北京觀察：當肺炎疫情與美國強壓同在

2020年1月26日，中國中部湖北省武漢市，一名護士身穿防護服與一名病人交談。（AP）

「河漕交困鹺綱壞，當者城火殃及池。」中國政府尚未從中美貿易戰中的糾葛中完全脱身，卻又遭遇一場空前肺炎疫情的「黑天鵝」——新型冠狀病毒疫情遠超想象，中國多地近乎「封城」，不僅居民消費驟降，工業也遭遇無法開工危機，中國經濟內外交困。

2020年1月15日，中美終於艱難簽署兩國貿易第一階段協議。結果8天之後的1月23日，有「九省通渠」之稱的中國中部城市武漢，因為肺炎疫情宣布「封城」，並開始整個中國疫情的傳播和爆發。這場疫情有多嚴重？數據顯示，從1月20開始有中國全國數據統計時的22例開始，到北京時間2月12日8時40分，中國確診人數已達44562，治癒4626，死亡1113。

中國官媒新華社2月10日報道稱，中共總書記習近平當天下午前往北京朝陽區安華里社區、地壇醫院、朝陽區疾病預防控制中心等了解當前北京市疫情防控工作情況，並視頻連線武漢市重症患者收治醫院，聽取中央指導組、湖北指揮部有關情況匯報。幾乎很少在中美貿易戰中站在前台的習近平，在這場中國的全國戰「疫」中，表示「親自部署、親自指揮」。

雖然詳情還有待後期數據證實，但是這場疫情將對中國經濟造成嚴重的直接打擊已經成為外界共識。

摩根士丹利投資銀行估計，如果中國企業為此停業一週，生產將減少5%至8%。法國興業銀行估計，如果今年3月底前疫情仍未受控，中國今年第一季GDP增長將跌破6%，其中又以旅遊業和零售業受創最重。

中國《環球時報》的社論稱：「中國經濟遭遇了強烈的臨時性衝擊，我們從生活中就能夠感覺到大量服務業的急劇萎縮甚至停擺。大量交通的班次和車次取消，購物中心即使開着也空蕩蕩的，大型旅遊點和博物館基本關閉了，電影院也大都關了，餐館開張的很少，線下教育培訓更是幾乎歸零。」「可以想見，那些需要有大量消費者出現在現場的服務行業面臨着多麼巨大的壓力，很多企業將出現虧空，有的原本經營一般的企業甚至可能倒閉。」

武漢宣布「封城」當天，美國就宣布暫停美國駐武漢總領事館運營，安排包機將外交官和美國公民從武漢接回美國。1月27日，美國宣布建議旅客取消所有非必要的中國旅行。對於和中國幾乎呈現全面競爭狀態的美國來說，這似乎正是一個打壓中國的好機會。

1月30日，世界衛生組織正式宣布此次疫情為國際關注的公共衛生緊急事件（PHEIC）。當天美國再次出現多番動作：不僅美國國務院發佈最高的第四級旅遊警示，提醒美國公民暫勿前往中國；1月30日美國商務部長威爾伯•羅斯接受媒體採訪時，公然表示中國的疫情有助於工作機會迴流美國，是美國的勝利。同日，美國國務卿蓬佩奧到訪英國，與英國外相晤傳媒時稱中國共產黨是當今時代的主要威脅。

次日（1月31日）美國再宣布，從2月2日起，除美國公民或綠卡持有者或其親屬以外的外國人，若在2周內到訪過中國，將被拒絕入境。同日，美國三大航空公司（達美航空、聯合航空、美國航空）宣布將停飛中國大陸。數日後，美國航空及聯合航空宣布暫停2月8日至20日的來往香港航班。

可見，不管外界將美國官員的言論定性為「不友好」還是批評為「惡毒」，毋庸置疑，美國時刻未忘和中國的競爭關係。政府美國總統特朗普（Donald Trump）的高級幕僚、白宮高級貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），1月29日和2月4日兩次公開宣示：中國的損失可能是美國的收穫。就算是肺炎疫情重創中國經濟，美國也不會取消對中國加徵的關税。

可以認為，這次的武漢肺炎疫情，正好發生在中國經濟「最虛弱」的時候。一個是中國經濟下行壓力很大，二是中美貿易戰也只是暫時休戰，面臨太多不確定性。對於中共高層來說，還要面對的現實是，2020年不僅是中國脱貧攻堅的最關鍵一年，也需要實現中共十八大提出的「兩個翻一番」目標——2020年國內生產總值（剔除物價上漲因素後的不變價GDP）和城鄉居民人均收入比2010年翻一番。按此測算，2020年的中國經濟最低增長率要保持在5.6%以上。

所以，我們看到中國正在舉全國之力和疫情對抗，爭取拐點早日出現。只有中國政府把這場最艱苦的疫情阻擊戰贏在第一季度內，才能為二季度中國經濟恢復和全年可預期的經濟反彈性增長留出空間。