【武漢肺炎】習近平發文：做好社會維穩工作，有效影響國際輿論

據新華社消息，2月16日出版的今年第4期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《在中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的講話》。 文章指，現在要加強對疫情防控工作的統一領導，加強重點地區疫情防控，高收治率和治癒率，降低感染率和病死率。文章還提出，要做好維護社會穩定工作，做好宣傳教育和輿論引導工作，壯大網上正能量，有效影響國際輿論。 此外，文章亦指出，要堅持今年經濟社會發展目標任務，不能有緩一緩、等一等的思想。

文章指，總的看，黨中央對疫情形勢的判斷是準確的，各項工作部署是及時的，採取的舉措也是有效的。當前，疫情防控方面要重點抓好以下工作。

第一，加強對疫情防控工作的統一領導。疫情防控要堅持全國一盤棋。各級黨委和政府必須堅決服從黨中央統一指揮、統一協調、統一調度，做到令行禁止。

10日，習近平到北京地壇醫院視察。（《求是》微博）

第二，加強重點地區疫情防控。只有集中力量把重點地區的疫情控制住了，才能從根本上儘快扭轉全國疫情蔓延局面。要重點抓好防治力量的區域統籌，堅決把救治資源和防護資源集中到抗擊疫情第一線，優先滿足一線醫護人員和救治病人需要。要壓實地方黨委和政府責任，強化社區防控網格化管理，實施地毯式排查，採取更加嚴格、更有針對性、更加管用有效的措施，防止疫情蔓延。

第三，提高收治率和治癒率，降低感染率和病死率。這是當前防控工作的突出任務。

第四，加大科研攻關力度。戰勝疫病離不開科技支撐。要科學論證病毒來源，儘快查明傳染源和傳播途徑，密切跟蹤病毒變異情況，及時研究防控策略和措施。

文章指出，做好維護社會穩定工作，是有效應對重大疫情的重要保障。當前，尤其要做好以下工作。第一，全力維護正常經濟社會秩序。第二，維護醫療救治秩序。第三，扎實做好社會面安全穩定工作。第四，切實維護正常交通秩序。

文章指出，要做好宣傳教育和輿論引導工作，更好維護社會大局穩定。第一，強化顯政，堅定戰勝疫情信心。第二，把握主導，壯大網上正能量。第三，佔據主動，有效影響國際輿論。

文章強調，要保持經濟平穩運行。仍然要堅持今年經濟社會發展目標任務，黨中央確定的各項任務目標都要完成。疫情特別嚴重的地區要集中精力抓好疫情防控工作，其他地區要在做好防控工作的同時統籌抓好改革發展穩定各項工作，特別是要抓好涉及決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的重點任務，不能有緩一緩、等一等的思想。做好應對各種複雜困難局面的準備。第一，積極推動企業復工複產。第二，推動重大項目開工建設。第三，著力穩定居民消費。第四，提高國家治理能力和水準。