【武漢肺炎】應勇調任有預兆？湖北近期多人防疫不力被免職

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北省，據官媒《新華社》在周四（13日）早上報道，省委書記蔣超良被免職，並由上海市長應勇接替。 據了解，今次是繼國家衛健委副主任王賀勝調任湖北省衛健委主任後，湖北省高層再有重大人事變動。

據內地傳媒《財新網》的分析指，應勇的調任似乎已有預兆，上海市疾病預防控制中心在周二（11日）的專題會，仍是由應勇主持召開，但翌日的上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組會議，參會者名單中已見不到應勇。

習近平提到當前疫情防控工作已到了「最吃勁」的關鍵階段，要求毫不放鬆做好疫情防控重點工作，加強疫情特別嚴重或風險較大的地區防控。（新華社）

報道又稱，中央政治局在周三（12日）舉行的會議，中共總書記習近平有提到當前疫情防控工作已到了「最吃勁」的關鍵階段，要求毫不放鬆做好疫情防控重點工作，加強疫情特別嚴重或風險較大的地區防控。稍早前的1月27日，習近平更明確稱要「各級黨委要在這場嚴峻鬥爭的實踐中考察識別幹部，激勵引導廣大黨員、幹部在危難時刻挺身而出、英勇奮鬥、紮實工作，經受住考驗」。

報道指，暫時未清楚蔣超良被免職的原因，其最後一次以湖北省委書記的身份公開亮相，是在周二晚上主持召開湖北省委常委會會議暨湖北省新冠肺炎防控指揮部指揮長會議。但報道有特別提到，近日由於防疫不力，湖北省已有多名官員被密集問責，例如有湖北省衛健委黨組書記張晉、省衛健委主任劉英姿，以及面對中央督查組時一問三不知的黃岡市衛健委主任唐志紅。

另據《新華社》的報道，湖北省在周四召開領導幹部會議，中央組織部副部長吳玉良在會上宣布省委書記換人的決定，並稱是次調整是中央從大局出發，根據疫情防控工作需要和湖北省領導班子實際，經過通盤考慮、慎重研究決定。

（財新網）