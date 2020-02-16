【武漢肺炎】央視網評：一些「磚家」妄語誤導公眾　籲慎開金口

﻿新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少專家學者針對疫情趨勢、病毒特點等頻頻發表言論。不過，一些專家的發言及後被證明並不真確，或被質疑有誤導公眾之嫌。 央視周日（16日）發表網評文章指出，如果缺乏充足證據，沒有十分把握，就不要妄下結論。「那些整日口若懸河的全能型『磚家』們，也請消停一下吧，莫要再拉大旗作虎皮（按：比喻打着革命的旗號來嚇唬人、矇騙人）。」

央視在文章中指出，有一些「磚家」妄語頻出，誤導輿論、迷惑公眾，加劇了焦慮情緒。譬如，有人斷言兒童、年輕人對病毒不易感，幾日後就被權威部門證實所言不實；有人「言之鑿鑿」新冠肺炎傳播途徑包括氣溶膠（氣霧）傳播，一日之後就有權威專家稱「尚無證據」；還有些權威機構的人士當起江湖郎中，拍胸脯開出「神奇藥方」，以充滿誘導性的消息推銷藥品、製造搶購風潮。

武漢肺炎疫情持續，不少專家學者頻頻發表相關言論。（資料圖片）

文章稱，某些所謂的「內行人」或者態度輕率、信口開河，對科學缺乏敬畏；或者沽名釣譽好大喜功，妄想藉此名利雙收；或者誇大其詞，企圖一鳴驚人。各路「磚家」作出前後矛盾的判斷，在紛雜資訊衝擊下，很多人跟風盲動，無所適從。而相關部門和權威專家則常常疲於各種回應、解釋、闢謠，「這不僅不利於抗疫防疫大局，亦影響公眾對科學共同體的信心。」

文章指出，疫情突如其來，人類對病毒的認識有限，需要一個研究、分析、攻關的過程與階段。此時此刻，公眾對疫情信息高度敏感，任何風吹草動都可能引發集體式非理性行動，任何人尤其是業內人士發表言論要嚴謹求實，對科學負責，對防疫大局負責，對公眾健康負責。

讚鍾南山堪為楷模：客觀判斷局勢、疏解社會焦慮

文章又稱讚國家衛健委高級別專家組組長鍾南山堪為楷模，「這位業務素養極高、實戰經驗豐富的科學家第一時間奔赴一線，幾次重要時刻的發聲既直擊要害，客觀判斷局勢，回應公眾關切，又縝密周詳，及時穩定軍心，疏解社會焦慮。」

文章最後指，疫情防控還處於攻堅的關鍵期，力度不能減，勁頭不能松，精力不可散。權威部門、權威專家當根據疫情變化及時發聲澄清謬誤，增強公眾的鑑別力，引導社會理性看待疫情，堅定信心，激揚士氣，形成心往一處想、智往一處謀、勁往一處使的積極局面，盡快驅散疫魔的陰霾，打贏這場阻擊戰。

（央視）