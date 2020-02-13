【武漢肺炎】從樂觀預計到全球警告　WHO對肺炎轉變態度了嗎

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）2月10日在Twitter上稱，目前世界上出現了沒有中國旅行史傳播新型冠狀病毒的案例，這令人十分憂心。就在譚德塞發推當天，世衛組織的專家先遣隊抵達中國，大概由十名來自各國的衛生領域專家組成，他們將與中國有關部門合作調查本次起源於中國武漢的肺炎疫情。

專家組將由世衛組織的資深醫生、加拿大流行病學家和緊急情況專家布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）帶隊。艾爾沃德曾經率世衛組織專家應對埃博拉疫情，具有豐富的傳染病領域工作經驗。

中國返工高峰即將來臨，但疫情拐點遲遲還未出現。（Reuters）

譚德塞同時也表達了他的擔憂，他認為，儘管病毒在中國之外的國家傳播目前還比較緩慢，但仍有加速的可能，目前確診的少量病例可能預示着，疫情在全球其他國家仍然有廣泛傳播的可能。

時間拉回1月初，從官方披露的信息來看彼時武漢出現的肺炎疫情尚未展露出大規模擴散的苗頭，在鍾南山1月20日對媒體披露新冠病毒有明顯人傳人特徵之前，武漢衛健委已經連續多次否認這一事實，這也為後續湖北的防控工作埋下了禍根。就在鍾南山揭露新冠病毒具有人傳人這一特性之後，世衛組織總幹事譚德塞在1月22日至23日就新型冠狀病毒疫情召集了首次突發事件委員會會議，會議經討論決定認為，這一疫情「毫無疑問在中國是一個緊急情況，它尚未成為、但有可能成為全球性的衛生緊急情況。」

儘管態度有所保留，但在第一次緊急會議之後，世衛組織並未將中國武漢爆發的新冠肺炎疫情列為全球突發公共衛生事件。

1月28日，譚德塞（左）與中國主席習近平（右）會面。（資料圖片）

世衛組織作出第一次結論之時，1月23日武漢剛採取封城措施，據當時官方通報，中國全國確診人數為571例，已造成死亡17例，確診案例大部分集中在湖北省。

譚德塞1月28日到訪北京，並受到中國國家主席習近平接見。在與習近平會面的過程中，譚德塞稱讚了中國對抗疫情對積極行動，並認為中國有能力控制此次疫情。但是接下來的形勢發展讓世衛組織不得不更加謹慎起來。

截至1月28日，中國確診病例為5997例，重症病例1239例，累計死亡病例達到132例，疑似病例9239例。而且，在中國之外，已有15個國家報告出現68個確診病例。世衛組織1月30日再度召開第二次緊急會議，兩天時間，感染人數急劇攀升。終於在1月31日凌晨世衛組織發表聲明修正了此前說法，宣布新型冠狀病毒感染的肺炎疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」，但不建議對中國採取旅行和貿易限制。

隨着疫情發展，確診病例開始在中國之外的其他國家出現，多個國家如澳洲、美國、法國、日本等陸續開展從中國武漢撤僑。中國國境內，繼武漢封城之後，湖北其他市也陸續封鎖，基層管理日漸趨嚴，多地暫停公共交通，復工復課一再延遲。

2月9日，在湖北隨州市中心醫院，一名護士在查看患者名單。（新華社）

一場疫情防疫戰逐漸走向全民動員，然而，對於世衛組織的謹慎，不應該成為國內恐慌情緒的起點。眾所周知，世衛組織對於全球突發安全事件的定性，有其科學評判標準，更要兼顧全球的衛生防禦能力，尤其考慮到欠發達地區醫療能力有限。

世衛專家界衛生組織流行病學家科霍夫博士（Dr. Maria van Kerkhove）曾公開說，「從知道病毒是冠狀病毒以來，我們就認為可能會出新擴大傳播，甚至出現超級傳播事件。對於輿論的恐慌情緒，世衛組織其實也已經有所回應。

譚德塞稱，中國已經採取了高強度措施，為世界創造了防疫窗口期。此外，早在1月中旬，世衛組織就已經已收到中國分享的從武漢不明原因病毒性肺炎病例中檢測到的新型冠狀病毒基因序列信息。而在一些發達國家當中，共享「病例數據」依舊嚴重滯後。

總的來說，世衛組織在中國武漢疫情還在爬坡的階段派遣專家隊來華，凸顯出對疫情發展的重視，升級預警也是由其作為一個全球性衛生安全組織的全局觀所決定。

疫情發生以來，中國國內輿論普遍關注世衛組織的動態，由於疫情仍然處於爆發期，對於世衛組織的行動也更容易產生理解誤差，導致恐慌蔓延。總之，疫情還在繼續，也考驗着中國作為世界第二大經濟體的防疫動員能力和治理能力。