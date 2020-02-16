佩洛西籲歐維護制度勿接近華為　傅瑩當場駁：民主制度這麼脆弱？

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2月14日在德國慕尼黑安全會議上警告，各國不要與中國華為做生意，指中國在5G領域的統治將是選擇專制而不是民主，並呼籲其他國家在發展5G網絡時與美國合作。 值得注意的是，中國全國人大外事委員會副主任委員傅瑩當天在現場直接反駁了佩洛西的相關言論。她表示，「您真的認為民主制度這麼脆弱，華為區區一家高科技公司就能威脅到它？」

佩洛西警告，各國不要與中國華為做生意。（AP）

佩洛西在會議上發表講話指出，中國正透過華為尋求輸出「數碼獨裁」，又指讓不認同美國價值觀的獨裁政權主導5G技術，是最陰險的侵略形式。

她指出，各國不應為經濟上的便利，將電訊基建拱手讓給中國，認為如果其他國家讓華為參與本國5G網絡建設，只會助長中國國家主席習近平，更放肆地損害民主價值、人權、經濟獨立及國家安全。她呼籲各國若尊重人權等，就不要靠近華為，各國要一同建立資訊自由。

據《美國之音》報道，佩洛西當天發言後，台下的傅瑩當即駁斥其言論：「就我所知，世界運作的方式是，技術是一種工具，自從中國40年前開始改革後，引入了各種各樣的西方技術，微軟、IBM、Amazon，他們在中國都很活躍。自從我們開始1G、2G、3G和4G以後，所有的技術都來自西方發達國家，而中國保持了它的政治體制，共產黨領導的政治體制取得了成功，沒有受到技術的威脅。」

傅瑩當場反駁佩洛西對華為的言論。（網上圖片）

報道指，傅瑩質問，「可為甚麼如果把華為技術引入西方國家的5G，就會威脅政治制度呢？您真的認為民主制度這麼脆弱，華為區區一間高科技公司就能威脅到它？」報道還稱，傅瑩的挑戰式提問引來了觀眾席中的掌聲。

《北京日報》報道指，有過外交部副部長、駐英國大使、全國人大發言人等經歷的傅瑩，被稱為「鐵娘子外交官」。此次是傅瑩第4次在慕尼黑安全會議反駁「中國威脅」論調，在之前的幾屆會議上，傅瑩曾就核安全、軍費、朝核問題等西方別有用心的言論反擊，有理有據，贏得了世界的掌聲。不少外媒記者評價，她「用一種很溫柔的方式去表達一種強硬的姿態」。

（綜合報道）