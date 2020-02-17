【武漢肺炎】湖北外現存確診數連降5天　新增確診「13連降」

武漢肺炎疫情持續，截至2月16日（周日），內地報告新增確診病例2,048例，新增死亡病例105例，新增疑似病例1,563例。當天新增治癒出院病例1,425例，解除醫學觀察的密切接觸者28,179人，重症病例減少628例。目前，累計報告確診病例已達到70,548例。 根據國家衛健委及內地醫療網站丁香園連日來的數據，可見湖北省以外的疫情有明顯紓緩跡象，例如湖北以外地區新增確診病例已「13連降」，現存確診人數連降5天，湖北省內外尚在接受醫學觀察人數也逐漸下降。

2月15日，3名新冠肺炎患者從廣西壯族自治區南溪山醫院治癒出院，其中包括2名重症患者。（中新社）

據國家衛健委發布的最新疫情數據統計，2月16日全國除湖北以外地區新增確診病例115例，連續第13日呈下降態勢。而過去13日這一數據分別為：890例（3日）、731例（4日）、707例（5日）、696例（6日）、558例（7日），509例（8日）、444例（9日）、381例（10日）、377例（11日）、312例（12日）、267例（13日）、221（14日）、166（15日）。

湖北省外現存確診人數（藍線）的下降，提示湖北省外進入「存量消化期」。（丁香園）

湖北省外現存確診人數連降5天

截至2月16日，全國現存確診57,934例，其中湖北省現存確診49,847例，佔全國86%，湖北省外現存確診8,087例。湖北省外現存確診人數已連續下降5天，而過去幾日這一數據分別為：9,071例（12日）、8,942例（13日）、8,698例（14日）、8,386例（15日）。現存確診人數的下降，提示湖北省外進入「存量消化期」，未來或會進入快速下降期。

湖北省內外尚在接受醫學觀察人數連降

從2月5日開始，湖北省外「尚在接受醫學觀察」的人數持續下降，逐漸回落到10萬人以內。截至2月16日，湖北省外「尚在接受醫學觀察」的人數為78,926。

湖北省內也有一個好消息，自2月10日開始，湖北省內的「尚在接受醫學觀察」處於相對平穩的狀態，2月14日也迎來了近期的首次下降。截至2月16日，湖北省內的「尚在接受醫學觀察」的人數為71,613。

這個指標的持續下降是一個好信號，2月12日因為調整指標（增加了「臨床診斷病例」分類），湖北出現新增確診大幅上升，其後又回落，快速回落背後的原因與「尚在接受醫學觀察」人數相對穩定有關係。

2月14日，廣東省第二人民醫院新冠肺炎一線醫護人員醫學觀察區經完工驗收，投入使用。該處供一線醫護人員日常休息和醫學觀察使用。(中新社)

累計確診數破千省份：現存確診數下降

除湖北省外，目前累計確診人數破千的省份一共四個，分別為廣東、浙江、河南及湖南。但從現存確診人數來看，這四個省份均已開始下降。例如截至2月16日，廣東現存確診845人，現存確診連續下降7天；截至2月16日，浙江現存確診701人，現存確診連續下降9天。此外，截至2月16日，河南現存確診792人，湖南現存確診536人。