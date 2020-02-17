【武漢肺炎】世衛專家組考察行程為何沒有湖北和武漢

中國外交部發言人耿爽2月17日在網上例行記者會上介紹稱，中國－世界衛生組織（WHO）新型冠狀病毒肺炎聯合專家考察組的外方專家已經陸續抵京，考察組已經開始有關活動。考察組包括來自美國的專家，將赴北京、廣東、四川開展現場考察，行程並未包含疫情最為嚴重的湖北和武漢。

世衛組織成員未將中國此次疫情重災區的湖北和武漢納入行程，引發外界關注。

對此，環球網2月17日報道稱，北京作為首都，同時也是中國國家衛健委等有關部門以及中國國家疾控中心、中科院、中國醫學科學院等重要科研機構的所在地，被安排在專家組的考察行程中合情合理。

新冠肺炎疫情蔓延，國際社會陷入恐慌中。（Getty）

之所以選擇訪問廣東，耶魯大學全球健康政策與經濟學助理教授、美國中國衛生政策與管理學會會長陳希分析稱，專家考察組前往廣東很大可能是為了與鍾南山院士進行交流。1月底，美國哥倫比亞大學免疫病理與傳染病中心主任、被譽為「全球最知名病毒獵手」的W·伊恩·利普金（Walter Ian Lipkin）教授就曾專程前往廣東拜訪鍾南山。

中國國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山。（資料圖片）

陳希表示，除了要與鍾南山交流外，廣東也是在SARS後，中國衛生系統建設最為完善、人員配備最為齊全的地區，和北京是國內的兩個標杆，在此次疫情中也做出了較好應對，相信這也是專家考察組需要了解的。

根據行程安排，專家考察組還選擇四川作為其中一站。根據四川有關部門2月17日公布的最新數據，截至16日24時，四川累計確診病例495例，並不屬於確診人數最多的幾個省份。

陳希表示，專家考察組考慮的因素或許與四川省省長尹力有關，他在公共衛生領域有着豐富經驗，且四川省與美國公共衛生學界有着較多交流。根據官方資料，現任四川省委副書記、省長的尹力，曾在俄羅斯醫學科學院獲得衛生經濟與衛生事業管理專業博士學位，並長期在原衛生部任職。陳希認為，如果專家考察組需要了解中國應對疫情的一些舉措，四川可能是個更加符合專業要求的選擇。

對於為何不選擇湖北，陳希認為，主要原因應該是湖北當前處在防控疫情的關鍵期，接待能力有限。

此前，中國國家衛健委新聞發言人米鋒曾對上述專家組的任務做出介紹，專家組將與聯防聯控機制相關部門進行深入交流，之後將對三個省市進行考察，了解城鄉防控措施的實施情況及效果，訪問相關流行病學研究、醫療救治、實驗室檢測、科學研究等相關機構，並對中國和全球疫情防控提出建議。

世衛組織17日在微博發布消息指國際專家已抵達北京並與中方會晤。（微博@世界衛生組織）

據中國國家衛健委17日介紹，16日晚，專家考察團已經參加了國家衛生健康委在京的舉辦新冠肺炎疫情防控座談會。

對於此次考察的重點領域和日程安排，米鋒表示，這是中方相關部門同世界衛生組織先遣組總幹事高級顧問布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）一行確定的。中國疾控中心流行病學首席科學家曾光17日表示，中國的疫情防控工作是透明公開的，專家組去哪裏考察都歡迎，也都可以討論。

目前，WHO和中國國家衛健委均未透露專家考察組的具體名單。

據WHO突發衛生事件規劃執行主任邁克爾·瑞安博士此前透露，由WHO協調的全球專家組將涉及臨床管理、病毒學、疫苗與藥物開發、生態調查、動物衛生、流行病學、公共衛生和風險交流。

值得注意的是，此次專家考察組包括來自美國的專家。此前，美國衛生部長亞歷克斯·阿扎（Alex Azar）就曾表示美國將派遣專家前往中國，但未提到具體人選。

此次專家考察組的重點工作將是什麼？

陳希認為，流行病學領域的工作可能至關重要，國際專家可以幫助中國科研人員進行病毒溯源，並在隔離等疫情防控領域提出建議。陳希表示，疫情發生以來，大量的醫務人員衝在第一線，但是流行病學調查存在缺位，需要得到更多的重視。