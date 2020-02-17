人民大學學者王文：2020年，中國必須打贏這5場戰役

2020年伊始，中國爆發新型冠狀病毒肺炎，疫情仍在持續，中國決策層用「戰爭」來鼓舞人民士氣、調動全國資源，「堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰」。 中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文在內媒《觀察者網》撰文指出，正是這種決策部署，使本可能會造成更多死亡病例、更大範圍傳染的新冠病毒疫情，控制在目前相對可預見的進程中。 他進一步指出，中國困難期恐怕還會持續，更多的戰鬥還在後頭。中國人必須有信心打贏5場戰役，才能真正度過2020年困難期。

王文是中國人民大學重陽金融研究院執行院長。（新華網）

文章指出，2020年，中國必須打贏這5場戰役。一是病毒阻擊戰。目前中國應對疫情調動醫療規模和速度已大大超過2008年汶川地震時的醫療救援。世界衛生組織已明確警告，全世界須「清醒地將這個病毒對手視為頭號公敵」。而不少傳染病學家則認為，新冠病毒很可能無法徹底根除。這就意味着中國需要將防疫工作常態化，既要保證各地逐漸有序復工，還要將病毒阻止在絕對可控制的區域或範疇內。中國通過關閉一座1100萬人的超大城市武漢，為阻擊病毒向世界蔓延做出了巨大犧牲。目前，確診人數與死亡病例仍在增加，在湖北之外的蔓延速度已在下降。接下來，中國肯定會繼續縮小病毒傳播的範圍，診斷病理，找到對治療有幫助的特效藥物，最終打贏這場戰役。

二是經濟復甦戰。當前中國的消費、生產與貿易都受到疫情的巨大衝擊。多位經濟學家預測，2020年第一季度，中國經濟可能會受到重創，國內生產總值（GDP）增長率下降到3.5%至5.0%，是1990年以來的最低水平。疫情也在衝擊中國進出口，影響全球價值鏈的運行，甚至有可能會加重全球經濟的低迷走勢。目前，中國各個部委與地方政府已出台數百項政策，試圖平衡企業正常運行與疫情防控安全。一場經濟復甦戰已在中國打響。多數機構對中國2020年後三季度的經濟增長持有樂觀態度，認為將會出現不可逆轉的經濟增長反彈。但當務之急是，如何平衡經濟生產與疫情防控，儘可能地恢復市場信心與消費需求。

中國正全力抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情。圖為江夏方艙醫院的醫療人員。（新華社）

三是民生保衛戰。疫情對中國民眾的生活與健康造成了重大傷害。截至2月16日，已有約7萬人確診，超過1600人死亡，這是令人悲痛的事情。短期的經濟衰退會使城市中低收入者、農民的利益受損，造成一定規模的失業人群，對中產階層的衝擊也不容忽視。農業減產的風險也應重視。2020年中國絕對消除貧困的目標將變得更加艱難。小康社會全面建成的任務也將變得更為艱巨。但人民生活水平的提升，是中國共產黨的奮鬥目標。通過醫療、財政、金融、稅收等諸多手段，儘可能挽回受損民眾的損失，猶如一場戰爭「反攻」時刻那樣刻不容緩。

四是國際輿論戰。中國疫情期，諸多國家與民眾對中國捐贈、幫助與加油助威。但也有一些西方媒體與學者以所謂「言論自由」之名對中國抗疫橫加指責、抹黑甚至歧視，用「疾病孵化器」、「亞洲病夫」、「黃禍」等惡毒語句形容中國。在許多人看來，這樣的語句像是另一種病毒，甚至像炮彈，在另一條戰線進攻中國，試圖推動世界仇視中國。這些攻擊折射了寫作者的偏見、傲慢與殘忍，也暴露了他們對中國的狂妄與敵意。但更多的外國人是理解、同情與支持中國的，友華言論與仇華言論之間是一場激烈的輿論戰。中國需要採取方式加大理解與支持中國聲音的「火力」，壓制住那些輿論戰線上的「敵人」。

一直看淡陸港前景的美國對沖基金經理﹑Hayman Capital創辦人Kyle Bass此前詛咒，「願病毒傳遍《環球時報》及中國共產黨」。（網上圖片）

五是中美經貿戰。疫情讓中美貿易第一階段協議的執行受到了影響，甚至導致中美「脫鉤」加速。特朗普總統比那些攻擊中國的西方媒體與學者更有同情心，多次表示要支持中國抗疫。但中美戰略互信有限，美國主要官員在許多場合惡意質疑中國數據，鼓噪製造業遠離中國，誇大中國疫情形勢，引發國際社會不必要的恐慌。隨着美國新一輪大選的來臨，「中國」話題必須會被熱炒。「後第一階段協議時代」的中美經貿博弈，不排除比第一階段更激烈的可能性。對中國而言，這無疑又是一場新戰役。

文章稱，近期，新美國安全中心發布題為《大國持久戰：初步評估》研究報告，美國應就中國崛起展開「持久戰」式的長期規劃。事實上，中國人對民族復興的戰略判斷也是「持久戰」的過程。不同的是，中國戰略理念中的「持久戰」不是對針對美國，也不是主動針對外界任何一個國家，而是如何克服本國發展進程中的重重障礙。

文章最後指出，用「戰役」、「戰爭」來比喻2020年中國克服困難的狀態，並不是說中國人好戰，而是為了表達中國人對困難的認識與克服困難的決心。中國是唯一一個過去40年從未對外使用武力、發動或參與戰爭的大國。這不只是源於中國長期堅持的和平發展外交政策，也源於當代中國人愛好和平的文化特性，更源於中國人希望通過非軍事方式解決複雜問題的意志。從這個更宏大視角看，這場疫情「持久戰」是整個中國崛起「持久戰」的一部份。

（觀察者網）