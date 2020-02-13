【金融反腐】涉嫌受賄　國開行原董事長胡懷邦遭逮捕

最高人民檢察院周四（13日）發布消息稱，國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對胡懷邦作出逮捕決定。該案仍在辦理中。

中紀委上月11日通報指，胡懷邦「四個意識」缺失，背離初心，背棄職責，落實重大決策部署陽奉陰違，落實中央巡視整改要求不到位，對抗組織審查；違規出入私人會所；不按規定報告個人有關事項，利用職務便利為他人謀取利益；濫權妄為，與不法商人沆瀣一氣，大搞權錢交易；家風不正，家教不嚴，縱容家屬大肆收取財物。

胡懷邦（中）在中國金融系統頗有來頭，其落馬細節備受外界關注。（中國雲南師範大學官網）

據此前報道，一位與胡懷邦相熟的金融系統人士稱，「胡表面上看是較謹慎的人，若非巨大利益的吸引，不會輕易幹把自己兜進去的事。」據這名人士透露，胡懷邦的政治投機心重，「一直琢磨個人爬升的事，只要有利於個人爬升，甚麼事都能迎合。到處攀附，與已經落馬的原中國保監會主席項俊波「不相伯仲」。

此外，胡懷邦被指涉原甘肅省委書記王三運、中國華信能源有限公司董事會主席葉簡明以及曾任甘肅武威市委書記的火榮貴三案。

2018年10月11日，河南省鄭州市中級人民法院一審公開開庭審理了王三運案，胡懷邦名字出現在庭審畫面中。

另據央視公布的「收受葉簡明賄賂的證據」顯示，王三運通過時任交通銀行董事長鬍懷邦，為華信公司入股海南銀行提供幫助。此外，第二項證據亦涉及胡懷邦以及中國華信能源旗下的海南華信國際控股有限公司。

據稱，胡懷邦被指涉原甘肅省委書記王三運、中國華信能源有限公司董事會主席葉簡明以及曾任甘肅武威市委書記的火榮貴三案。（資料圖片）

胡懷邦於2019年7月31日落馬，距他被國開行免職尚不足一年。2018年9月27日，國開行宣布胡懷邦不再擔任該行黨委書記、董事長。

在胡懷邦落馬之後，業內人士曾評價國開行內部問題，稱「國開行這些年放出的錢打水漂的可能難以統計，他們發放的一些貸款我們看了都害怕。」胡懷邦也曾向朋友坦言，「這活不好幹，很多款放的時候就知道可能收不回來。」

這位資深銀行業內人士稱，「在銀行業內，國開行的一些官員在政策性銀行的名義之下，堂而皇之地搞利益輸送，通過濫貸謀取各種個人利益，貸款對象往往是各種與達官顯貴有聯繫的平台，這已經是心照不宣的秘密。」

中共十八大以來，金融反腐一直處於高壓狀態，除了金融領域內的多名企業高管和政壇官員相繼落馬，政壇官員包括原中國保監會原主席項俊波、中國證監會原副主席姚剛、中國證監會原主席助理張育軍、中國銀監會原黨委委員、主席助理楊家才。

分析人士表示，中共金融系統「大鱷」的接連落馬的背後，都涉及高級官員、企業高管等違紀違法的身影，實在令人深思，特別是在監管、開發、用人領域的腐敗問題。