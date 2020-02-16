【武漢肺炎】胡錫進：全國疫情得到總體控制　需推動經濟全面恢復

﻿新型冠狀病毒肺炎疫情持續，但湖北省以外已實現連續12天新增病例下降，多數省份都降到個位數，亦有幾個省份實現「零增長」，重災區湖北省15日的新增確診病例亦降到2千以下。 官媒《環球時報》總編胡錫進周日（16日）發文表示，城市「靜止」的損失相當驚人，在全國疫情得到總體控制的情況下，各地需要在決不放鬆防疫這根弦的基礎上，根據自己的實際情況真正行動起來，推動經濟活動的全面恢復。

2月16日，不少帶行李的民眾抵達北京火車站。（路透社）

防疫形成「慣性」仍在加碼

胡錫進說，雖然新增病例數目下降，但全國很多地方的防控措施仍在加碼。大城市居民小區的封閉管理已經「標準化」，大多數城市亦繼續不准許非生活類公共場所開業。一些企業亦因擔心發生病例，而不敢讓員工大規模上班。保持高度警惕機制一旦建立，就形成很大的慣性。

他續指，各地政府亦都不敢鼓勵人們在加強自我防護的基礎上外出消費，各個城市仍然在默默地比誰的防控更強，沒有哪個城市敢在恢復社會正常狀態方面搶先。專家學者亦都更多強調風險，以獲得輿論歡迎。

文章認為，前一段時間，恐慌在人群中迅速傳播，現在到了認真消除這種恐慌，幫助大家正確認識防控疫情風險和恢復正常生活之間關係的時候。

2月16日，不少帶行李的民眾抵達北京火車站。（路透社）

他表示，城市每「靜止」一天，其損失是相當驚人的，很多企業、特別是服務業面臨着延長一天的艱苦掙扎。社會需要在防疫和經濟社會生活之間保持平衡，當風險抑制住的時候，要把生活重新建立起來，要推動城市內部和城市之間朝着正常狀態邁進，「這恐怕是很多省市新增病例已經連續多日降到個位數之後應當立即着手去做的事情。」

文章最後強調，「一個上千萬人口的大城市因為每天很個別受到追蹤的病例爆發而讓街道空蕩蕩的，對這種情況我們應當自嘲，然後打破。」

據路透社2月11日引述兩名消息人士報道，中國國家主席習近平在審視國家發展和改革委員會和其他經濟部門的報告後，在2月3日的中共中央政治局常務委員會會議上告訴當地官員稱，一些控制肺炎疫情的措施正在損害經濟。

消息人士還透露，習近平敦促地方官員避免採取「更多限制措施」，指其中一些措施不切實際，在公眾中造成一些恐慌。

（綜合報道）