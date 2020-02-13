【武漢肺炎】內地政論公眾號：多地措施「簡單粗暴」　應實事求是

新冠肺炎疫情在內地蔓延，具有官方背景的內地政論公眾號「牛彈琴」今日（13日）發表題為「中央看不下去了，說了這四個字！」的評論文章，批評內地多地政府在應對疫情上的措施簡單粗暴，造成不良後果，是另一種形式主義，指出地方政府應該更實事求是。

來自湖北的肖先生是一名貨車司機，臨近農曆新年的時候本想返回家鄉，唯當時湖北疫情愈來愈嚴重，肖先生也因貨車是湖北車牌寸步難行，無法進入其他省市的服務區，結果只能一直在高速公路上「流浪」，近20日都無家可歸。（搜狐視頻/影片截圖）

「牛彈琴」的文章指，根據新華社的通稿，在2月12日召開的政治局常委會會議提到，「各級黨委和政府要實事求是做好防控工作，對偏頗和極端做法要及時糾正，不搞簡單化一關了之、一停了之，盡可能減少疫情防控對群眾生產生活的影響。」文章指，這顯然是是極具針對性的，中央看到了問題，在提醒有些地方。或者說，中央看不下去了，在當頭棒喝。

文章批評內地多地在應對疫情上出現了光怪陸離的現象，例如一律拒絕來自湖北、浙江、廣東、河南等地人員進入，有的城市更規定凡是沒有房產證的人，一律遣返。

文章指這類措施「簡單粗暴」，造成大量工廠無法復工等不良後果，「短時間，我們當然能撐過去；但沒原則的自我折騰，那誰都能撐不過去；更別提，其中的地域歧視、身份歧視，這不應該在中國出現啊」。

文章批評，「不管疫情到底是重是輕，一股腦層層加碼，甚至各種走極端，看上去很負責很硬核，別人還無可挑剔，不過就是掩蓋工作能力低下，一關了之多簡單啊，那不就是另一種形式主義嗎？」

浙江日前發通告，禁止在防控疫情上實施無理由擅自升級的措施。（網絡圖片）

要對偏頗和極端做法及時糾正

文章指，2月12日召開的政治局常委會會議提到，「疫情防控工作到了最吃勁的關鍵階段，要毫不放鬆做好疫情防控重點工作，加強疫情特別嚴重或風險較大的地區防控」。同時，會議強調：「非疫情防控重點地區要以實行分區分級精準防控為抓手，統籌疫情防控與經濟社會秩序恢復。要按照科學防治、精準施策原則，以縣域為單元，確定不同縣域風險等級，分區分級制定差異化防控策略」。

文章分析稱，這可以理解為：疫情防控重點地區，嚴格一些，可以，但也要實事求是；非防控重點地區，更要實事求是，按照不同風險來不同處理，要對偏頗和極端做法及時糾正。

（「牛彈琴」微信公眾號）