解放軍海軍急速擴編　美軍緊急囤積導彈　或影響台軍彈藥供應

根據美國海軍2021年財政年度的預算編列文件預測，過去十年以來，中國人民解放軍海軍的驚人成長，將促使美國海軍計劃在未來5年以內，將囤積反艦、對地攻擊先進/隱形導彈，數量一次拉昇到1625枚以上。

預算書上說明，解放軍的戰鬥艦隊，至今已經發展到約有335艘水面艦艇的規模，從原本的近岸防禦型海軍，搖身一變為遠洋戰鬥海軍，並且能在全球範圍內實現擴張主義，美國海軍表示，「當我們展望更大規模的全球貿易，以及面對更不可測的未來時，美國海軍的實力，從來不曾像現在如此重要。」

為了應付中國海軍實力的急速擴張，美軍從2021會計年度的預算編列中，緊急計劃囤積上千枚先進反艦導彈。圖為美軍將緊急增購的LRASM長程匿蹤反艦導彈。（Lockheed Martin）

美國海軍主張，在2020年至2021年，洽購850枚以上的先進隱形長程導彈，唯一目的就是在遠距離外搜尋與摧毀敵艦。美國海軍也預測，中國解放軍海軍的艦隊規模，到2035年時，將膨脹至420艘主力戰艦，超過目前美國海軍的艦艇總數，故美軍需要瘋狂採購反艦導彈。與此極端要求相比，在2016年的財政年度預算書中，美國海軍僅新採購88枚反艦導彈。2021年擬議的反艦導彈採購預算，與5年前相較，膨脹了17億美金。

以美國海軍目前最先進的長程反艦導彈AGM-158C（遠程反艦導彈,LRASM）而言，海軍在2017年僅購買10枚，計劃到了2020年，每年少量購買25枚，總共計劃購買數量，僅85枚。但是，在2021年財政預算計劃中，美國海軍一改以往低量採購態度，決定在2020至2025年，將LRASM的採購囤積數量，達到210枚的水平，整體庫存量膨脹50%，年度採購數量達到48枚。

美軍計劃緊急囤積反艦導彈數量，將會影響台灣海軍目前龜速前進的導彈戰備存量計劃，可能改變台灣海軍對外採購的態度。圖為台灣海軍實彈射擊雄3超音速反艦導彈的瞬間。（台灣國防部提供）

此外，美國海軍也將「舊彈新用」，增加已經採購的導彈功能，加入積極性的對艦、對面攻擊能力。例如有效射程900海浬（約1700公里）的戰斧（Tomahawk）巡航導彈，美國海軍將為其加裝新式的「海上打擊戰斧」（Maritime Strike Tomahawk）套件，包括更新的中端導引模式組件，和終端尋標器的新型改良，能夠適應海上戰鬥環境。依照往例，戰斧巡航導彈的目標，是環境較無噪聲的地面目標。此型戰斧巡航導彈套件，將在2023年成均，美國海軍將在2021年至2025年間，增購451套擁有此種海上打擊套件的新式戰斧巡航導彈。

而美國海軍原本興趣缺缺的海軍打擊導彈（NSM），此種專為LCS沿岸戰鬥艦研發的中、短程反艦飛彈，海軍原本僅採購15枚試用，但是情勢改變後，美國海軍將在未來5年採購高達189枚此種高性能匿蹤導彈。據稱，NSM也是台灣當局屬意的先進反艦導彈，但是美國政府至今並未對台灣亮綠燈。

原本美國海軍興趣缺缺的NSM海上打擊導彈，也為了戰略局是的急速改變，成為熱門寵兒。台灣方面對此型導彈頗有興趣，曾經求售於美國，但未獲準採購。（Kongsberg Defence Systems）

因應全球戰略局勢的劇烈改變，美軍在2021年財政年度的國防預算，高達7050億美金，其中改變投資重點的項目極多，針對中國解放軍迅速膨脹的實力，美軍的準備可謂來勢洶洶。而關照到台灣的情勢，自2019年花費鉅額資金，採購M1A2與F-16V Blk70型戰機後，國防投資的眼光似乎已經停頓。由於台灣長期國防預算投資不足，且人事費用達到整體預算的50%此等不健康比例，故投資在有效率的武器裝備上的智慧，其實極為有限。

以台灣採購用來搭配F-16V Blk20/70戰機的AIM-9X偏軸發射導彈以及與其搭配的聯合頭盔瞄準系統（JHMCS），其數量之少，令人相當咋舌。已經逝去的前參謀總長沈一鳴，在其任內就反對價格昂貴的此種飛彈和頭盔瞄準系統，故台灣未來數量高達142架的F-16V Blk20和66架F-16V Blk70，僅搭配140枚AIM-9X導彈，以及十數頂JHMCS而已，這是台軍「勤儉建軍」的窠臼，也是採購武器裝備沒有遠見的表現，只求裝備要大、能夠宣傳，而不顧慮其實際戰力、運用的方略。

台灣軍方一直認為，一次購買太多導彈等後勤支持、補保系統，過於浪費資源、且導彈不使用就會過期，形同浪費。此外，台軍的戰略想定中，一向樂觀認為，一旦臨戰，美軍將會從關島等地，源源不斷地輸送免費的導彈、裝備給予台軍使用，台軍自己不用準備太多。事實上，從美軍如今開始要囤積導彈的局勢來看，美軍在台海戰事爆發的當下，有多少餘裕「免費贈送」導彈裝備給台灣？可想而知。此外，台軍一向認為採購戰機、主戰坦克和主力戰艦，才是「性感」象徵，能夠博得傳播媒體和輿論的歡欣，而導彈等儲備能量，一般人不懂，故不重視也不願意大量投資。

因為台灣軍方此種態度一直故我，故美方在2019年同意出售M1A2主戰坦克（由台灣主動求售，美方並未主動推銷）的同時，連帶要求台灣軍方要一次採購囤積高達2000多枚的TOW II型和標槍（Javelin）導彈，以因應2020年後台海局勢的嚴峻，台軍是在心不甘情不願之下，吞下此筆訂單。但是在海、空軍囤積庫存的導彈，一直以來都處於臨界點狀態。

例如，由台灣自制的天劍2型主動中程空對空導彈，專門由IDF戰機使用，其與戰機的相對儲備量，據稱小於1.5左右。也就是說一旦今天臨時開戰，每架IDF戰機，僅有1.5枚導彈可供使用，可見其急迫性。而台灣自制導彈雖然號稱先進，但是由於關鍵零組件都依賴進口，產能一向不穩定，性能即使堪稱優越，但是後勤與補保方面問題，長時間以來一直無解。