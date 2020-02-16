【武漢肺炎】寒潮能否「凍死」病毒？　專家：病毒反而更易傳播

寒流來襲，內地多地迎來大雪天氣。在武漢肺炎肆虐的當下，有網民提出疑問：寒冷氣候和落雪能否殺滅病毒？ 對此，華中科技大學同濟醫學院李岩教授指出，不要指望寒潮能「凍死」新冠病毒，病毒耐冷不耐熱，低溫使得病毒在環境中的存活時間延長，更容易導致其傳播。寒冷天候下，個人防護不僅不能減少，反而還要升級。

李岩說，傳染病的流行受自然因素和社會因素的顯著影響。氣候變化是自然因素中的重要因素之一。寒潮、低溫等氣候變化，對疫情防控總體來說是不利的。

「瑞雪兆豐年」不適用於新冠病毒

李岩表示，民間說的「瑞雪兆豐年」，強調的是大雪後，低溫會殺死農作物的蟲害，從而增加作物的收成。低溫在一定程度上可以殺滅多細胞生命體的害蟲，但是單細胞的細菌或者無細胞結構的病毒在低溫情況下存活更久，在條件適宜的情況下進入人體後依然可以致病，因而「瑞雪兆豐年」並不適用於新型冠狀病毒等病原微生物。

武漢肺炎疫情蔓延之際，內地多地迎來大雪天氣。（錢江晚報）

他指出，就流行病學觀察，冬、春季是流感等呼吸道傳染病的高發期，沙士以及如今的新冠肺炎均起始於寒冷季節，這種現象可能與低溫有利於病毒在環境中存活有關；豔陽高照，其中的紫外線可能會加速環境中病毒的死亡。

注意保暖通風減少外出

他續指，沙士到2003年5月差不多就控制住了，環境因素在其中可能有部份作用。但目前，新冠病毒的致病性與之有顯著不同，比如有隱性感染且有傳染性，環境因素的作用有多大，尚待進一步觀察。

李岩建議，面對寒潮天氣，普通市民需要加強自身保暖，尤其是有呼吸系統和心血管系統基礎疾病的市民，避免因受寒而導致機體免疫力下降，從而更易感病毒；其次仍然要堅持居家隔離少外出。市民要做好保暖，保持營養，增強自身體質和免疫力。另外，低溫極端天氣，普通居民居家防護、保暖時房間容易處於密閉狀態，特別要注意做好房間定時、定點通風。室內通風可以改成多次、短時間通風，通風時避免寒風侵入人體。

（錢江晚報）