【武漢肺炎】防治新冠肺炎飲食如何安排？　國家衛健委發膳食指南

新型冠狀病毒疫情肆虐，市民日常生活受到嚴重影響。在疫情嚴峻的當下，除了注意衛生之外，飲食方面有何需要注意的方面？ 日前，國家衛健委發布了膳食指南。該《膳食指導》主要分為三部分，包括新型冠狀病毒感染的肺炎患者臨床營養膳食指導、一線工作者營養膳食指導和一般人群防控用營養膳食指導，供公眾和醫療機構參考。

烏魯木齊市文化路社區的便民蔬菜車開進轄區院落，為民眾提供新鮮蔬菜。（中新社）

Q:新冠肺炎疫情期間，一般健康人群應如何安排一日三餐？

A：簡單的說就是遵照膳食平衡的原則。膳食平衡目標即是最大程度的滿足人體營養和生理功能的需要。一是食物多樣、穀物為主，保證能量供應；二是多攝入蔬菜水果、奶類和豆類，儘量多吃深色蔬菜，提高微量營養素和植物化合物的攝入；三是適量魚肉蛋奶，確保優質蛋白質類食物的攝入，不吃野味；四是少油鹽糖，不抽煙喝酒，減少炎症發生；五是吃動平衡，健康體重，在家裡也要有至少半小時的活動；六是杜絕浪費，興新食尚，主要提示大家食物購買、家庭廚房衛生和飲食安全方面應該注意。膳食營養是提高人體免疫力的重要措施，尤其是現階段要特別注意。

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Q：特殊時期如何避免出現食品安全問題？

A：良好的營養一定是以食品安全為保證。新冠病毒接觸也可傳染，特殊時期更要注意食品衛生，減少食源性疾病的發生可能。一是要嚴格做好生熟分開，處理生、熟食物之間和之後必須洗手；二是堅決不吃野味，不接觸活禽畜；三是食物要完全煮熟煮透，特別是肉、禽、蛋和水產品類等微生物污染風險較高的食物。另外，醬鹵肉等即食食品儘量一頓吃完，吃不完的必須熱透再吃；四是避免食用平時很少食用的食品或沒食用過的食品，避免過敏；少做涼拌菜，不吃過期、變質的食物。五是家庭也可實施分餐制，養成使用公勺公筷好習慣。

12日，市民佩戴口罩在杭州市西湖區一農貿市場選購蔬菜。（中新社）

Q：在家閉門不出，如何適量身體活動？

A：疫情期間適量身體活動也是非常必要的。疫情防控要求儘量不外出聚會、聚餐或到人群較多的地方活動；但如果每天要保證有一定量的活動：一是可在家裡做一些簡易的活動，時間不少於30分鐘；二是在非疫區空曠人少或通風良好的戶外，也可進行一些戶外身體活動，如慢跑、快走、體操等，同時可獲得一定日光暴露的機會及時間。對幫助食物胃腸消化吸收、調節機體代謝、免疫功能，甚至促進心理健康都可能具有積極影響。

2月5日，長春一位志願者在為市民配送食材。（中新社）

Q：抗擊新冠肺炎的一線工作者非常辛苦，壓力大，膳食營養如何保障？

A：一線工作者工作量大、壓力大，處於應激狀態，更需要營養膳食和能量的充足。看到一些檔發佈已經給予重視。建議醫院分管領導、營養科、膳食管理科等積極負責，因地制宜、做好膳食管理和保障。能量和營養充足、膳食平衡仍然是一線工作者的膳食基本原則，需要更加合理設計膳食食譜，做好營養保障。如有工作忙或膳食不足，可適當補充全營養素補充劑，或者奶粉、特醫等食品。每天額外口服營養以補充能量400～600kcal，保證充足的營養需求。

2月4日，浙江紹興市人民醫院，參加新型冠狀病毒感染的肺炎患者護理的護士們在辦公桌邊吃飯。（中新社）

Q:輕症和康復期的患者應如何安排一日三餐？

A：居家抗疫的特殊階段，特別要關注：一是保證能量充足，確保優質蛋白質類食物的攝入，如瘦肉、蛋、大豆、奶、魚、蝦等。輕微症狀也會使基礎代謝提高，能量充足、蛋白質充足是提高免疫能力的基礎。二是增加新鮮蔬菜水果的攝入，儘量多吃深色蔬菜。三是適當增加富含單不飽和脂肪酸等茶油、橄欖油、菜籽油的攝入，這些都對炎症康復有好處。四是保證充足飲水量，水是營養素運輸的載體和保持內環境穩定所必需，也有呼吸器官潤滑作用。白開水或淡茶水，菜湯、魚湯、雞湯等是不錯選擇。五是保持適量身體活動，三餐吃好，規律作息，保證睡眠。最後一點很重要，如有進食不足，可考慮選用營養素補充劑、營養強化食品、奶粉等為補充。

2月8日，正月十五，天津一位值班警察準備吃飯。（新華社）

Q：住院的重症型患者，應如何安排營養支持，以幫助患者提高免疫力？

A：很多研究證明營養支持和治療對危重症患者的治癒非常重要。根據患者的機體總體情況、出入量、肝腎功能以及糖脂代謝情況等，建議請營養醫師或臨床營養師在營養診斷的基礎上，採用序貫營養支持的原則制定個體化營養方案。如能進食，根據重症型患者的實際情況，考慮少量多餐，每天6～7次利於吞咽和消化的流質食物，以蛋、大豆及其製品、奶及其製品、果汁、蔬菜汁、米粉等食材為主，注意優先補充足量的優質蛋白質食物。病情逐漸緩解的過程中，可攝入半流質狀態、易於咀嚼和消化的食物，隨病情好轉逐步向普通膳食過渡。如單純依靠食物未能達到營養需求，可在醫生或者臨床營養師指導下，規範使用腸內營養製劑（特殊醫學用途配方食品）。

浙江杭州，志願者在分揀、配送當地居民需要的各類蔬菜、禽蛋。（新華社）

Q：很多重症患者已無法正常經口飲食，此時應如何安排營養治療？

A：對於已經無法正常經口進食的危重症型患者，可放置鼻胃管或鼻空腸管，應用重力滴注或腸內營養輸注泵泵入營養液。一般經口營養無法開展時，首選腸內營養，它的使用需考慮通路建立以及消化道功能酌情制定方案。若短時間內不能達標，則應及時開展全腸外營養或補充性腸外營養。在早期階段給予推薦營養需要量的60%～80%，病情減輕後再逐步補充能量及營養素，直至達到營養目標。營養治療過程中應嚴格監測血糖、出入量、肝腎功能及電解質變化，並依此即時調整營養治療方案。

Q：新冠肺炎疫情期間，糖尿病患者營養膳食有哪些注意原則？

A：糖尿病患者，尤其是血糖不穩定患者本身免疫力低下，容易併發感染性疾病。糖尿病患者要做到吃動平衡，保持血糖穩定。若目前居家活動比平時活動量明顯減少，建議每餐可比平時酌情減少主食量5～10%（每餐少吃2～3口主食）。可適當增加優質蛋白質的攝入，減少肥肉和加工肉製品的攝入。增加蔬菜攝入量可以降低混合膳食的血糖指數。建議每日飲水1500～1700毫升，提倡飲用白開水、茶水和咖啡。注重自我管理，定期監測血糖。

2月4日，眾多長沙餐飲企業志願者代表來到湖南省人民醫院，為醫護人員贈送便當。（中新社）

Q：老年人應如何安排膳食？

A：老年人免疫功能減弱，慢病、共病等基礎性疾病的患病率高，是傳染病的易感人群和高危易發人群。增加營養，食養食補是保證老年人健康、增強免疫力、減少感染風險、促進康復的基礎。首先仍然是要平衡膳食，葷素搭配、粗細搭配，餐餐有蔬菜，天天吃水果；保證充足蛋白質攝入；增加全穀物（燕麥、小米等）、薯類、菌菇、優酪乳等食物；主動少量多次喝水；食物細軟，易於咀嚼和消化。高齡和體弱消瘦的老年人，要在三餐基礎上增加2-3次加餐，可選用牛奶、雞蛋、麵包、糕點、水果等。營養不良的老年人，在醫生和臨床營養師指導下，合理補充營養，包括維生素和礦物質、蛋白粉、腸內營養製劑/特殊醫學用途配方食品。