【武漢肺炎】由可防可控到戰時管制　內地抗疫歷4大轉捩點

12月初，武漢錄得首宗新型冠狀病毒肺炎病例，到了1月20日國家主席習近平作全國訓示後，官方紀錄才顯示出「大規模爆發」。由這一天起，內地防疫在25日間已經歷4個階段，由當初「可防可控」變為「戰時管制」。

一、1月20日前：愛國病毒可防可控

在習近平訓示之前，武漢市政府一直都是「冷處理」，不承認病毒「人傳人」，否認有醫護感染的情況，更為了隱瞞疫情而箝制言論。眼科醫生李文亮於12月底在微信群組示警，警告其大學同學要防範「不知明病毒」，被公安以「傳謠」為由拘留和訓誡。李文亮最終染上武漢肺炎而病亡。

可是在習近平訓示同一日，國家衛健委專家組組長鍾南山揭露，新病毒肯定有人傳人，並指已有1名病人傳染14名醫護的個案。須知道在鍾南山接手前，國家衛健委已兩度派出專家組，當時有專家仍強調「可防可控」，而個別專家更在武漢1月23日封城後，陸續在國際期刊發表論文，公布研究所得。

2月4日，武漢火神山醫院開始收治新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者。 （新華社）

實則武漢不是唯一瞞報或漏報疫情的地方政府。由12月初到1月底，全世界只有武漢、香港和海外地區錄得病例，新病毒因而被戲稱為「愛國病毒」，直到習近平訓示前後，各地政府才紀錄「首宗病例」，開始逐日更新，個別地方更在武漢封城前已宣布進入警戒狀態。

二、1月23日：全國「封城」亡羊補牢

迄今為止，「封城」一詞都不是官方用語。回顧其首次亮相，源於武漢23日宣布中斷進出交通，市內亦邁入停工停學停產的凍結狀態，外界於是以「封城」描述急轉直下的事態發展。接下來幾天，湖北各縣市一一「封城」，全省近6千萬人「被隔離」，至今已超過兩星期。

港大研究團隊於1月底推算，武漢在25日有7.5萬新病毒患者，這是個足以壓垮任何城市醫療系統的數字。「封城」的作用在於，以「硬封鎖」遏制湖北疫情擴散，並防止湖北疫情繼續輸出；湖北省外全國各地亦實施「軟封鎖」，延長農曆新年假期，停工停學停產，中斷省際交通，甚至強制戴口罩。

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當時專家的判斷是，新病毒最長潛伏期是14天，全國熬過1至2個潛伏周期，憑藉減低傳播機會，盡可能收治所有病毒帶原者，疫情理應受到控制。到了今天，「封城」已逾1個半周期，亦即21天，根據官方數字所示，湖北省外疫情似已受控，湖北省內則仍情形嚴峻。

三、2月1日：封閉式管理冀促解封復工

「封閉式管理」一詞是官方用語，湖北以外最先應用於浙江溫州市，市政府於2月1日規定，每個家庭每2日派1人出外購買必須品，是為「全民隔離令」。可見原本「封閉式管理」代表升級防疫措施，以防出現「武漢第二」，致使「封城」完全失敗。

自溫州啟動「封閉式管理」，湖北以外不乏仿效例子，但隨著2月10日復工期限將至，中央部委重申要有序重啟交通，恢復生產秩序，「封閉式管理」演變成為彈性處理的代名詞，實際效果是「有限度解封」：非重災區以嚴防疫情為前提下，重啟經濟活動，就各自形勢因地制宜。

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北上深廣的「封閉式管理」就只限於3點，沒有強制隔離，反而是推動復工：一是在要衝加強檢疫；二是限制各小區人流出入；三是安排企業「錯峰」復工。在前期「軟封鎖」，到現時「封閉式管理」，根據官方數據所示，湖北省外的確診感染數字至14日已連續10天下降，由高峰每日逾8百宗，跌至逾3百宗。

四、2月13日：戰時管制變相「防疫戒嚴」

其實湖北省亦推行「封閉式管理」，然而不論是「溫州式」，抑或是「北上深廣式」，各縣市均成效不彰，確診病例增長持續高企。武漢即是箇中問題的縮影：感染人數以萬計，即使舉國支援，論規模論組織分配，一時難以趕上蔓延速度；醫護感染人以百計，醫療系統幾近癱瘓；前線幹部士氣低落，市領導「自暴自棄」。

湖北是華中大省，武漢是經濟和交通重鎮，供應鏈牽一髮而動全身，當地疫情一日未定，全國都難以全面復工。有見及此，正當省外「封閉式管理」放寬封鎖，中央指導組赴鄂臨場指揮，於2月12日放寬省內確診標準，以臨床判斷一日間清出1.3萬宗病例，於2月13日撤換湖北和武漢的一把手。

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除了加速掌握疫情規模，以及盡快整頓組織架構，省內黃岡市、大悟縣及十堰市張灣區，於13日起先後實施「戰時管制」或「全封閉管理」，一樣是禁止居民進出樓宇，停止所有非必要交通，食物和藥物都由官方配給。如此變相「防疫戒嚴」，目標顯而易見：完全消滅病毒的社區傳染機會。

當下湖北省外防疫與經濟「兩條腿走路」，湖北省內以戰時管制「落重藥」，不過官方顯然未敢太過樂觀，如河南省衛健委主任闞全程便稱：「湖北是流行期，武漢是暴發期，河南與全國其他省份是流行前期。（河南）還沒有到達拐點位置，還應當高度警惕！」