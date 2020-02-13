【武漢肺炎】人民日報：中國經濟向好趨勢不變，疫情僅階段性影響

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，外界擔憂會否衝擊中國的經濟發展。官媒《人民日報》在周四（13日）發表評論，強調中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變，「我們完全有信心、有能力戰勝疫情、提振經濟」。

文章甫開首就表示，自疫情發生以來，相關部門緊急出台金融救助辦法，多個地區迅速部署小微企業扶持舉措，財稅、海關、社會保障等多項政策亦有應急調整，各地各部門出台一系列的應急措施，有效引導社會預期，增強民眾對中國經濟的信心。

文章稱，自疫情發生以來，各地各部門出台一系列的應急措施，有效引導社會預期，增強民眾對中國經濟的信心。（中新社）

文章稱，疫情防控不僅是一場醫藥衛生領域的阻擊戰，更是包括經濟工作在內的全方位的總體戰，在做好防控工作的同時也要統籌抓好改革發展穩定各項工作，特別是要抓好涉及決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的重點任務，「應對復雜嚴峻的風險挑戰，不能緩一緩、等一等，只有主動出擊、統籌兼顧才能戰勝困難，把對經濟發展的影響降到最低」。

文章承認，實是求是而言，突如其來的新型冠狀病毒肺炎疫情，確是使一些行業企業和大眾消費帶來不同程度的影響，「但是，影響是暫時的，也是階段性的，有關政策支持工作正在逐步取得成效，我們完全有信心、有能力戰勝疫情、提振經濟」。文章稱，與2003年抗擊非典型肺炎的時候相比，現今中國經濟的規模與質量、物質基礎以及應急處置能力、宏觀調控體系，都已經取得顯着進步，「這是中國經濟發展的韌性與潛力所在，也是勝利的信心與底氣所在」。

文章強調中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變，在內外部風險挑戰交織下，中國要做好宏觀經濟監測預警，密切監測經濟運行狀況，聚焦疫情對經濟運行帶來的沖擊和影響，「堅持全國一盤棋，發揮好集中力量辦大事的制度優勢，及時分析、迅速行動，我們就能妥善應對疫情衝擊，統籌平衡好疫情防控和經濟發展，推動中國經濟行穩致遠」。

（人民日報）