【武漢肺炎】焦點關注：疫情當前　兩會能否如期召開？

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情蔓延全球，中國「兩會」能否於3月如期召開，成為外界關注的焦點。 早在2019年12月，全國人大和全國政協就已經決定，2020年全國人大會議將於3月5日在北京召開，2020年全國政協會議將於3月3日在北京召開。 而據路透社日前報道，受疫情影響，中國正考慮延遲召開全國兩會。目前重點是按計劃如期召開兩會，但由於預計不太可能在3月前遏制疫情，當局正討論一系列方案，當中包括延期舉行會議。

資料顯示，全國人大代表與全國政協委員共計5,138人，再加上列席人員、工作人員與採訪兩會的中外記者等，總人數將過萬。如此龐大人群連續兩周聚集在北京人民大會堂與其他會場，再加上往來交通和住宿安排，將為疫情防控帶來重大壓力。如果人群中存在若干感染源，後果不堪設想。這或許是當局考慮延期召開兩會的原因之一。

2019年3月15日，全國人大會議在北京人民大會堂閉幕。習近平等中共領導人在主席台就座。（新華社）

另外，全國人大代表和全國政協委員中，大部份是各級政府官員，以及重要部門與機構（如軍隊、醫療衛生、科研機構）的領導人員或骨幹。這些機構和人員大多正在參與各地疫情防控工作，許多人還承擔着指揮協調、醫療救治和科研攻關的職責。如果他們全都赴北京參加兩會，將對各地疫情防控造成極大影響。

香港特區全國人大代表田北辰認為，如果當局延期召開兩會，將能向外界傳遞正確的防疫訊息。他說，目前疫情持續，中央政府早前也呼籲全國民眾減少外出，如果在這個時候召開兩會，似乎會讓人們覺得疫情已經過去。

1989年出台的《全國人大議事規則》規定，全國人大會議於每年第一季度舉行。從1998年起，全國人大會議每年3月5日開幕，全國政協會議每年3月3日開幕。

在歷史上，全國人大會議曾多次延期召開。例如，1957年5月，全國人大常委會決定，第一屆全國人大第四次會議改期至1957年6月20日召集。1959年1月，全國人大常委會根據國務院的建議，決定將第二屆全國人大第一次會議推遲至1959年4月召開。1963年6月，全國人大常委會在聽了國務院總理周恩來的說明以後決定，第二屆全國人大第四次會議改於1963年第4季度召開。

這次兩會能否如期召開，取決於內地政府根據疫情的發展作出政治決斷。根據國家衛健委通報，截至2月11日24時，全國累計確診病例44,653例，累計死亡病例1,113例。衛健委每日通報數據顯示，除疫情爆發地湖北省外，全國新增病例已經連續8日下降，疫情似乎開始緩解。

在首都北京，截至2月11日24時，全市累計確診病例352例，死亡3例。當局因應春節後的返城人流高峰，如臨大敵，下令嚴防死守，甚至下令對外地進京人員全面登記，對涉及「疫情高發區」的人一律隔離14天。

2003年沙士（SARS）爆發，當時內地傳媒有關沙士的報道，曾在2月份集中於廣東，之後就逐漸降温，令人們誤以為沙士已經結束。其後，為確保全國兩會的順利召開，內地各大傳媒都回避了沙士的話題。然而在兩會結束後，北京卻爆發了沙士疫情。