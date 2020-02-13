【武漢肺炎】蔣超良被免職　曾為封城道歉：「工作方法簡單」

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻的大環境下，湖北省出現重大人事變動，省委書記蔣超良被免職，由上海市長應勇接任。有內地傳媒疏理自省會武漢市受疫情爆發影響而要「封城」起，蔣超良至今21天的防疫工作細節。 蔣超良每天都有參加防疫工作，其中最受矚目，就是其首次參加新聞發布會時，向病逝者鞠躬致以深切哀悼，並就武漢實施「封城」等所衍生的問題致歉。

蔣超良曾經去過視察武漢火神山醫院。（路透社）

蔣超良自疫情爆發後的首次亮相，是在1月23日上午，主持主持召開省委常委會（擴大）會議暨省肺炎防控指揮部第二次會議，下午則赴武漢市金銀潭醫院看望慰問前線醫護人員，並了解深切治療部負壓病房患者的救治情況。

至於蔣超良最後一次以湖北省委書記身份出席活動，是在周三（2月12日）晚主持召開省委常委會會議暨省新冠肺炎防控指揮部指揮長會議。會議指出要圍繞提高收治率和治癒率、降低感染率和病亡率，抓好疫情防控重點環節工作，堅決做到應收盡收、應治盡治。

其中在1月30日，蔣超良到漢川市視察，又到武漢市省中西醫結合醫院檢查指導疫情防控工作。當晚，蔣超良首次參加湖北省的疫情新聞發布會，他在會上稱心情很沈重，「去年12月底來，湖北省發生了新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，給人民群眾生命安全和身體健康造成了重大傷害。我們向在這次疫情中失去生命的同胞表示深切的哀悼。」

蔣超良在新聞發布會上鞠躬致哀及致歉。（中新社）

隨後，蔣超良又針對武漢封城，以及省內其他地方的人員流動管理措施不足所衍生的問題致歉，承認雖然出發點是好，「但工作方式方法有些簡單，我向大家表示歉意。」

（新京報）