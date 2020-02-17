【武漢肺炎】內地確診病例破7萬　雷神山醫院院長：疫情拐點已至

武漢肺炎疫情持續，截至2月16日24時，內地報告新增確診病例2,048例，新增死亡病例105例，新增疑似病例1,563例。當天新增治癒出院病例1,425例，解除醫學觀察的密切接觸者28,179人，重症病例減少628例。 目前，累計報告確診病例已達到70,548宗，但湖北以外地區新增確診病例已連續13天呈下降趨勢。武漢雷神山醫院院長王行環表示，疫情拐點已經到來。

湖北、武漢疫情嚴重，其他省份不斷派醫護人員馳援。（新華社）

內地31個省份現有確診病例57,934例（其中重症病例10,644例），累計治癒出院病例10,844例，累計死亡病例1,770例，累計報告確診病例70,548例，現有疑似病例7,264例。累計追蹤到密切接觸者546,016人，尚在醫學觀察的密切接觸者150,539人。

其中，重災區湖北新增確診病例1,933例（武漢1,690例），新增治癒出院病例1,016例（武漢543例），新增死亡病例100例（武漢76例），現有確診病例49,847例（武漢36,385例），其中重症病例9,797例（武漢8,056例）。累計治癒出院病例6,639例（武漢3,458例），累計死亡病例1,696例（武漢1,309例），累計確診病例58,182例（武漢41,152例）。新增疑似病例909例（武漢338例），現有疑似病例4,826例（武漢1,971例）。

國家衛健委亦稱，武漢、湖北和其他省份的重症病例佔確診病例的比例均明顯下降。（中新社）

衛健委：重症病例佔確診病例的比例明顯下降

根據已有信息，湖北以外地區已連續13天呈下降趨勢。而在2月16日的例行新聞發佈會上，國家衛健委亦稱，武漢、湖北和其他省份的重症病例佔確診病例的比例均明顯下降。

其中武漢重症佔確診病例的比例由1月28日的最高點32.4%波動下降至2月15日的21.6%；湖北其他地市重症佔確診病例的比例由1月27日的最高點18.4%下降至2月15日的11.1%；其他省份重症佔確診病例的比例由1月27日的最高點15.9%下降至2月15日的7.2%。

這意味着，各地的疫情防控效果已經顯現，特別是隨着對口醫療支援力量的加強，使大量輕症病例得到及時救治，減少轉為重症的可能，為提高治癒率、降低病亡率打下良好的基礎。

武漢雷神山醫院院長王行環表示，疫情拐點已至。（央視）

雷神山醫院院長：疫情拐點已經到來

武漢大學中南醫院院長、雷神山醫院院長王行環16日也表示，根據近5天他所觀察到的新發患者數量來看，疫情拐點已經到來。

他稱，雷神山醫院下周預計將會有少量患者康復出院，而這意義很重要，因為目前疫情嚴重，在這種情況下，任何一個好消息，對大家而言都是一件可以增加信心的事情。