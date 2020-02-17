【武漢肺炎】應勇上任數日後湖北戰略大調整　集中救治與阻隔

2月13日，中國官方發佈消息稱：應勇任湖北省委委員、常委、書記，蔣超良不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務；王忠林任湖北省委委員、常委和武漢市委書記，馬國強不再擔任湖北省委副書記、常委、委員和武漢市委書記職務。

截至目前，應勇上任已4天。在這短短的4天內，應勇動作不斷，湖北在此次疫情前的整個打法都已發生變化。從各方面釋放的消息來看，他的關注點集中在四個字——救治、阻隔。

應勇到任後，他行程緊湊但條理清晰：

其一，去現場。2月15日，到武漢的醫院、社區、超市等地調研。

其二，聽匯報。15日晚，他聽取新冠肺炎疫情防控指揮部和武漢市匯報；16日，他又聽取省內5個重點地區和9個市州疫情防控情況匯報。

其三，調整分工。

新館肺炎疫情防控工作現改觀，官方在信息披露上也更加的透明化。（Reuters）

值得關注的是，在2月16日，應勇再添新頭銜：「省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長」。當天，他以這個頭銜聽取了相關匯報。

1月22日，湖北省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部成立，指揮部一直由省委書記和省長雙「指揮長」。指揮部還下設工作組。

在2月16日的會議上，應勇提到，抓牢救治和阻隔兩大關鍵環節。

如何做？在16日當天，湖北密集發文：《中共湖北省委 湖北省人民政府 關於全力以赴堅決打贏我省新冠肺炎疫情防控阻擊戰的意見》；《湖北省人民政府關於進一步強化新冠肺炎疫情防控的通告》；《湖北新冠肺炎疫情防控指揮部關於加強城市社區、小區封閉管理工作的通知》；《湖北新冠肺炎疫情防控指揮部關於加強農村村組封閉管理工作的通知》。

2月16日，應勇主持召開湖北省防控指揮會議 。（湖北日報）

由此可見，除了阻隔和救治外，理順各方面職能也是應勇需要解決的問題。

各方面的分工也更加明確清晰：「省發改委、省財政廳、省衛健委等部門要全力支持各地特別是武漢市抓緊落實緊急救治場所和隔離場所建設任務」；「各地指揮部要成立地區工作組」；「各地要組建強有力的專門管控收治隊伍，統籌疾控、公安、市場監管等部門力量」；「省經信廳要會同省發改委、省財政廳、省市場監管局等部門抓緊出台具體措施，鼓勵支持一批企業復產、擴產、轉產，提高我省醫護產品供給能力。」

16日下午，應勇還調整了湖北省防控指揮部組成人員及職責分工。

《湖北日報》稱，此舉意在「優化指揮部統籌協調、督促檢查、推動落實等職能」。

一個細節值得關注。

這次會議，受中共中央指導組委託，中國國務院副秘書長、國務院辦公廳督查室主任高雨出席會議。調整後的指揮部體系也得以披露，共包括5個工作組，分別是辦公室和綜合組、醫療救治與疾控組、物資與市場保障組、宣傳組、社會穩定組。

誰來擔任各個小組的組長官方並未披露。

不過，16日出席會議的人，除省長王曉東外，還有王豔玲（湖北省委常委、宣傳部部長）、王賀勝（湖北省委常委，省衛健委黨組書記、主任）、曹廣晶（湖北省副省長）、曾欣（湖北省副省長、省公安廳廳長）。

應勇2月16日主持湖北省防控指揮部指揮長會議，調整省防控指揮部組成人員及職責分工。（湖北日報）

這和之前的架構明顯不同。

此次調整之前，在《湖北日報》和湖北省政府網站中，出現的工作組有物資保障組、交通保障組、社會捐贈組和科技攻關組，有明確負責人的是交通保障組和社會捐贈組。

物資保障組和社會捐贈組會分別在湖北省政府網站進行社會捐贈和醫用防護物資分配情況的公示。社會捐贈組組長為湖北副省長萬勇。

交通保障組主要發佈交通管制、物流「綠色通道」等消息。公開報道中，交通保障組的負責人為湖北省交通運輸廳廳長朱漢橋。

2月14日，武漢金銀潭醫院一名新冠肺炎康復患者在該院捐獻血漿。（中新社）

科技攻關組目前最新的消息是新冠特免血漿已經投入臨床。

據《湖北日報》報道，在湖北省科技廳應急科技攻關項目支持下，國藥中國生物公司製備出用於臨床治療的特免血漿製品，目前治療的危重病人超過10人。臨床反映，患者接受治療12小時至24小時後，臨床體徵和症狀明顯好轉。

信息透明度方面也值得關注。

在湖北省委、省政府昨天下發的文件中提到，「強化社會穩定保障」。

措施主要包括：加強輿論引導，加快推動媒體融合發展，及時發佈權威信息，澄清虛假信息，公開透明回應社會關切，增強正能量。

充分發揮公安機關和法院、檢察院等司法機關職能，加強社會面治安防控，確保政治社會大局穩定。

就在2月16日，湖北省政府一連轉發了4條闢謠信息，就在17日凌晨，還轉發了《闢謠！青山有八名新冠病人從醫院脱逃？假的！》的文章。

不少人都注意到了，這幾天，應勇的多個活動都在當地媒體上迅速被發布。

2月16日下午，應勇召開省防控指揮部指揮長會議。和以往新聞畫面只出藍底白字不同，這次會議播發了現場畫面。