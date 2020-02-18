【武漢肺炎】人民日報：要警惕冠狀病毒，也要警惕「官狀病毒」

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，官媒《人民日報》海外版在周二（18日）發文，指在今次疫情防控阻擊戰中，「要警惕冠狀病毒，也要警惕『官狀病毒』」。 文章稱，所謂「官狀病毒」，就是指在抗擊疫情時不作為、不得力、不稱職、不盡責的官員，他們往往有一定實權。

文章指，受「官狀感毒」感染的官員，「工作落實在填表上，指揮體現在發文上，行動反映在口號上」。（中新社）

文章指，疫情嚴峻下，受「官狀感毒」感染的官員，「工作落實在填表上，指揮體現在發文上，行動反映在口號上」，例如下發一堆表格，使工作人員從早填到晚，「內容相差無幾，卻沒有一個文件、一個部門幫鄉鎮解決急需的哪怕一個口罩、一瓶消毒水」；又或者在動員會上長篇大論，宣讀最新文件、政策，「嘴上喊着加油鼓勁，卻提供不了醫護人員急需的哪怕一件防護服、一個護目鏡」，完全就是形式主義及官僚主義。

文章更稱，部分官員甚至是逃兵及糊塗顢頇，例如湖南省張家界市疾控中心慢性非傳染性疾病防治科科長李文杰，其攜同家人乘飛機到泰國躲避疫情，以及湖北省黃岡市衛健委主任唐志紅一問三不知，連當地最基本的防疫情況都不掌握。

唐志紅對督查紅就防控疫情相關的提問一問三不知，最終被免職。（影片截圖）

文章指，疫情重災區湖北省武漢市，除了大力推動應收盡收、應治盡治之外，與此同時亦愈來愈多幹部被提拔或問責，「中央在此釋放出強烈的訊號：面對疫情，各級黨員幹部責無旁貸，必須踐行初心使命，交出合格答卷。在防控疫情中誰不擔當、誰不作為、誰亂作為，不管甚麼級別，必將受到嚴肅查處、毫不姑息」。

（人民日報海外版）