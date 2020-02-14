「武漢加油」勝於「風月同天」？　文化的歇斯底里能有多荒謬

疫情當頭，雪中送炭最是可貴。2月初以來，日本地方政府與機構便相繼為武漢送來捐助物資，不只行動迅速，也誠意十足，每個物資箱上都貼了詩詞：「豈曰無衣，與子同裳」、「山川異域，風月同天」，引經據典之餘，更顯中日交流的歷史縱深，堪稱國際援助最暖心範例。

然而這本是美事一件，但大陸的輿論、學界與官媒卻相繼發出「靈魂拷問」。首先是「論讀書的重要性」等圖刷爆了朋友圈，其大意是調侃日本對中國古詩如數家珍，反觀央視與人民日報卻只會說「武漢不哭」、「武漢加油」，顯得不如日本有文化；不久後武漢大學國家文化發展研究院副教授韓晗也發表文章《為什麼別人會寫「風月同天」，而你只會喊「武漢加油」？》，表示「我們的修辭到了最危險的時刻，若再不創新，中國人幾乎喪失了會說話的能力」。

日本漢語水平考試HSK事務局物資包裝上寫有「山川異域，風月同天」字樣。（網絡圖片）

緊接著，就出現了反對聲音，例如《長江日報》在2月12日便出了篇網絡爆款文《相比「風月同天」，我更想聽到「武漢加油」》，提出：「我聽到14億顆心靈碰撞的聲音，這讓我瞬間感受到，我是置身在一個宏偉的集體之中，這個集體有一顆強大的靈魂」，文章甚至還稱，「『奧斯維辛之後，寫詩是殘忍的』，寫詩的靈魂，要經歷磨難，感受磨難，才能使語言經歷洗禮」，引發網民抨擊，該文現已緊急撤下。

事到如今，焦點已從物資捐贈變調為「中國與日本到底誰更有文化」、「中國為何不如日本有文化」，甚至引爆「風月同天」與「武漢加油」兩派支持者論戰。往復之間，不僅日本尷尬，也意外使中國的文化精神隱憂暴露殆盡。

疫情下的詩詞外交

若由日本本身的文化傳統觀之，其打從平安時代開始，便有贈物附詩歌的傳統。而此次舉措，無非就是其本着自己的文化習慣，在行國際援助之餘，善體中日文史脈絡，故能在風霜滿天時，暖手又暖心。

日本民間及政府近來對中國提供了許多援助，獲得不少網民讚譽。（微博）

以「山川異域，風月同天」為例，其出自《全唐詩》的《繡袈裟衣緣》，作者則是崇敬佛教的日本長屋王。當年其命工匠造千件袈裟，佈施唐朝僧人，件件都繡了四句偈語：「山川異域，風月同天，寄諸佛子，共結來緣。」鑑真和尚得知後大為感動，遂東渡日本，弘揚佛法。上述記錄雖未必符合史實，卻足見中日文化交流之盛，也體現漢字文化圈的長久羈絆。

無獨有偶，日本NPO法人仁心會聯合日本湖北總商會等四家機構，也向湖北捐贈3800套杜邦防護服，包裝紙箱上就附有「豈曰無衣，與子同裳」，乃出自《詩經·秦風·無衣》；舞鶴市馳援大連的物資上，則貼了：「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」，是出自王昌齡的《送柴侍御》；富山縣給遼寧省的馳援物資上，則貼有「遼河雪融，富山花開；同氣連枝，共盼春來」這首原創中文小詩。上述舉措既盡到援助義務，也有外交與宣傳效果。

此次詩詞外交之所以能成功，一是日本本身的詩歌文化相當豐富，並有贈詩傳統；二是其深知中國為漢字文化圈的核心，故而在詩詞上能收心領神會之效。但這恰恰也是引發此次爭議的原因－日本詩詞用得太好，結果意外暴露中國自五四以後不斷失血的文化傷口。

「火幣日本」捐贈物資上寫有「豈曰無衣，與子同裳」字樣。（網絡圖片）

「風月同天」何以成了「不共戴天」

此次事態之所以白熱化，在於不滿「武漢加油」被當成中國沒文化的鐵證，而選擇正面對決硬槓者，過於急切要證明自己的論點，結果舉例失當，不僅貽笑大方，還產生了高級自黑的效果。例如《相比「風月同天」，我更想聽到「武漢加油」》便提到：

「抗日戰爭的年代，多少詩人、詩句，抵不過毛澤東同志的一篇《論持久戰》。」

以上可謂完全舉錯了例，毛澤東的《論持久戰》全文近五萬字，且當中不乏「機械論」等哲學用語，絕非一般人能秒懂的文章，倒是「問蒼茫大地，誰主沉浮」、「敢教日月換新天」等詩句才更膾炙人口。

《相比「風月同天」，我更想聽到「武漢加油」》一文中提到：「奧斯維辛之後，寫詩是殘忍的」，引發將武漢誤比為奧斯維辛的爭議。（Getty）

此外同篇文章還意外扯上「奧斯維辛」，更講得不清不楚，導致許多讀者誤以為作者將武漢比做「新的奧斯維辛」，自然憤怒不已。其實《長江日報》本能用持中的角度，寫出一篇平衡自貶與崇外風氣的好文章，沒想到卻硬捧武漢加油、引據失當，反令對立風氣更加嚴重，社會也因此更加歇斯底里。

由歷史角度觀之，革語言的命無對錯可言，但我們也需正視自己付出的代價－那就是在普及文化的同時，被迫與部分傳統斷裂。平心而論，有多少人能真正做到文白互融，寫出天然去飾、直指人心的作品？不少人仍陷於邯鄲學步的困境，進退失據，接着就是原地打轉。黨八股那些生硬堆砌的文句，不正是調和失敗的典型範例嗎？

自五四以來，中國社會底層精神崛起，逐步挑戰上層勢力，知識分子話語權不再，傳統文化也因而喪失統攝力，淪為被革命的對象。1942年延安文藝座談會後，鄉土革命文學成了新主流，中國的政治語言也在「不斷革命」、「階級鬥爭」等主旋律下，日漸青春化、底層化，甚至無可避免的民粹化。

2月9日，海南海口濱海大道部分高層建築亮起「武漢加油」字樣。（新華社）

而當傳統文化秩序被革命顛覆後，文化看似已成功大眾化和民主化，實則日漸激進、空洞，這種文化激進主義走到極致，便成了文革。然而隨着文革的評價下降，社會風氣似乎有所變化，但傳統文化的角色卻依舊尷尬，一派人仍視其為腐臭糟粕，一派人則將其捧上神壇高位。這兩種情緒無關對錯，但問題是社會對此缺乏中庸的調節力道，於是雙方漸行漸遠，各自走向形式主義的極端。時至今日，這道革命傷口仍刻在中國人心坎上，此次詩詞事件便為案例。

韓晗教授認為「武漢加油」代表中國修辭與審美的墮落，並列舉「全面推進」、「切實抓好」等黨八股式用詞加以批判；龍應台則將戰線擴及文明層面，認為「武漢加油」是整個中國社會集體心靈貧乏、粗暴所致。果不其然引發強烈反彈，許多網友開始把「風月同天」打成「風花雪月、布爾喬亞式的封建騷客之語」；相比之下，「武漢加油」則成了十四億人民的集體共振。

龍應台分享韓晗文章，並認為「武漢加油」是整個中國社會集體心靈貧乏、粗暴所致。（中央社）

然而綜觀兩邊的論點與依據，其實各有荒謬處。吹捧「武漢加油」者，用據失當；而認為「風月同天」勝出，並藉此自貶中國沒文化者，則首先就沒釐清狀況：「風月同天」是日本人說給中國聽的外交話，這種詩詞外交中國過去做得夠多了，例如2014年習近平訪問首爾大學時，便在演講中引用了「欲窮千里目，更上一層樓」，以期中韓關係邁入新境界；此外日本應對國內賑災時，政府說的也多是「加油」二字，這點與中國的「武漢加油」並無二致，原因無他，簡潔有力，共凝士氣。

且光憑此次詩文事件，未必就能證明日本的古文程度壓過中國。原因在於，這些古詩詞大多出自在日中國人：例如「豈曰無衣，與子同裳」由在日中國留學生建議印上；「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」 源自恰好在舞鶴市港口振興國際交流課參訪的中國員工；「遼河雪融，富山花開；同氣連枝，共盼春來」則出自富山縣經貿聯絡官孫肖。換句話說，日本雖有贈詩心意，但還是請教了中國人，一來是想避免誤用鬧笑話，二來也是希望能更妥適地傳遞心意。

革命後的中國文化界，至今仍未走出不斷鬥爭的革命語境。故而有人看到「風月同天」就自卑，進而掀起一陣「自己沒文化」的反思朝；有人則一見反思就要鬥爭，並認為「武漢加油」才是語言的最高境界。逝者已矣，來者可追，真正的文化人，應可視不同語境與場合，自如運用不同風格的語言。唯有如此，我們才能在面對日本時不妄自菲薄，也在討論文化議題時不歇斯底里。