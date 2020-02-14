【武漢肺炎】疫情引發人事地震　上海新任市長呼之欲出

新冠肺炎疫情引發湖北省和武漢市人事地震，外界關注誰將補位新任湖北省委書記應勇留下的上海市長空缺。

台灣《聯合報》2月13日報道稱，上海台商圈傳出風聲，中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟將接棒。

《明報》也表示獲得消息，隨着上海市長應勇臨危受命接替蔣超良出任湖北省委書記，上海市長的空缺將由中宣部副部長、國新辦主任徐麟補上。

2016年5月25日，網信辦副主任徐麟出席中國大數據產業峰會暨中國電子商務創新發展峰會。（新華社）

今年57歲的徐麟是上海人，若消息屬實，他將成為25年來上海首名生於本土的市長，之前5任上海市長應勇、楊雄、韓正、陳良宇、徐匡迪都是浙江人，但均在滬任職多年。

據悉，徐麟32歲擔任上海市嘉定區委副書記，曾援藏三年，任西藏日喀則地委副書記、是上海市第一批援藏幹部聯絡組組長。

1988年，徐麟回上海市農工商（集團）總公司，5年後調任上海市民政局任黨委書記、局長。

2007年44歲的徐麟出任上海市委常委、市農業委員會主任、黨組書記，是13名市委常委當中最年輕的一位。

據內媒公開報道顯示，2007年5月28日下午，時任上海市委書記習近平率領市委新領導班子集體亮相。習近平對新的13名市委常委逐一做了介紹。當時最引人注目是兩名1960年後出生的新人。其中被指是最大的「政治明星」就是時年上海常委中最年輕的徐麟。

習近平在介紹新任市委常委徐麟時說，「他是領導班子裏面最年輕的一位，他也曾經在西藏工作。」

2008年徐麟任浦東新區區委書記，2013年5月出任上海市宣傳部部長。2015年6月徐麟調任中央網絡安全和信息化領導小組辦公室（網信辦）副主任，一年後任中央宣傳部副部長、接替落馬的魯煒任網信辦主任。

2018年，徐麟被任命為中國國務院新聞辦公室主任。有分析稱，若徐麟返回舊地任上海市長，也是避免了上海官場新舊班子的磨合。