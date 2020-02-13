【兩岸關係】台學者：軍機繞台是北京對華府釋出不滿

賴清德2月2日至9日訪問美國。賴清德即將於2020年5月就任台灣副總統一職，而此次華府行走入白宮國安會，在「國家祈禱早餐會」位置在最前排，與美國總統特朗普同場，被認為是台美關係的重大突破。 台灣學者認為，這意味着台美關係的進一步強化，美國利用模糊空間打擦邊球，給予台灣實質上的支持，而解放軍軍機連兩日的繞台，應該是北京當局向美國表達不滿的訊息。

顏建發表示，共機連兩日的繞台，應該是北京當局向美國表達不滿的訊息。（多維新聞）

台灣民主基金會副執行長、健行科大企管系教授兼國際合作處處長顏建發接受採訪表示，台灣與美國在形式上並非邦交國，外交工作只能不踩底線，儘量突破界線，做到實質效果，「打擦邊球」，給予台灣實質的支持。他認為，賴清德現在其實就是一位民間人士，但大家都知道未來賴將成為副總統，所以保有模糊空間，與特朗普甫當選時與蔡英文的通話「如出一轍」。

蔡英文須顧忌國際反應與台灣內部和諧

顏建發分析，美國對台灣的支持，不可能一次踩油門踩到底，否則對岸會有更大的反彈，例如這次解放軍軍機繞台，很有可能就是針對賴清德的華府行，雖然有人猜測這是例行性演習，但例行性演習的時間可以挪前、延後，也有人猜測北京當局現在如臨大敵，必須先把外面情勢穩定，但應該還是跟賴清德訪美有關，時間恰好在賴訪美回台當天。他說，北京當局等於是放一個訊息給美國，說明自己的界限在哪裏，並表達反對和不愉快的意念。

顏建發表示，只要台美雙方的互動沒做到很超過，北京當局大概也拿台美雙方沒辦法，因為對岸武漢肺炎疫情嚴重影響經濟，台美兩邊如果做得太過，對岸仍將給予巨大反彈，那這對台美雙方都不是好事，所以台美關係必須慢慢推展，「所謂狗急跳牆，一方太過的話，另一方只好放下目前的理性安排，走另外一條路」。在這個狀況下，台灣跟美國都希望低調行事，蔡英文也公開說，賴訪美是個人行程、民間邀訪，就是蔡想把情況壓到最低調的狀況。

台灣副總統當選人賴清德（左）3日抵達美國華府。（中央社）

但顏建發也認為，北京當局目前設下的空間太緊了，其實對岸可以做很多解釋，也就是說，就算台灣總統訪問華府又怎麼樣呢？中美建交公報也沒提到不準台灣總統訪華府，所以這個空間很大，「現在就是比實力，中國能不能吃下這個」，北京當局會自己評估，假如情況越來越差，那就更沒有討價還價的籌碼，現在就看中共方面要怎麼解釋，要不要務實。他稱，目前來看，北京當局有很多東西都不務實，才導致兩岸走到現在的僵局，「他沒有獲得什麼，失去更多」。

至於北京方面是不是會有更進一步的反制，顏建發說，就要看蔡英文520談話會講些什麼東西，如果沒有那就是維持現狀，但就他來看，蔡其實已經得到她想要的東西，沒必要去招惹一些麻煩，尤其美國、日本等挺台國家若希望台灣不要太過挑釁，那台灣就不能讓「朋友」為難。另外，2020年大選，藍營在台灣也拿下552萬張選票，加上潛在未投票的，保守估計也有600多萬人，蔡英文就算想怎樣，也要顧及這些人的想法，重點還是內部的和諧。

美中關係起變化兩岸開戰機會低

至於北京現階段有沒有能力對台動武，顏建發指出，目前對岸還沒有能力開戰，因為一旦對岸動武，美國勢將介入，連帶着日本、韓國等也會參戰，歐盟、印度等國也會進來撿一點便宜，當這些國家都介入後，世界上大多數的國家一定都會站在美國這一方，所以北京當局貿然開打，失敗性很高，對自己不利，但若準備好再打，那很難不被其他國家發現。

台灣統蔡英文10日上午到桃園出席論壇活動。（中央社）

但顏建發坦承，中國大陸和過去相比，確實現在的軍事實力較為強大，經濟實力也夠，但目前挑戰美國仍相當困難，北京如果開戰，他打得不只是台灣，而是跟美國有關的這一集團，尤其台灣是第一島鏈，若被北京拿下，等於是美國放棄在亞洲的利益，台灣具戰略地位，這塊土地已經不是台灣自己要不要的問題，是美國不會讓北京拿去的問題。

顏建發強調，過去有一句大家朗朗上口的句子，「中美關係再好也不會好到哪裏，再壞也不會壞到哪裏」，意思是中美關係大體上不會變動，但那是見樹不見林，若長期來看，中美關係確實有在變化。他指出，2016年美國總統大選時，美國內部已經出現反中情緒，不僅希拉里（Hillary Clinton）反中，特朗普更是反中，反中已經成為美國共和黨、民主黨的共識，讓美中關係來到一個新境界，目前來看，中美關係的走勢在往下走，且還看不到底，隨着中國崛起，美國身為衛冕者，一定會想把挑戰者壓下來，其他人也都「西瓜靠大邊」博取利益，和美國一起對中國進行「三明治壓力」。

中美爭奪利益 台灣缺少模糊空間

顏建發也指出，過去兩岸保有一定的模糊性，可在中美兩造尋找空間，是因為國民黨執政時，兩岸的敵意比較像是自家人的矛盾，但民進黨走的是另一條路，發生矛盾時是敵我矛盾，這時候台灣想在兩邊遊走就很困難。但他也稱，如果可以做個實驗，讓過去的馬政府對上現在的特朗普政府，他相信馬政府必須要去調整自己的兩岸政策，因為台灣向來是在兩強中做選擇，如果中美雙方都在吵架、爭執利益時，哪有什麼模糊空間可以選擇，2008年到2012年，美國需要北京幫忙的地方很多，包括中東、朝鮮等議題都需要北京幫忙，兩岸經貿交流對自己也有好處，但在之後中國崛起後，美國就發覺不對勁，開始重返亞太戰略，既已越過那條線，就不可能再回頭，所以兩邊衝突越來越激化。

顏建發並認為，除了中國外，美國也將俄羅斯當作假想敵，但就他看來那就是一個陪榜，從特朗普的通俄門來看，特朗普的戰略角度是想聯俄製中，跟朝鮮聯合起來一起把中國掐死，一旦這個格局確立，除非北京方面投降，否則美國不會放過中國。

若中國大陸內部壓力過大，北京有無可能借由操作外部議題轉移焦點？顏建發表示，從邏輯來看，當只有內部壓力時，執政者知道這個壓力源在哪，也知道自己能撐多久，相對好處理，如果又對外製造一個壓力源，不但對自己來說是兩邊受敵，外部壓力源更是一個不確定的東西，從文化大革命和天安門事件的例子來看，當時中國大陸也面臨外部壓力，但還是優先處理內部問題，這是因為，如果要透過外部壓力轉移焦點，前提是自己的實力還很好，只是聲望不高，但如果目前能力已出現問題，轉移焦點只會讓自己變得更糟。