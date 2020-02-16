【武漢肺炎】中央曾問責8位部長　衛健委主任馬曉偉恐難辭其咎

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，截至2月15日24時，內地累計報告確診病例68500宗，死亡病例1665宗。內地已有沙士（SARS）的前車之鑑，仍發生如此大規模的疫情，作為衛生主管部門，國家衛健委似乎難辭其咎。 早在1月25日，官方通報的累計報告確診病例1287宗、死亡病例41宗時，官媒《環球時報》總編輯胡錫進就曾公開表示，「武漢市和國家衛生管理部門對此都負有責任」。 日前，武漢市委書記馬國強和湖北省委書記蔣超良同時雙雙免職，作為國家衛生管理部門一把手，國家衛健委主任馬曉偉是否會被問責，引發外界關注。

1月26日，國家衛生健康委員會主任、黨組書記馬曉偉（左三）出席國新辦新聞發佈會，介紹新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作有關情況。（中新社）

改革開放以來，每逢發生特別重大事故（事件）後，問責正部級官員以謝國人，已經成為慣例。比如：1979年渤海2號沉船事故，石油部部長宋振明解職；1987年大興安嶺特大森林火災，林業部部長楊鐘撤職；1988年昆滬線80次特快旅客列車顛覆事故，鐵道部部長丁關根辭職；1999年「11·24」特大海難事故，交通部部長黃鎮東行政警告；2003年非典事件，衛生部部長張文康免職；2005年松花江水環境污染事件，國家環境保護總局局長解振華辭職；2008年三鹿牌嬰幼兒奶粉事件，國家質量監督檢驗檢疫總局局長李長江辭職；2017年民政部系統性腐敗問題，民政部部長李立國留黨察看2年，行政撤職，降為副局級非領導職務。

這次新冠病毒肺炎疫情是中共建政以來最大的公共衛生事件，給中國造成了巨大生命財產損失，引起全球極大關注，比以上8宗事故（事件）嚴重得多。

國家衛健委主任馬曉偉。（網上圖片）

馬曉偉現年61歲，是山西五台人，中國醫科大學醫療系畢業後長期在衛生部工作，曾任中國醫科大學附屬第一醫院院長、中國醫科大學副校長、遼寧省衛生廳廳長等職。2001年任衛生部副部長，2013年任國家衛計委副主任。2018年任國家衛健委主任。

從2001年至今，馬曉偉擔任衛生部門主要負責人將近20年。2003年非典疫情期間，曾率領專家組赴廣州查找病因，指導防治工作。

1月28日，國家衛健委主任馬曉偉（左）在北京會見世界衛生組織總幹事譚德塞。（國家衛健委網站）

從公開報道看，新冠病毒肺炎疫情爆發後至今，馬曉偉有4次公開露面：

1月15日，馬曉偉赴武漢市指導落實各項防控措施。1月26日，他出席國務院新聞辦舉行的新聞發佈會，當時馬曉偉表示，「我們將在中央應對疫情工作領導小組領導下，把疫情防控作為頭等大事，分類指導、精准施策、依法科學防治。」

1月27日晚，馬曉偉應約與美國衛生與公眾服務部部長阿扎（Alex Azar）通電話。1月28日，國家主席習近平在北京會見世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），馬曉偉當天也會見了譚德塞，馬曉偉當時表示，「國家領導人高度重視疫情防控」，中國將盡最大努力控制疫情、降低傳播風險，願與世衛組織和國際社會繼續分享信息、診療和防控方案，共同維護全球衛生安全。

（綜合報道）