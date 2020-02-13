【武漢肺炎】多地現「表格抗疫」　領導熱衷開動員會、合照宣誓

武漢肺炎疫情持續，截止2月12日，內地確診數字已迫近6萬宗。多地防疫工作持續緊張。 然而，官媒《新華社》報道，揭發多地在疫情防控工作中存多諸多形式主義，基層工作人員、醫護等人忙於填表、參與領導召開的動員會、合照宣誓等。

廣東省清遠市一位村支書就表示，一項針對外來人口的檢查項目，要求錄入外來人員咽痛，全身乏力，眼結膜充血等情況，但這些臨床症狀需要專業醫生來判斷，村幹部根本不懂。（新華社）

據報道，形形色色的形式主義令基層不堪重負。北京，江蘇，廣東等多地基層幹部反映，防疫期間一天要填報幾份表格，這些表格由不同部門下發，內容基本相同，只是格式，體例稍有差異。

一些表格更超出工作人員的認知，例如廣東省清遠市一位村支書就表示，一項針對外來人口的檢查項目，要求錄入外來人員咽痛，全身乏力，眼結膜充血等情況，但這些臨床症狀需要專業醫生來判斷，村幹部根本不懂。

工作人員還要面對上級一波又一波的檢查。江蘇省泰州市一街道辦工作人員反映，這幾天他為應對上級類別檢查忙得團團轉，有時一天要來好幾次。每來一次，街道，社區就要安排多人陪同。而這些檢查很多都流於形式，解決不了實際問題，簡直是「迎接檢大戰」。

有的領導熱衷組織集中宣誓，合照。（新華社）

活動沒開始先合照

此外，一些地方的領導幹部熱衷開動員會、合照宣誓。武漢一家醫院的急診科主任反映，有領導到醫院開了三次會，每次都長篇大論讀最新文件，政策，為醫護人員「加油鼓勁」，一次時長達3小時，他不得不在會議途中帶走醫生。此外，武漢亦有高校要求中層幹部到學校會議室，參加校領導傳達政策、「動員鼓勁」的視頻會議。

有些官員幹部亦不忘拍工作照「留痕」。江蘇泰州市一名基層工作人員反映，有的領導熱衷組織集中宣誓，合照，基層工作人員卻必須緊急安排場地，橫幅，屏幕等。此外，湖北某市一社區動員居民參加防疫志願服務，活動還沒進行，先要組織志願者拍合照。

填表直到凌晨兩點都未填完

多地基層工作人員反映道，各種形式主義消耗了本就緊張的人力，物力，對抗疫病造成明顯干擾。比如，在武漢市主城區的一個新冠肺炎防控指揮部，工作人員需要從早到晚一直填表，直到凌晨兩點都未填完。

江蘇泰州一名鄉鎮幹部亦介紹道，上級頻頻督察檢查，但檢查只是到值守點檢查人員是否在場。鄉鎮本就人手緊張，還要專門安排人員值守應對督察查，導致人手更加緊張，有些摸排，巡查，消毒的工作無奈只好草草了事。

武漢大學中國鄉村治理研究中心指出呂德文認為，「表格抗疫」的問題，直接原因是協調系統不完整不科學。（新華社）

專家：協調系統不完整不科學

武漢大學中國鄉村治理研究中心指出呂德文認為，「表格抗疫」的問題，直接原因是協調系統不完整不科學，各部門之間沒有形成一個專門的信息統籌機制，應明確專門部門收集信息，從機制上避免各部門，各條線向基層派發任務和要表格。

國務院聯防聯控機制曾在11日的新聞發布會上提出，要在地方聯防聯控機制協調下，統籌管理，一定要減少重複報表，重複報數。不要把基層有沒有發文，有沒有記錄作為檢查督導的標準，要為基層減少額外的負擔，使他們真正全身心投入到疫情防控工作中。

（新華社）