【武漢肺炎】武漢查處13失職官員　一社區漏報疑似患者致其自縊亡

內媒《長江日報》今日（16日）報道，近日湖北武漢市紀檢監察機關先後查處了4宗在疫情防控工作中不認真履職盡責案件，共有13人遭處分。 其中一個社區向街道漏報轄區一名居民疑似感染新冠肺炎，街道、社區未有效組織治療，致該居民在家自縊身亡，相關人員皆受處分。

2月15日，武漢客廳方艙醫院首批17名新冠肺炎患者，通過中西醫結合治療，經過專家組會診，符合出院標準，准予出院（新華社）

洪山區副區長嚴重失職失責

報道指，武漢洪山區副區長、區疫情防控指揮部副指揮長、醫療救治組組長王在橋不認真執行上級集中隔離新冠肺炎感染者密切接觸人員的決定，未督促開展全區消毒專業培訓及技術指導工作，醫療救治工作協調不力、銜接不到位，落實「應收盡收、應治盡治」工作要求嚴重不到位。王在橋因嚴重失職失責問題受到政務撤職處分。

調研員擅自離開武漢

1月21日，武漢青山區政協四級調研員張德芳擅自離漢，在工作人員6次聯繫時均隱瞞外出去向，直到2月2日才向組織承認外出。

張德芳受到黨內嚴重警告、政務降級處分，青山區政協黨組織相關人員受到處理。青山區政協黨組副書記、副主席楊迎春受到誡勉處理，區政協黨組書記、主席樂敏霞受到批評教育、責令做出檢查處理；區政協黨組成員、秘書長、辦公室主任田麗萍失察失管，受到黨內警告處分；區政協辦公室副主任、機關黨支部書記李軍疏於對黨員的監督管理，受到黨內警告處分。

市建築工程質量監督站未落實工作人員到崗

武漢市建築工程質量監督站根據有關要求，安排8名工作人員輪流到武昌區楊園街電力新村社區幫扶防疫工作，2月7日至11日工作人員未到崗。該站黨總支書記徐久平、站長彭青順督導、檢查不力被約談；政工科長王領沒有安排落實幹部職工下沉社區幫扶工作，受到黨內警告處分。

礄口區長豐街漏報轄區疑似患者信息

武漢礄口區長豐街正康社區向街道漏報轄區居民程某某為新冠肺炎疑似病人信息，街道、社區未有效組織治療，程某某在家自縊身亡。

正康社區居委會黨支部書記涂櫻、副主任吳愛勤分別受到黨內警告處分；街道二級調研員孫遂義履行包保社區職責不到位受到誡勉處理，街道工委書記徐啟平被責令作出檢查。