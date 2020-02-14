【觀察】「無台灣籍自己承擔」　台官員發言踩在兩國論鋼索上？

2月11日，台灣陸委會表示，考慮人道精神併兼顧人員防疫管理，宣布有條件開放「陸配子女入境台灣」。不過，消息一出卻引發反彈，相關的措施一日多變，究竟誰能返台、誰不能，令外界摸不着頭緒。

2月12日下午，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中再度召開記者會，宣布撤回「陸配子女入境台灣」措施，並表示：「只要是不具有本國國籍的陸配子女且目前滯留中港澳者，一律不予入境。」另外值得一提，陳時中還在記者會說出：「（防疫）國人優先，國籍是可以選的，一開始就是可以選的，已經選了，沒有選台灣的國籍，就必須要自己做承擔。」

陳時中此番話，不僅成功化解蔡英文政府一日多變的質疑聲浪，還贏得台灣輿論掌聲、讚賞直稱：「霸氣的部長」。但在台灣社會一片叫好的情況下，仍必須反思：當初，陸委會提案的動機為何？作為政治人物、作為服務人民的機關，說出「選擇承擔」是解決社會問題？還是化解輿論壓力？而身為台灣衛福部長的陳時中，這席「國籍承擔說」能簡單概括兩岸婚姻家庭的現況？

蔡英文政府一日多變，最終仍將陸配子女入台措施喊停，對此蔡英文表示，非常時期優先防堵疫情。（台灣總統府）

坦白說，當陳時中宣布取消「陸配子女入境台灣」措施時，應該點到台灣防疫能力為止，不須再進一步談及「國籍是可以選的，沒有選台灣的國籍，就必須要自己做承擔」的說法，此舉不僅突顯蔡英文政府的政策隨當前「反中至上」的民意浪潮起起伏伏，更顯見政府官員對於錯綜複雜的兩岸關係乃至婚姻家庭，毫無基本認知與理解。

陸委會第一時間倡議的「陸配子女入台」措施，此舉立意良善，在面對冷酷無情的病毒時，具有雪中送炭的加分效果。畢竟，能夠持有「長期居留證、長期探親證之台人、陸配子女」，本就具備「準台灣人」的身分，且也在台灣生活一段時間，只是礙於新冠肺炎疫情的管制，才導致這群「準台灣人」未能及時返家。

開放陸配的陸籍子女來台措施，在不到一天內，就被台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）宣布撤回。（中央社）

同時需注意的是，蔡英文政府自新型冠狀肺炎發生以來，不斷拋出以照護「國人為主」的防疫策略，依此來看，難道這群「準台灣人」並非台灣官員們口中的「國人」？必須了解的是，這群「準台灣人」絕大多數只是因為時間程序未到，來不及成為「國人」，就因為輿論「反中至上」的壓力被割捨、被忽視，犧牲他們回家的路？

其次，當陳時中拍板定案取消「陸配子女入台」措施後，台灣輿論立即反轉，更因為陳時中「國籍承擔說」讓台網民瞬間高潮，一面痛哭流涕的說：「選對了總統」；一面又吹捧「以台灣為榮」等說法。這一切輿論的讚賞，已讓蔡英文政府直上雲霄，完全忘了這樣的言論有可能再度撕裂兩岸關係，更傷害了兩岸民間良性互動的情感。

眾所周知，蔡英文政府一開始是運用《兩岸人民關係條例》之「戶籍」處理相關人員返台的問題，避開了「國與國」的說法。然而，陳時中卻在取消「陸配子女入台」措施的記者會現場，拋出了「國籍承擔說」，不啻踩在兩國論的危險鋼索上，也讓兩岸婚姻家庭聽了既心寒又無奈。

面對開放「陸配子女」來台引發爭議後，台陸委會主委陳明通曾親上火線說明，並限縮申請條件，但依舊沒有平息輿論，成了台灣輿論的眾矢之的。（楊家鑫／多維新聞）

確實，以往兩岸婚姻的經驗，大多家庭皆會讓孩子入籍「中華民國」，理由不乏為「台灣的護照目前相對好用」、「入台籍持台胞證進入中國大陸很容易；反之，大陸籍入境台灣的手續相當麻煩」、「台灣健保體系、社會福利都很好」等經濟因素與便利性的考慮。

然而，隨中國大陸經濟量體持續擴大，增強了兩岸男女在婚後工作長住大陸的意願，而這般場景當然也讓不少兩岸家庭「暫緩」陸籍配偶、孩子來到台灣取得「戶籍」或「國籍」，畢竟不捨與家庭成員分隔兩地，是人之常情。

同時，也不得不考慮現行的兩岸婚姻關係上，台籍配偶在婚姻權力當中，不再扮演權勢高的一方。也因此，當記者詢問兩岸家庭之陸籍配偶、子女的「入籍」選擇上，通常都會回覆：「現在（入籍選擇）還不一定」或是「我再與我先生討論看看、我得跟我太太商量」，這些陳述意味着兩岸家庭成員該入哪一地方，並非夫妻某一方能決定的事。

所以，在此說明的是，兩岸婚姻面對不同的時空環境，家庭成員的身分選擇，是相當複雜的，而這種複雜性不僅僅是兩岸政治與經濟上的「特殊」關係考慮，其實也表現出夫妻權力關係，以及「何處是我家」的情感性拉扯與掙扎。

回來看到台衛福部部長陳時中的「國籍承擔說」，更說明陳時中使用過於輕蔑的心態處理兩岸家庭成員的「國籍選擇」，完全忽略了牽涉其中的兩岸經濟、家庭關係、家鄉情懷等千絲萬縷的面向。反過來問，陳時中為何講出這一席傷人（商人）刺骨的話，就是因為被選票計算、被政治因素矇蔽、被輿情壓力喘不過氣來。

當然，藉口理由隨便找。但別忘了，陳時中作為台灣政務官員、技術官僚團隊之一，應以實事求是，協助民眾返回美好生活為依歸。況且觀察陳時中自新型冠狀肺炎爆發以後的發言方式，不時可見稱呼「中國」為「大陸」，相信陳時中對於兩岸關係的見解，不至於用「仇中」的心態來看待。因此總歸一句，蔡英文政府應該與社會輿情適時切割，理性而非感性治理；否則，還不如創造一台人工智能（AI）輿情收集器來作為治理機器，又何必選擇政治領袖呢？