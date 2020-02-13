觀察站：北京重手整頓湖北官場　約談武漢官員暴露冰山一角

2月10日晚，北京派往湖北的中央指導組成員先後對武漢市武昌區區長余松、武漢市副市長陳邂馨、武漢市洪山區區長林文書3名官員進行約談。這是繼湖北省衛健委黨組書記、主任被免後，湖北官場再度傳出被問責事件。 儘管這只是一場約談，但據報道，中國國務院副秘書長、國務院辦公廳督察室主任高雨當場質問武漢地方官員措辭相當嚴厲，透露出事態的嚴重性和對武漢官員的不滿。

湖北官場暴露出的不僅是在具體事件中的失職失察等問題，還有頑固的官僚主義作風。圖為國務院副總理孫春蘭率中央指導組來到新改建為「方艙醫院」的武漢體育館，實地了解應收盡收落實情況。（新華社）

據瞭解該事件背景的《環球時報》報道，2月9日晚，武漢市武昌區組織一批新冠肺炎重症患者從該區某醫院送往武漢市危重症病人救治定點醫院的過程中，原本接到指令前往武昌某社區接收一批病人的公交車司機卻在負責組織轉運的街道-社區工作人員帶領下去往多個地點接收病人。而在車上，該司機與車上30餘位老年患者沒有任何隔離措施；在司機行進過程中遭遇道路阻塞等問題時未見跟在公交車後方的街道-社區工作人員前來協助；在司機與情緒焦躁的老年患者爆發衝突的整個過程中，也未見人前來協調和安撫病人情緒。及至司機擅自將疲憊不堪的患者送至定點醫院後又出現無人對接安排的場面，只留下不知所措的一車人。

針對此事，中央指導組質問，武漢官員負責轉運危重和重症病人的黨員幹部為什麼不跟車？該區為什麼把「應收盡收」的好事辦成壞事？從媒體的事後內容補充來看，2月9日當晚那場甚至算不上風波的小事件的確暴露了武漢地方官員的無能和管理混亂。於此可見一斑，武漢肺炎蔓延至今，輿論場對武漢乃至湖北地方官員的罵聲幾乎從來沒有停止過。

黃岡市衛健委主任唐志紅在面對巡查組詢問時，「一問三不知」，最終被免職。（央視截圖）

這個彼此心照不宣卻攸關全局所有人命運的問題終於在中央指導組的憤怒下被揭露出來了。事實上，2月11日中國最高檢微信公眾號那篇發佈不久即被刪除的文章《誰是我們的敵人》已經言有所指地炮轟了湖北和武漢的那些官員，並將其提升至「敵我矛盾」。文章對湖北官場的人事任免等問題這樣表述：在當下抗擊疫情的鬥爭中，新冠肺炎病毒無疑是我們的敵人，而且是我們的最大敵人。但在這場全民戰「疫」鬥爭中，有一些敵人是我們還沒有警惕或警惕不夠的。比如，對疫情苗頭僥倖觀望；對公眾質疑漠然視之；對屬地情況「一問三不知」；對信息披露不及時不準確；對捐贈物品管理混亂……林林總總，這些不去作為、不敢擔當，反應麻木、作風漂浮，急事遲疑、難事失措，敷衍塞責、推諉扯皮，弄虛作假、失職失察等等官僚主義、形式主義的表現，統統不是我們的敵人嗎？！該文總結認為，這樣的敵人並不比病毒這個敵人的害處小！

而更早之前，中央政法委下屬「長安劍」則在談及疫情瞞報問題時則以釘死在歷史恥辱柱上的千古罪人稱之，「誰為了一己之利，刻意遲報瞞報，誰就將永遠被釘在歷史的恥辱柱上」。這顯然並未無的放矢。

再回到9日晚的轉移患者事件，那晚暴露出來的最大問題正是最高檢明確所指具有形式主義、官僚主義問題的「某些官員」。

2月9日，武漢市武昌區曇華林社區工作人員打電話通知社區居民領取生活物資。（新華社）

自2月10日中共總書記習近平首赴防疫一線發出「應收盡收」的指令後，壓力之下的湖北官場迅速響應最高層的指示。但是處在整個疫情中心的武漢尤其當整個湖北官場都在外界的監視之下，當地官員想必都有了政治警覺，但政治嗅覺不代表實際動作，上層壓中層，中層壓基層，層層加碼卻無人在一線負責，某些湖北官員仍然停留在過去。在某些人看來，最需要關心的是是否積極回應了上級，執行則是別人的事情，完成如何、怎麼完成則全然不顧。

此前湖北省要求當地醫療檢測機構立軍令狀，在兩天內消化檢測存量，對完不成任務的追責問責。再有武漢市委書記馬國強稱，截至9日，武漢戶數排查的百分比達到98.6%，人數排查的百分比達到99%的這一數據在網絡引發極大的質疑與嘲諷。

猶記得1月底輿論對湖北官場的批駁令官員們感到委屈，認為有許許多多難以為公眾知的因素造成了疫情的蔓延，但時至今日，從當初的一問三不知的黃岡衛健委主任唐志紅到駕駛鄂A牌照的男子傲慢從武漢紅十字會提取「給領導配送」的口罩醫療物資再到9日晚的患者移送事件，在每個輿論風波中，惹怒公眾的無不是這種官僚主義的作風。而這也是疫情初期處理失當的重要原因，這是湖北官場所不能抵賴的。

這也難怪新上任的中央指導組副組長陳一新南下後要花大力氣首先治吏，約法三章要求各級官員下沉到社區一線，24小時值班，限時完成任務……

迄今，中共最高領導人習近平已然召開三次政治局常委會，透露對此次疫情應對的絕對重視，可以說這是中共當前最重要的大考。其中，2月3日，中共政治局常委召開的第二次研究疫情防控會議上，習近平稱，在疫情防控工作中，要堅決反對形式主義、官僚主義……從湖北衛健委黨組書記、主任雙雙被免到武漢3名官員被約談，這背後正式中共釋放的明確信號，在位者必須意識到。當然，這個信號恐不只是針對湖北，在評最高檢那篇文章的留言裏有這樣一句話：「敵人」恐怕不只在湖北。