【武漢肺炎】最長24日潛伏期？　鍾南山：千宗僅1例，勿過分解讀

早前報道，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山領銜的「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」研究，在醫學類預印本網站medRxiv上發表。當中提到，「有個別患者潛伏期最長可達24天」。 鍾南山昨日（11日）接受央視訪問時解釋，在他們研究的1099例患者中，只有1例能按患者口述計算出24天的病毒潛伏期，以這僅有的1例患者作為疾病的最長潛伏期，是「不夠科學」。而且這篇文章是預印版本（pre print server），其信息並不能給媒體引用，也不能指導臨床，同時不應該被過度解讀。

鍾南山表示，以這僅有的1例患者報導的時間作為疾病的最長潛伏期是「不夠科學」，既往其它疾病也有先例，如狂犬病。（中新社）

鐘南山表示，其研究團隊關於1099例新型冠狀病毒肺炎患者臨床特徵的文章，是全國30個省、自治區和直轄市共計552家醫院提供臨床的數據，研究團隊對患者臨床特徵進行綜合分析的。

他指出，這篇文章是預印版（pre print server），而預印版本身就需要徵求更多的同行意見，按照預印版的官方要求，其信息並不能給媒體引用，也不能指導臨床，必須要經過同行評議。

所有患者潛伏期中位數是4天

鐘南山解釋道，在預印版提到的潛伏期，一種統計的方法是根據患者的口述來記錄下來的，根據患者講述過接觸傳染源時間以及症狀最早出現的時間進行計算，最長的是24天。但實際上真正敘述有24天的病人只有1例，也就是說1099例中只有1例。以這僅有的1例患者報導的時間作為疾病的最長潛伏期是「不夠科學」，既往其它疾病也有先例，如狂犬病。

他表示，團隊研究顯示所有患者潛伏期的中位數是4天，此外，他們在這篇文章即將報導四分位間距，分別是2天與7天（即差距為5天），其更加科學地反映人群的總體情況。關於未發表的文章部分信息，不應該被過度解讀。

鍾南山表示，根據患者講述過接觸傳染源時間以及症狀最早出現的時間進行計算，最長的是24天。但以這僅有的1例患者報導的時間作為疾病的最長潛伏期是「不夠科學」。（中新社／示意圖）

未發表文章不應被過度解讀

早前報道，鍾南山領銜的「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」研究，在醫學類預印本網站medRxiv上發表。作者單位包括廣州市呼吸衛生研究所、武漢市金銀潭醫院、黃岡市中心醫院等。中國工程院院士李蘭娟所在的浙江大學醫學院附屬第一醫院也在其中。鍾南山為這篇論文的通訊作者。

該研究對1,099例（截至2020年1月29日）新冠肺炎確診患者的臨床特徵進行了回顧性研究。其中，1099例患者的中位潛伏期為3天（範圍從0天至24天），最長可達24天。患者中位年齡為47歲，女性佔41.9%。新冠肺炎可發生在整個年齡段，其中0.9%的患者在15歲以下。

國家衛健委早前曾在記者會指出，病毒潛伏期大約在10天左右，最短的潛伏期為一天發病，最長的潛伏期是14天。（01直播）

何栢良：不能單看零星個案

「潛伏期最長24日」的說法經傳媒報道後，引起外界討論，亦有人質疑對疑似患者、密切接觸者隔離14日的做法是否仍有效。

除了鍾南山這次透過央視解釋，「以這僅有的1例患者報導的時間作為疾病的最長潛伏期是『不夠科學』」，港大感染及傳染病中心總監何栢良早前也曾在港台節目《千禧年代》表示，潛伏期24日或是按照病人自己懷疑的接觸史計算，但未必準確，病人可能曾接觸其他隱形病人而自己不知道，不能單看零星個案。他認為，病毒潛伏期中位數是3日，檢疫14天已足夠，毋須更改。

國家衛健委早前曾指，從一些輕症病人從觀察情況來看，潛伏期大約在10天左右，最短的潛伏期為一天發病，最長的潛伏期是14天，潛伏期已具有傳染性。