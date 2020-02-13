【武漢肺炎】全國首個「戰時管制令」出台　湖北十堰目的何在？

武漢肺炎疫情持續。昨晚（12日），湖北十堰張灣區宣布自13日零時起實施「戰時管制」，所有樓棟封閉管理，非必要人員不得出入樓棟，並以14日為一個周期。 十堰張灣區是全國首個實行「戰時管制令」的地區。實行比重災區武漢更嚴格的管控，當地政府目的何在？

湖北省十堰市張灣區周三晚宣佈，午夜起實施戰時管制。（微博影片截圖）

根據十堰市張灣區發布的通告，從2月13日0時起實施「戰時管制」，所有樓棟一律實施全封閉管理，所有小區、庭院、居民點一律嚴格封控，所有居民非醫護人員、醫藥物資從業人員、抗疫公務人員和水電油氣、通訊網絡、糧食蔬菜等基本民生保障從業人員，不得出入樓棟。居民基本生活必需物資由鄉鎮、街道及村（居）委會負責配送。

該「戰時管制令」原則上以14天為一周期，視全市及張灣區新冠病毒肺炎疫情防控效果予以提前解除或持續實施。

張灣區面積達657平方公里，接近新加坡（約721平方公里）。（網上圖片）

嚴格程度和施行範圍 與之前難以相比

十堰張灣區是全國首個實行「戰時管制令」的地區。從嚴格程度上講，與之前多個城市實施的「封城令」、「出行管制」等相比，都是重大「加碼」。

武漢、廣州、深圳等地，早前已先後實行社區封閉管理，社區出入口有人把守，外人包括快遞員和外賣也進不去，但居民可以出家門領物品，以及登記測溫後出入。溫州、黃岡等地亦在早前推行「出行管控」，規定每戶家庭每兩天只能派一人落街採購。張灣區卻大不一樣，依照禁令，區內所有樓棟已封閉，只有符合特定批准情形的居民才可以出門、出樓、出入社區。可見，這已不止是「封控社區」或「限足」，更是封樓、封院和禁足。

實際上，在此次防疫過程中，「封控隔離」並不是罕見舉措。之前，天津封控過動車客車段、寶坻區百貨大樓，廣州亦因業主瞞報病情而隔離一棟樓。但張灣區是一個面積達657平方公里的縣級行政區，接近新加坡（約721平方公里），施行範圍相關廣大，亦與之前難以相比。

十堰張灣區是全國首個實行「戰時管制令」的地區。從嚴格程度上講，較武漢有過之而無不及。（中新社）

一步步「加碼」

這「戰時管制令」並不是憑空出世的，而是經歷過一步步「加碼」的管控過程。1月下旬，十堰市實行「封城令」，具體措施包括全市公共交通暫停營運。2月3日和8日，張灣先後發布兩批共27個存在疫情風險的小區和村，並明文規定，對每戶居民地毯式排查，只保留一個車輛和人員出入口，需要登記、測體溫。除就診等特殊情況，小區居民一律不得外出，採購生活物資由防控工作隊負責。

實施局部小區封閉式管理後後，2月11日，張灣區宣布6種管制行為，違者將一律被拘留，並納入誠信體系記錄，包括隱瞞病情、隱瞞接觸史、拒不隔離觀察、聚眾打牌、衝卡等。

此前，當地已限制27個小區居民一律不得外出，採購生活物資由防控工作隊負責。（網上圖片）

當地疫情已發展至本地擴散

官方資料顯示，截至2月11日24時，十堰全市累計確診536例，其中張灣區135例，排名第二（第一是茅箭區，181宗）；每日新增方面，最近12天裡，張灣區最多的是15例（2月2日），最少的是3例（2月9日）。其中，不少於10例的，共有兩天。

當地從武漢回來的人數超過1萬，疫情的起源起因也是武漢人。1月22日，當地接診兩個武漢輸入疑似病例，次日確診第一例。但目前已從武漢輸入為主，發展為本地擴散。截止2月5日確診的93人中，從武漢返回的只有29人，而本地感染者達到68%。

張灣區官方早前發布通告，2月中下旬不排除是爆發期。但副區長肖旭指出，未能百分百掌握所有病患和密接者信息，擔心一定數量的排查對象仍然散居城鄉，無論怎麼耗時費力，亦難以將「潛在威脅」不漏一人地找出來。故此，張灣區宣布實施戰時管制，無疑是「非常時期、非常之舉」，要所有人「居家隔離14日」，正是要逼使病源暴露和限制進一步社區傳播。