【武漢肺炎】疫情照出國際輿論「眾生相」　駁斥16種惹爭議言論

新冠肺炎疫情衝擊中國，廣泛受到國際社會關注，當中部分輿論引起爭議。 近日，中國人民大學重陽金融研究院的微信公眾號發表《這些令人驚愕的論調讓我們看清國際『眾生相』》，文章梳理了國際上一些引起爭議的言論，呈現疫情期間的國際輿論環境「眾生相」。以下內容均取自該文章。

美國總統特朗普的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）把中國形容為「疾病孵化器」。（Reuters）

言論1：中國是「疾病孵化器」

美國總統特朗普的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）把中國形容為「疾病孵化器」，佛羅里達州史丹森大學疾病生態學家和生物學教授貝克曼（Sean Beckmann）聲稱：「中國的經濟和人口都增長得如此之快，大量的人在有限的空間裏和大量的動物發生緊密接觸。中國是催生人畜共患疾病氾濫的『完美風暴』。這給病毒提供了很多跨物種邊界的機會。」

中國人民大學重陽金融研究院微信公眾號（以下簡稱「人大重陽」）指，西方過去對中國的長期抹黑助長了他們把中國作為傳染病根源的無端描繪。但事實上，在傳染性疾病控制方面，中國展現了負責任的態度，世界衛生組織總幹事也對中國政府在應對疫情方面的「合作和透明度」高度讚揚；在消除傳染性疾病方面，中國比許多國家都取得了更大的進步。

言論2：中共黨員統統染上「中國病毒」

「你這個不知感恩的混蛋，我們應該拿回所有的物資帶回家。讓中國病毒橫掃GT（環球時報）員工和共產黨的其他人。」這句詛咒出自美國知名投資人巴斯（Kyle Bass）之口。緣起是《環球時報》總編輯胡錫進8日在推特個人帳號上點評了美國國務卿蓬佩奧的一條推文。胡錫進在點評中提到：「美國政府組織的援助即使遲到了，但還是值得歡迎的，也應該予以感謝。只是迄今為止，中國人民從美國領導人講話中聽到的援助比武漢人民實際看到的美國援助要多得多。」這一點評遭到了巴斯的攻擊，雖然他後來在抗議下刪掉了這個詛咒留言，但仍拒絕道歉。

人大重陽指其支持胡錫進的回應：「這太過分了。一些美國人對中國有成見，但這樣不加區別地把中共黨員作為整體惡毒詛咒，這種行為是現代文明所不能容忍的。作為一名在輿論中有一定影響力的美國金融界精英人士，巴斯如此野蠻地詛咒並拒絕道歉，應該受到全世界的強烈譴責。」

美國知名投資人巴斯（Kyle Bass）。（網上圖片）

言論3：新冠病毒是武漢實驗室洩露的生化武器

美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）在推特以及媒體採訪中多次聲稱新冠病毒是武漢實驗室洩露的生化武器。英美許多媒體都進行了批駁，美國《赫芬頓郵報》提醒讀者，別聽科頓胡扯；《華盛頓郵報》在1月29日發文否認了這一聳人聽聞的觀點。

人大重陽指，科頓炮製出「生化武器論」，並持續地散播這種謠言，是試圖在全世界製造恐慌，這種造謠傳謠背後有其深刻的政治目的。正如中國駐美國大使崔天凱在採訪時所言，科頓的言論一方面會引起恐慌，另一方面將煽動種族歧視，仇外心理，這些都會真正損害我們共同對抗病毒的努力。

《華爾街日報》2月3日以「中國是亞洲真正的病夫」為題發表米德所撰文章。（網站截圖）

言論4：中國是真正的「亞洲病夫」

《華爾街日報》專欄作者米德（Walter Russell Mead）的文章以「亞洲病夫」（Sick Man of Asia）為題，用充滿西方殖民色彩的字眼，揭中國屈辱近代史的傷疤，並通過強調病毒的中國屬性來製造種族主義歧視。

人大重陽指，在需要人類共同應對的疫情面前，言論自由不應成為某些人搞種族歧視的遮羞布。正如馬來西亞貿易與文化協會針對米德文章推文所稱，西方的政治、種族主義和排外主義的「病毒」遠遠比新冠病毒疫情要嚴重，更需要醫治。

言論5：中國已滲透到美國各州，慎重開展對華合作

美國國務卿蓬佩奧8日在美國全國州長協會會議上演講時提到，中國正在監視美國的一舉一動，甚至正在慢慢地試圖控制美國未來政策的製定。他說，中方利用美國政治體系自由開放的特點對美各州施加影響，進行滲透。他警告地方政府慎重開展對華合作。

人大重陽指，蓬佩奧自上任美國國務卿以來，曾多次渲染「中國威脅論」，並從不同方面對中國進行無端抹黑。這次的論調還是罔顧中美關係的歷史和現實，通篇充斥冷戰思維和政治偏見。

言論6：中國疫情「有助於」加速工作機會回流美國

美國商務部長羅斯在接受美國福克斯新聞網採訪時宣稱，中國疫情對部分就業崗位流向美國有利，這一言論顯示出美國政府中許多高層官員缺乏人道精神和同情心，也折射出羅斯對全球經濟的錯誤理解。中國當下的疫情不可能成為美國就業的福音。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）在《紐約時報》發表文章稱，「現代製造業不同於幾代人以前的製造業，不再是不同國家工業部門間的直接競爭。在一個全球價值鏈世界裏，無論是關稅還是病毒，都會增加生產成本」。

人大重陽指，羅斯此番言論暴露美國少數反華政客為遏制中國發展無所不用其極的險惡用心，在別的國家疫情期幸災樂禍，實在過於冷血和病態。我們生活在一貫全球緊密聯繫的當代社會，疫情面前沒有任何一個國家可以獨善其身。這一言論缺乏人類起碼的同情心，拉低了美國政府的國際形象。

彭博商業周刊2月17日最新一期的封面，用「脆弱的中國」（Fragile China）為題。（網絡圖片）

言論7：脆弱的中國

彭博商業周刊2月17日最新一期的封面，用「脆弱的中國」（Fragile China）為題，下面列舉了「新冠病毒、債務負擔、貿易戰和抗議行動」四方面內容，分別以戴口罩的頭像等配圖放上四個圖標，影射中國目前面臨的問題。圖標下標明「小心輕放」（Handle with care）。

人大重陽指，「Fragile China」是雙關語，本來指脆弱的瓷器需輕拿輕放，封面上用這一標題，看來是「中國崩潰論」的沉渣泛起。數年前，美國中國問題專家謝淑麗（Susan Shirk）寫過一本書，書名叫《中國：脆弱的超級大國》（China: Fragile Super power），也曾引起過對「中國崩潰」論調的討論。長期以來，一些西方媒體和專家學者總是定期拋出「中國崩潰論」，以達到他們背後各種目的。趁中國抗疫期間，這種論調又浮出水面。事實證明，這種一廂情願的論調總是被事實無情「打臉」。

德國《明鏡》周刊在2020年第6期的封面上稱「新型冠狀病毒中國製造」，引發中方強烈不滿。（網絡圖片）

言論8：新型冠狀病毒中國製造

一場「新型冠狀病毒中國製造」的言論也在個別西方媒體蔓延。德國《明鏡》周刊刊發「新型冠狀病毒中國製造」的封面圖片，此前丹麥《日德蘭郵報》還以疫情為藉口，刊載辱華漫畫。「美國之音」網站和澳洲《先驅太陽報》分別以「武漢病毒」和「中國病毒」來稱謂新冠病毒，並妄稱中國疫情「已經失控」。

人大重陽指，這些西方媒體是想通過醜化中國等方式，在民眾中推波助瀾引發對中國的歧視，甚至刻意製造矛盾、挑起紛爭。這些辱華報道表明西方一些國家數百年來的種族主義和「懼華」、「排華」惡流迄今陰魂不散，並且在當今全球東西方地位和發展態勢呈現結構性變化的背景下更趨張揚和猛烈。

言論9：現在的中國「如中世紀的歐洲」

中國歐盟商會會長伍德克（Jörg Wuttke）在《紐約時報》報道中提到，「現在的中國如中世紀的歐洲」。報道表示，中國作為全球第二大的經濟體在大致停擺。雖然中國是全球最大的製造工廠和貿易巨擘，即使未來幾天抗疫獲得重大進展，要重新啟動中國的經濟引擎仍非易事。同時指出，中國疫情造成的損害不斷擴大。日本、意大利和韓國的汽車廠，都因中國組件供應不繼而停工或減產。

人大重陽指，一國發生重大突發事件必然會對短期經濟發展產生一定負面影響，但不會對中長期經濟產生實質性影響，待衝擊平息後，經濟社會活動將一切回歸正常，中國經濟必將表現出強大的活力。把中國當前的情況比喻為「中世紀的歐洲」，明顯是一些媒體在喚起民眾對「黑暗時代」的記憶，從而達到抹黑中國的目的。

言論10：中國的一些不潔飲食文化是導致新病毒爆發的原因

英國《衛報》報道稱，有人認為，中國的一些不潔飲食文化是導致新病毒爆發的原因。報道還稱，現在不僅國外的中餐館受到了嚴重打擊，而且中國人以及亞洲面孔似乎都被認為有病毒風險，連戴口罩都會成為他們仇恨的目標。帶口罩的亞洲面孔在街上有時會遭到言語和身體騷擾，有時會被扔雞蛋，有關種族主義事件的投訴不斷攀升。

人大重陽指，《衛報》列舉的當地華人因疫情被歧視的事件帶有明目張膽的種族主義色彩，不少人指責這些過激反應明顯越過了文明社會的底線。病毒可能在世界上任何一個國家出現，如伊波拉病毒，瘋牛病病毒等。中國是這場新冠病毒疫情的受害者，也處在防止疫情全球擴散的第一線，中國的努力為世界衛生事業作出了重要貢獻。而由於無知和偏見造成的海外「排華」事件對病毒的防控毫無意義，這種根深蒂固的種族主義歧視也是需要根治的社會毒瘤。

世衛總幹事譚德塞被指偏袒中國。（Reuters）

言論11：世界衛生組織偏袒中國

美國《科學》雜誌發表文章稱「世衛組織總幹事譚德塞想在不冒犯中國的情況下防止大流行是不可能完成的任務」，並援引批評人士的說法稱，譚德塞的處理方式「將世衛組織的道德權置於危險境地」。

人大重陽指，任何的公共衛生決定的標準就是科學，這個標準是客觀的，科學的。世界衛生組織支持中國政府和人民抗擊新冠病毒感染肺炎疫情的努力。正如世衛組織總幹事譚德塞所言：「中國過去沒有，現在也沒有要求我們讚揚。這就是事實，全部的事實。我們都持同樣的觀點，因為中國紮紮實實的做法應該得到稱讚。」

言論12：世衛組織應允許台灣參與相關議題

由美國共和黨參議員加德納（Cory Gardner）牽頭，參議員魯比奧（Marco Rubio）等日前聯名致信世衛組織，敦促世衛組織允許台灣參與相關議題，並成為觀察員。在信中，這些人還稱中國信息明顯不可靠，依靠其來接收世衛組織的信息，對台灣地區人民來說是不可接受的健康危害。

人大重陽指，趁中國奮力抗疫，一部分美國政客的表演是趁火打劫，大搞政治操弄，而一些「網紅」也是趁機蹭流量。在請願網站聯署的這些人中估計一些人連台灣在哪都搞不清楚，就被人牽著鼻子走，幫人拉人氣。他們可能並不知道這種聯署毫無意義，即使成功對世衛組織也並無約束力。這種趁中國疫情落井下石、攪動輿論以達到政治目的或博取自己名聲的行為令人不齒。

《皮卡爾信使報》（Le Courrier Picard）發表了一篇標題為《黃色警報》的頭條文章和標題為《新的「黃禍」？》的網絡文章，並且用了一張亞洲婦女戴口罩的配圖。（網絡圖片）

言論13：新的「黃禍」？

一家名為《皮卡爾信使報》（Le Courrier Picard）的法國日報發表了一篇標題為《黃色警報》的頭條文章和標題為《新的「黃禍」？》的網絡文章，並且用了一張亞洲婦女戴口罩的配圖。此後，這樣的言論在社交媒體上引起了用戶們的憤怒，紛紛打出了「我不是病毒」這一標語以反對種族主義偏見。隨後該媒體道歉。

人大重陽指，「黃禍論」影響多年來一直陰魂不散，無論是美國的排華法案，還是其他地方的排華運動，或多或少都有這種影子。這次的疫情正好給了一些國家借題發揮的機會。事實上，謠言與歧視正成為另一種病毒在滋生，導致新的社會問題出現。病毒是全人類的共同敵人，沒有國籍更不是種族的錯，一些國家不應該把疫情當做種族歧視的藉口。人們面對疫情應保持理智，停止恐慌，攜手合作戰勝敵人。

言論14：中國衛生系統協調不力，造成疫情的擴散

《悉尼先驅晨報》報道稱，「疫情暴露了中國體制方面的致命缺陷」。文章援引前世衛組織2003年來華調查SARS的小組負責人麥肯齊（John Mackenzie）觀點稱，疫情發生後，「中國一直企圖掩飾真相，中國的體制已經習慣於在沒有責任的情況下行使權力」。他還以2003年中國衛生系統的情況來譴責中國應對新冠肺炎疫情的體制缺陷。

人大重陽指，中國政府在此次疫情防控中反應迅速，付出了巨大努力。在抗擊疫情中，中國在醫院建設上展現出令人驚嘆的「中國速度」，取得的成績也是有目共睹的。中國努力把病毒在人群流動中的傳播限制到前所未有的程度，這些無端猜測以及對中國政府的抹黑是毫無根據的。

習近平指出，這次疫情是對中國治理體系和能力的一次大考，一定要總結經驗、吸取教訓。（資料圖片）

言論15：中國治理體制歷來存在缺陷

美國對外關係委員會高級研究員黃嚴忠在接受《紐約時報》採訪中指責中國歷來的治理體制存在缺陷，政府傾向於掩蓋信息。他把中國政府在面對危機時的反應形容成「就像一場希臘悲劇」。

人大重陽指，在抗疫過程中，中國注重信息的透明度，在信息發布效率上堪稱及時高效。然而很多西方人士對此視而不見，反而趁機指責中國政府對疫情的反應及危機處理能力。西方媒體報道從來沒有關注事件的本身，在疫情的處理上，如果中國實施封城，那就是「專制」，是軟弱的表現。但如果中國不實施封城，那就是不負責任。正如俄羅斯媒體所觀察，西方媒體對中國的報道中暗含的邏輯是，中國不支持西方的「民主價值觀」，所以新型冠狀病毒才沒有被有效管控。

言論16：中國不給隔離人員提供食物？

2月12日，美國女演員、模特兒和主持人明迪‧羅賓遜（Mindy Robinson）在個人推特上發文，指「中國不給隔離人員提供食物」。

人大重陽指，這類指責毫無根據且違背常識，這種幸災樂禍的抹黑行為是不負責任的，也是與文明社會應有的素養背道而馳的。中國在落實防控措施的同時，也以社區為單位給予了民眾更多的人道主義關懷。正如一位意大利裔美國人馬意駿（Mario Cavolo）在文章中指出的那樣，「世界應該為中國前所未有的、大範圍的、積極的反應而喝彩」。

（中國人民大學重陽金融研究院微信公眾號）