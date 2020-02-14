【夏寶龍掌港澳辦】香港亂局催生兩名任期最短主官

時隔一個月後，張曉明也被下課，步王志民後塵，成為任期最短的國務院港澳辦主任。張曉明與王志民的仕途挫折，也是香港面臨自回歸以來最嚴峻局面的一個縮影。

2月13日國務院公布，免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任港澳辦分管日常工作的副主任，全國政協副主席兼秘書長夏寶龍兼任港澳辦主任。

張曉明現年57歲，是江蘇泰興人，長期在國務院港澳辦任職，有34年對港澳的工作經驗，期間歷經了中英談判、香港回歸、特首選舉等多個重大歷史事件。

1986年張曉明在中國人民大學研究生畢業後即進入國務院港澳事務辦公室工作，任副主任科員。1988年任中英聯合聯絡小組中方代表處三秘。1990年張曉明回到國務院港澳辦，1994年升任港澳辦香港政務司處長。

1997年廖暉由國務院僑務辦公室主任轉任港澳辦主任，張曉明任他的秘書。廖暉在1997年至2010年任港澳辦主任長達13年。在這期間，張曉明歷任港澳辦黨組秘書，秘書行政司副司長，政策研究司副司長、司長，綜合司司長，港澳辦副主任、黨組成員。

2012年12月，張曉明被派駐香港，任中聯辦主任。成為繼姜恩柱、高祀仁、彭清華之後香港中聯辦第四任主任，他也是香港中聯辦首個由北京直接空降的主任。

2017年9月，張曉明回京任國務院港澳事務辦公室主任、黨組書記。在中共主管香港事務的兩個中央部門國務院港澳辦與香港中聯辦歷任掌門人中，張曉明是唯一曾任港澳辦與中聯辦一把手的官員。

同一天，澳門中聯辦主任王志民出任香港中聯辦主任。同年10月，他們兩人都在中共十九大上當選為中央委員，仕途看好。

然而，張曉明、王志民上任不到兩年，香港就於2019年6月起爆發回歸以來最大的政治危機，因反修例風波引起的反政府抗議和警民衝突持續不斷，區議會選舉親北京的建制派兵敗如山倒。

2020年1月，王志民被免去香港中聯辦主任職務，調任中共中央黨史和文獻研究院副院長，曾任青海和山西省委書記的全國人大財經委員會副主任駱惠寧接任香港中聯辦主任，王志民因此成為任期最短的香港中聯辦主任。

一個月後，張曉明也被下課，步王志民後塵，成為任期最短的國務院港澳辦主任。張曉明與王志民的仕途挫折，也是香港面臨自回歸以來最嚴峻局面的一個縮影。