【觀察】國民黨若成「尾巴搖狗」黨　大去之期就不遠了

群龍無首的國民黨主席補選定於3月7日舉行投票，為爭取支持，2位候選人副主席郝龍斌、現任主委江啟臣也開始針鋒相對。郝龍斌強調自己無職一身輕，可以「無私」投入改革，捍衛黨的「核心價值」及「中華民國的存在」，江啟臣則強調國民黨要「現代化」，透過組織扁平化、溝通網絡化等方式，扭轉國民黨決策機制「少子化」困境，完成國民黨的世代交替及年輕化。

國民黨曾經高舉着理想大旗，才能號召民眾創建中華民國。（洪嘉徽／多維新聞）

用選戰的角度去理解，郝龍斌與江啟臣的「政見」，雖然都指向「改革」，實際上仍是為了爭取黨內特定族群支持而各自投其所好，郝龍斌爭取的明顯是以退休軍公教為主的「黃復興系統」，江啟臣則是青壯世代。

因為如此，所以郝龍斌與江啟臣提出的改革改革處方，未免都有「見樹不見林」之憾，甚至，兩人都說要「爭取人民的信任，早日再度執政」，「家務」改革各有清楚指向，但講不清楚「對未來的追求」，卻不約而同的說要「貼近主流民意」，以求早日再度執政。

郝龍斌（左）、江啟臣（右）都說要改革國民黨，但同犯「見樹不見林」錯誤。（洪嘉徽／多維新聞）

台北市長柯文哲常說「應該狗搖尾巴，不是尾巴搖狗」，用來形容目前郝龍斌、江啟臣為爭取國民黨主席的相關作為，竟顯得相當貼切。

何以說郝、江目前陷入「尾巴搖狗」情形？主要是兩人將「早日再度執政」當成國民黨的首要任務，並以為「討好」黨內特定族群就能成為黨主席，進而「討好」多數台灣人民，國民黨就算已經完成「改革」了？

不要有高深的學問，只要對「政治」、「政黨」有粗淺的了解，就知道郝、江錯了，而且大錯特錯。誠然，政黨的最終追求是「執政」，但政黨一定先是高舉着「追求的理想」並匯聚一群人共同追求這個理想，並從基層出發，以其言宣傳政黨的理想，以其行打造着想象中的理想社會，因此獲得少部份人民信任，進而爭取到大多數人民信任才爭取得執政。

郝龍斌其實說對了，國民黨的確應該捍衛黨的「核心價值」，但他沒說清楚，國民黨追求什麼價值？江啟臣也沒錯，國民黨「少子化」問題確實應該解決，但造成國民黨「少子化」的原因是什麼？

國民黨章至今還清楚寫着「中國國民黨為民主的、公義的、創新的全民政黨。本黨基於三民主義的理念，建設台灣為人本、安全、優質的社會，實現中華民國為自由、民主、均富和統一的國家」等「黨的追求」。

《三民主義》雖是孫文在百年前提出，至今依然有重大意義。（資料圖片）

《三民主義》雖是孫文在百年前提出的「舊主張」，且因為在黨國威權統治時期被當成大學聯考「必考」被污名化。然而，平心而論，《三民主義》追求自由、平等、均富等「理念」，要解決的卻是勞苦大眾遇到的生存問題，其實是當今最「潮」的「左派思維」。

國民黨在大陸的失敗、在台灣的再起，原因都是在於失去或重拾「左派」思維，卻始終沒有失去「實現統一國家」的追求。

從韓國瑜在2018的成功及2020年的失敗看得更明白，韓國瑜在2018年的意識型態是「九二共識」，卻憑着從解決基層及年輕人問題出發的「莫忘世上苦人多」及「北漂回家」等「中間偏左」的主張掀起了「韓流」；他在2020年的失敗，則是他顯露了對個人權位的追求，一舉摧毀他先前的「人設」，再加上國民黨上下盡顯「逐利」本色，喚起台灣人對國民黨人的「買辦」印象。

說到底，國民黨之所以失去台灣人民的信任，其根本原因在於國民黨失去了「理想」與「追求」，「少子化」的原因雖然與年輕人的意見無法上達黨的決策中樞有關，但究其根本，仍是國民黨失去理想，「有志青年」自然興趣缺缺。

如果國民黨黨章第一條條文仍是郝龍斌、江啟臣認可的「核心價值」，他們應該做的就是將這些「黨的追求」 「現代化」，將《三民主義》的百年舊衣脱下換上「潮服」，用年輕人的語言大聲說出國民黨追求自由民主、分配公平、兩岸和平以及「國家統一」，並提出以台灣人民需求為出發點，足以跟「習五點」競合的主張，終究會有重獲人民信任的那一天。反之，國民黨若連這點認識也沒有，成了「尾巴搖狗」的政黨，離走入歷史的日子也不遠了。