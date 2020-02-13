【觀察】香港亂局武漢肺炎接踵而至　中南海掀起問責風暴

香港反修例運動高潮剛過，武漢肺炎疫情又席捲全國蔓延全球，給中國政府帶來重大考驗。

香港反修例運動持續七個多月，引發持續的反政府抗議與警民衝突，香港爆發回歸後最大的政治危機，香港區議會建制派大敗。而武漢肺炎疫情目前已經造成中國1,367人死亡，確診病例52,526例，給中國帶來全方位的負面影響。

2月8日，在武漢一間隔離病房裏，一名身穿防護服的護士正在給一名新型冠狀病毒肺炎患者餵飯。（Reuters）

亂局至此，必有失職失責者所在。中央治港機構主官在香港反修例運動中未能提供正確信息；湖北、武漢當局在疫情爆發初期處置不當，導致疫情迅速擴大等。

2月13日，中南海掀起問責風暴，對疫情暴發的湖北、武漢兩級主政官員作出重大人事調整，湖北省委書記蔣超良與武漢市委書記馬國強雙雙被免職。由上海市市長應勇接任湖北省委書記，山東省濟南市委書記王忠林接任武漢市委書記。到目前為止，蔣超良是因處理疫情不力而被免職的最高級別官員。

此前，國家衛健委副主任王賀勝調任湖北省委常委，湖北衛健委黨組書記張晉、主任劉英姿雙雙被免，由王賀勝兼任。

2019年11月16日，香港理工大學外，示威者與警方發生衝突。（Reuters）

另外，國務院2月13日公布，免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任港澳辦分管日常工作的副主任。全國政協副主席兼秘書長夏寶龍兼任港澳辦主任。香港中聯辦主任駱惠寧，以及澳門中聯辦主任傅自應，兼任國務院港澳辦副主任。

2020年1月，國務院已免去王志民的香港中聯辦主任職務，由全國人大財經委員會副主任駱惠寧接替。至此，在香港反修例運動後，中南海已撤換了主管港澳事務的兩個中央部門一把手。