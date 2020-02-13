【武漢肺炎】陳一新部署「發起總攻】　對防疫提出20大要求

2月12日，中共中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新在武漢疫情防控指揮部會議上提出：「打好武漢保衛戰要發起總攻」。

中央政法委官微「長安劍」2月13日報道稱，在這次會議上，陳一新從當前疫情發展趨勢和階段性特徵、指揮部如何工作、現階段抗疫的目標要求、重點任務舉措等方面提出了新判斷和新要求。

新冠肺炎疫情蔓延，湖北成為此次疫情的重災區。（新華社）

陳一新提出，要「病床等人」不能「病人等床」，確保「應收盡收」、「每日清零」。要提振士氣、凝聚民心，實行「三量管控」：控增量、減存量、防變量，堅決打好疫情防控阻擊戰。

武漢潛在被感染的基數可能還比較大

當前疫情防控處於什麼階段，有什麼趨勢和特徵？對此，中央指導組的判斷是：現在疫情防控正處於膠着對壘狀態。陳一新提出，要分階段、有針對性地謀劃對策，堅決打好武漢保衛戰。當前要實行「三量管控」，做到控增量、減存量、防變量。

1、現在疫情防控正處於膠着對壘狀態，湖北和武漢疫情形勢仍然十分嚴峻。對此，一定要有清醒認識。

2、與輸入地相比，武漢感染者底數還沒有完全摸清，蔓延擴散的規模也沒有較為精準的估計預測。據有關方面推算，武漢潛在被感染的基數可能還比較大。

3、疫情防控還存在確診難、收治難、隔離難、保障難等薄弱環節。

4、輿情應對較為被動，特別是網絡輿情引導不到位，闢謠不及時，影響了社會輿論環境。

現階段抗疫的目標要求：確保確診和疑似患者收治隔離「清零」，力爭日清日結。

目前，武漢市已啟用7個方艙醫院。自2月6日開始收治新冠肺炎病人以來，截至2月12日上午7時，總收治病人4313人，出院36人。（中新社）

陳一新提出，當前要實行「三量管控」，做到控增量、減存量、防變量。

5、指揮部每天要召開一次「碰頭會」，每次會議集中研究解決一兩個重點問題，力求開短會、解決問題的會。

6、控增量：堅持應收盡收不動搖，確保確診和疑似患者收治隔離「清零」，力爭日清日結，打好應收盡收攻堅戰，堅決消除傳播源、切斷傳播鏈，降低感染率，最大限度減少新增病例。

7、減存量：推動「常規救治」向「綜合救治」轉變，前移治療端口，重視輕症治療，降低重症發生率，想方設法提高出院率、治癒率，減少患者總量。

8、防變量：推動「應急防控」向「依法防控」轉變，堅持穩字當頭，全面落實保安全護穩定各項措施，嚴防疫情風險向社會風險傳導演化，確保社會大局穩定。

佈置六項重點任務舉措：滾動安排好每3天1萬張病床，做到應收盡收。陳一新提出，湖北和武漢是疫情防控的重中之重，是打贏疫情防控阻擊戰的決勝之地。他明確提出做到應收盡收、做好救治工作、推動社區防控、創新完善方艙醫院模式、調配使用好捐助款物以及加強網上輿論引導六方面的任務。

9、籌足病床，做到「病床等人」，不能「病人等床」。實行長統籌、短安排，統籌好1個月的床位數，滾動安排好每3天1萬張病床，做到每日應收盡收「清零」。

10、調配更多的醫療資源，加強方艙醫院、隔離點的醫護力量，使確診輕症患者、疑似患者得到及時有效治療。

11、對重症、危重症患者採取「一人一方案」，使更多的患者渡過難關、恢復健康，挽救更多的生命。

12、研究探索「無疫社區」、「無疫單位」創建活動，推進區自為戰、依法防控、精準管理，確保安全。要發揮基層網格力量，推動防控力量向社區下沉，使社區成為疫情防控的堅強堡壘和健康的社會細胞。

13、總結集成方艙醫院的經驗做法，改進薄弱環節，提高和優化醫療保障和生活物資保障水平，使患者早日出院。

14、要加強對紅十字會的整頓建設，創新服務保障機制，及時有序引導募捐救助活動，確保捐贈款物及時科學調配使用。

15、動員廣大武漢校友和楚商，發動市場化、社會化力量，為打好武漢保衛戰提供更多緊缺醫療物資。要重視改進捐助接待工作，拿出武漢人的熱心，不要涼了捐助人的愛心。

16、及時準確回應社會關切，加強信息公開。對製造傳播謠言的，要堅決依法處理，及時闢謠。

2月13日，11架空軍運輸機載947名醫護人員和74噸醫療物資抵達武漢天河機場。這是中國國產運-20大型運輸機首次參加非戰爭軍事行動，也是空軍首次成體系大規模出動現役大中型運輸機執行緊急大空運任務。（中新社）

打贏武漢保衛戰，隊伍怎麼帶？啟動火線提拔官員工作，選拔戰將、猛將。

陳一新要求儘快啟動一些工作舉措，包括啟動火線提拔官員工作、實行指揮部嘉獎機制、嚴明工作紀律、推動機關官員下基層等方面。

17、市、區黨委組織部要立即着手研究部署「火線提拔官員」工作。在疫情防控一線考察官員，對奮戰在疫情防控最危險的崗位且表現優秀的，今年要作為優先提拔的對象，在火線中選拔戰將、猛將，真正把「官帽」用於激勵更多黨員官員在戰疫中衝鋒陷陣、拼搏奉獻。

18、創設指揮部嘉獎令，對每一項工作的先進及時給予嘉獎。每項重點工作嘉獎前6名、通報批評後3名，做到獎懲分明。

三次以上受嘉獎表揚的，作為2020年武漢市評選「立功單位」的優先對象。3次以上被通報批評的，對該單位負責人要嚴肅問責。

19、市、區紀委監察機關要到戰疫一線去加強監督工作，聚焦疫情防控重點區域、反映問題較多的重點單位、重點人，對戰疫工作落實不力、造成不良影響的，要及時依紀依規嚴肅查處。

20、市級領導官員要靠前指揮，不僅要下到區，還要下到街道、社區，在一線推動工作落實。

處級及處級以下官員要就地就近編入基層網格，加強戰疫期間基層基礎管理；副局級以上官員下基層由組織統籌安排。

臨危受命，中央政法委秘書長陳一新任中央指導組副組長。（中新社）

據公開報道，陳一新出任中央指導組副組長並參與指揮武漢疫情防控已經4天。

內媒報道顯示，陳一新2月8日已赴湖北武漢調研。他在微信群中強調，當前要把貫徹落實中共總書記習近平「應收盡收」的重要指示作為首要任務，明確目標要求，健全責任機制，一手抓鼓舞士氣、一手抓嚴肅問責，做好群眾思想工作和輿論引導工作，完善各項保障措施，奪取抗疫鬥爭的勝利。

陳一新在微信中稱，「回湖北武漢為湖北、武漢人民辦實事、處理急事，這是我的責任。我相信，有習近平總書記領航掌舵，有以習近平為核心的黨中央堅強領導，有習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指引，有湖北、武漢人民的團結奮鬥，湖北武漢一定能奪取這場抗疫鬥爭的勝利！」

生於1959年的陳一新，長期在浙江從政，具有「浙江系」官員的標籤。他曾與張德江、習近平、趙洪祝三位前浙江省委書記有過交集。

特別是在習近平任職期間，陳一新於2003年7月，被提拔為浙江省委副秘書長，後又兼任省委政策研究室主任。