醫院在內的大量醫院頻頻傳出防護用品告急的新聞。尤其離譜的是，湖北省許多醫院向外界發出求援信息後，來自全國各地的大量捐贈物資竟然因為武漢市和湖北省職能部門的低效、繁雜審批程序而不能及時發放。武漢紅十字會在就在物質調配，救災款物公開透明等問題上，也飽受質疑。

在這場公共衛生危機之後，必然將有官員因此面臨「下課」，也有人因此要承擔「領導責任」。根據《中國共產黨問責條例》，免職是組織調整或者組織處理措施，說明失職失責、危害較重，不適宜擔任現職。湖北對張晉與劉英姿采取此措施，顯然是針對上述二人疫情防控不力的直接問責。

除湖北省衛健委主任和黨組書記被免職外，武漢市一名副市長與2名區長亦先後被約談，他們被檢討在疫情防控「工作滯後、銜接無序、組織混亂」等問題，要求他們對處理不當的市民賠禮道歉，並根據黨紀政紀嚴肅問責。相信，張晉和劉英姿的被免職只是湖北官場問責風暴的開始。

湖北官場或迎大洗牌

問責和免職之後，必然需要「救火隊員」。剛剛空降湖北的王賀勝就是典型之一。資料顯示，王賀勝出生於1961年，是一位「60後」官員。他在改革開放之初就讀天津醫學院衛生系衛生專業，畢業後也曾涉及宣傳、教育、管理等方面工作，但是衛生、醫療領域是其官場主打路線。2016年，王賀勝從一直工作的天津市被調赴中央，目前是中國衛健委裏排名第一的副主任，負責醫藥衛生體制改革、醫政醫管、基層衛生健康、宣傳等方面工作。

據悉，湖北武漢疫情爆發後，王賀勝是中國國務院副總理孫春蘭率領的中央赴湖北指導組成員之一，並曾到天津、四川、浙江等地指導工作。在被任命為湖北省委常委之前，王賀勝已作為中央指導組的一員在湖北開展疫情防控指導多日，對當地衛生系統有近距離接觸了解。分析認為，此番任命，顯而易見是因事用人，由王賀勝兼任湖北衛健委負責人，顯然是為了加強疫情防控的組織力量和集中統一領導。

17年前的非典時期，也有「臨陣換將」的先例，疫情爆發後，上任僅3個月的北京市長孟學農因為處理危機不當而被免去黨內職務，隨後辭去北京市長一職。接任他的是時任海南省委書記王岐山。王岐山進入中共政治局及政治局常委會，擔任中紀委書記主導了中共反腐打虎運動，現任中國國家副主席。

陳一新重回武漢備受矚目。（中國長安網）

與王賀勝一同獲「臨危受命」的還有曾經擔任過武漢市委書記的陳一新。陳一新現任中共中央政法委秘書長，此番以中共「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」指導組副組身份南下湖北。1959年出生的陳一新，本為浙江官員出身，2015年由温州市委書記調任新成立的中央全面深化改革領導小組辦公室專職副主任，僅一年後南下湖北任省委副書記，並兼任武漢市委書記。2018年3月，調任中共中央政法委員會秘書長。雖然陳一新主政武漢時間不足一年半，但至今在武漢頗有官聲。

對於外界對武漢及湖北官場應對疫情不力的指責，陳一新赴湖北第一件事情就是明確建立責任機制震懾官場，「我要建立三項制度：一是實行一小時通報制度。今天各區每隔一小時要向省市指揮部報告一次進展情況……二是領導幹部下沉包幹、靠前指揮機制……三是建立激勵問責機制。要以結果論英雄，對沒有完成任務的，要動真格不手軟……」

雖然，陳一新並非如王賀勝一般擔任湖北實職，但上述兩人的到來，必然撬動湖北官場的人事變化。特別是湖北官場在應對新冠肺炎疫情應對不力，進退失據的情況下，接下來的任何變動可能都不會讓人意外。