【武漢肺炎】武漢市中心醫院3副院長染疫　1月初院方禁公開談病情

被譽為武漢肺炎疫情「吹哨人」的武漢醫生李文亮早前感染病毒去世。據內媒《中國新聞周刊》周一（17日）報道，李文亮生前服務的醫院武漢市中心醫院爆發院內感染，截至1周多前達到新冠肺炎臨床確診標準的已達230多人，多位科主任與院領導都染疫。 報道又透露，早在1月初，該院的急診科主任已經發現新冠肺炎可能「人傳人」，但意見未獲正視。自1月2日起，該醫院更要求醫務人員之間不許公開談及相關病情，不得通過文字、圖片等可能留存證據的方式談論病情，病情只能在交接班必要的時候口頭提及。

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《中國新聞周刊》報道指，武漢市中心醫院急診科主任艾芬透露，她在去年12月中旬首次接收一名疑似病患，該病患是華南海鮮巿場送貨員，其肺部感染表現為「雙肺多發散在斑片狀模糊影」。

至12月27日，艾芬接診了第二例此類病人，是一名40多歲來自武漢遠郊區的年輕人，無華南海鮮市場接觸史。這個年輕人接受檢驗，送檢的結果在12月30日出來，該男子感染的是一種冠狀病毒。看到化驗單上標註有「SARS冠狀病毒」字樣，艾芬感到「很可怕」，第一時間向醫院公共衛生科和院感部門報告，但醫院有沒有再向上級疾控部門報告，她並不清楚。

報道指，這份檢測報告於12月30日被該院眼科醫生李文亮發在同學微信群裏，並被大量轉發。艾芬稱，當時大學同學私下問她關於冠狀病毒的消息，她就把檢測報告發了過去，但不知這份報告後來是怎樣流出去的。

李文亮曾在微信發布消息，稱有人感染「SARS」，向同學示警。（網上圖片）

至12月29日，艾芬所在的急診科向醫院公共衛生科上報了急診科收治的4例「不明原因肺炎」病例。其中有一對母子，兒子在華南海鮮市場工作，母親去海鮮市場送飯，並沒有接觸過華南海鮮市場的物品，但依然染病，而且病情較重，艾芬當時就推斷這個病可能「人傳人」。1月1日凌晨，急診科又收到了一位65歲男子。該男子在華南海鮮市場附近開診所，最近收治了很多發燒病人，之後自己也有了徵狀，病情嚴重。艾芬分析認為，這位診所老闆的病很可能就是他診所的病人傳給他的。1月1日，她再次向醫院公共衛生科和醫務處報告了該診所老闆收治了多例病人的相關消息，希望能夠引起重視。她擔心，「一旦急診科醫生或者護士被感染得病了，就很麻煩」。

意見不獲重視 遭批評「造謠生事」

12月31日凌晨，李文亮受到了市衛健委和醫院的警告和批評。1月1日，武漢市公安局發布通報，稱有8人因「發布、轉發不實消息」而遭傳喚。報道指，1月1日晚將近12點，艾芬接到了醫院監察科的信息，要求其第二天到監察科談話。1月2日，在和監察科紀委談話過程中，領導批評她「作為專業人士沒有原則，造謠生事，你們這種不負責任的行為導致了社會恐慌，影響了武漢市發展、穩定的局面。」艾芬提及了這個病可以人傳人，但沒有獲得任何回應。

1月2日起，醫院要求醫務人員之間不許公開談及病情，不得通過文字、圖片等可能留存證據的方式談論病情，病情只能在交接班必要的時候口頭提及。對於前來就診的患者，醫生們也只能諱莫如深。

共230多人染疫 包括三名副院長

報道又指，據統計，武漢市中心醫院截至1周多前達到新冠肺炎臨床確診標準的職工已達230多人，其中130人住院，100多人居家隔離。受感染的醫護人員遍布甲狀腺乳腺外科、泌尿外科、心胸外科、血管外科、神經內科、消化內科、眼科等各個科室，其中不少是科室主任。這次被感染的還有醫院的三名副院長，其中一位副院長病情較重。

（《中國新聞周刊》）