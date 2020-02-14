【夏寶龍掌港澳辦】中央港澳系統大變背後　體系之變無關林鄭

2月13日，中國政壇發生人事大調整。除了公眾呼籲的湖北和武漢的人事調整終於塵埃落定後，港澳系統亦出乎意料地迎來大變動：全國政協副主席夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任；免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）；駱惠寧、傅自應兼任國務院港澳事務辦公室副主任。

張曉明改任國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）。（資料圖片）

對於香港來說，此前「地方老將」駱惠寧到任香港中聯辦擔任一把手已經足夠意外，這一次夏寶龍則更是陌生和意外。而查詢夏寶龍的履歷後，便不難發現，夏寶龍與駱惠寧頗有相似之處：兩人都是退居二線的地方大員，老將出山後被委以重任。其中夏寶龍1952年生，比駱惠寧年長兩歲，今年已68歲。

面對這次港澳系統的人事變動，多數港人的第一反應是香港特首林鄭月娥何時才會被換掉。畢竟香港在過去的2019年深陷反修例的泥潭中，特區政府尤其是林鄭月娥飽受詬病，「林鄭下台」的呼聲更是貫穿始終。雖然武漢肺炎疫情看上去悄然為香港反修例按下了暫停鍵，但港人對於特首的積怨與不滿卻未有減少半分。這也就不難理解，為何港澳系統發生人事大地震，港人的第一反應會是特首的去留。

全國政協副主席夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任。（資料圖片）

但理解歸理解，港人的期待也在情理之中，但此次港澳系統的大調整卻是整個機構、組織和體系之變，而無關個人。不僅無關香港特首，放在更大範圍和更長周期來看，甚至可以說，無關剛剛任命的港澳辦主任夏寶龍，無關「相對意義」上被降職的張曉明，以及無關兼任港澳辦副主任的駱惠寧、傅自應。

為什麼這麼說？一方面，中央試圖通過這次人事調整，來理順中央港澳工作協調小組、港澳辦、中聯辦、港府等治港機構之間的關係。在這一垂直權力結構中，位於金字塔頂端的是協調小組，該小組成員由中共中央、國務院多個部門的負責人構成，組長一直由政治局常委擔任，現任組長為中共中央政治局常委、國務院副總理韓正；再往下是辦事機構港澳辦，由一名主任（夏寶龍）一名常務副主任（張曉明）五名副主任（駱惠寧（兼）、 傅自應（兼）、 宋哲、 黃柳權、 鄧中華）構成；再往下則是駐港澳一線的中聯辦，特區政府。

2月14日港澳辦官網中領導信息仍未更新。（港澳辦官網截圖）

以剛剛履新的夏寶龍為例，其在最高的港澳工作協調小組中，擔任副組長，在第二層級的港澳辦中擔任一把手，而因為港澳中聯辦的兩名主任同時兼任着港澳辦的副主任，這就決定了夏寶龍與駱惠寧、傅自應有了上下級的關係，這就最大限度避免了同等層級造成的「各自為政」。再加上夏寶龍是副國級國家領導人，其擔任港澳辦主任，這樣的職能部門的「升職」，既說明了中央對港澳工作的重視，也使得港澳辦協調其他部委與地方資源時有更大的張力。

早在2016年，多維新聞就在《北京涉港機構亟待整肅重組》中提出，中央自香港回歸之後，基於各方面考慮，對涉港機構的運作缺少全面檢討，一直缺乏通盤考慮的整合。文中明確指出，香港問題是如何一步步演變至今的，涉港結構的職能混亂，尤其是一線駐港機構的角色失當，被認為是問題持續惡化的主要原因。此次港澳整個機構、組織和體系之變，正是這一問題導向的必然結果。

國務院港澳辦人事密集調整。（網上圖片）

而另一方面，也應該看到，夏寶龍目前的正職還是全國政協副主席兼秘書長，港澳辦主任只是兼任，駱惠寧、傅自應也是兼任港澳辦副主任。這次調整或許只是階段性的變化，放在中央對於整個架構和體系的考量層面，調整應該還沒有完。後續地，會否將港澳與台灣事務合併，打造「一國兩制」領導小組這樣的超級班子，也未可知。畢竟，不管是港澳事務對於「一國兩制」的繼續實踐與鞏固，還是台灣問題不可避免的「一國兩制」選項，都是擺在中共面前的必須面對的課題。而基於「一國兩制」這樣的紐帶，也讓港澳事務與台灣事務早已密切捆綁在一起。

伴隨着港澳整個機構、組織和體系之變，「一國兩制」在香港的實踐也必須與時俱進，化區隔為融合，化被動為主動，化消極為積極。如此，才可能走出自身結構性困局的同時，亦成為「一國兩制」台灣方案可資參考的範本。