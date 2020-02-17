【武漢肺炎】世衛《刺針》發文：防控措施應持續至2月底

世界衛生組織科學與技術傳染性危害顧問組（STAG-IH）與世衛組織秘書處在權威醫學雜誌《刺針》（The Lancet）上合作發表文章稱，為消除新冠肺炎疫情，所採取的防控措施應持續至2月底，監測社區傳播情況至關重要。

文章指，春節期間的大規模人員流動，加速了病毒的傳播。圖為2月9日，河北石家莊火車站，出站口設置紅外線感應儀器檢測旅客體溫。（資料圖片）

文章發表於2月13日。文章指出，流行病學研究表明，自2019年12月初在武漢追溯到第一批病例以來，新冠病毒感染幾乎完全基於人與人之間的傳播，而不是病毒自身持續擴散的結果。而春節期間的大規模人員流動，加速了病毒的傳播。

文章對比了新冠病毒與SARS病毒，認為兩者具有不同的流行病學特徵。新冠病毒可在上呼吸道有效地複製，而且徵狀對比SARS而言較輕，類似於導致普通冬季流感的人類傳統冠狀病毒。

文章分析，已有信息認為，此次新冠病毒的大範圍傳播主要是因為受感染個體輕症較多，這些感染者在潛伏期內上呼吸道也能產生大量病毒，但這並未阻止他們自由移動並進行日常活動，促進了病毒的傳播。相比之下，SARS病毒在感染潛伏期或者輕症時不會出現快速傳播，只有重症時才有較大的傳染性，因此新冠病毒的傳播比SARS病毒更難控制。文章指，新冠病毒的病死率目前仍然難以估計，目前死亡率的估計為1-2%，低於SARS（10%）。

文章對新冠病毒的傳播途徑做出分析稱，該病毒的傳播似乎通過與其他普通感冒或流感病毒相同的機制在人與人之間傳播，即面對面地打噴嚏或咳嗽接觸，或與感染者的分泌物接觸。糞口傳播在新冠病毒傳播中的作用尚待確定，但在SARS爆發期間已發現。

文章指，醫護人員感染的風險很高，與衛生護理相關的傳染擴大令人擔憂。圖為江夏方艙醫院的醫療人員。（新華社）

醫護人員感染風險高

文章表示，基於目前可得到的證據，與季節性流感一樣，新冠病毒引起大多數患者輕度自限性疾病，而嚴重疾病則更有可能發生在老年人群以及那些患有糖尿病、肺部疾病和其他慢性疾病的人群中。文章警告稱，醫護人員感染的風險很高，與衛生護理相關的傳染擴大令人擔憂，這是新出現感染的一貫情況。在長期護理機構的人如果受到感染，也面臨嚴重健康後果的風險。

文章認為，非藥物干預仍然是治療的核心，因為目前尚無得到許可的疫苗或冠狀病毒抗病毒藥物。