【武漢肺炎】疫情失控誰擔責　對立說法攪動輿論場

於武漢爆發的新冠肺炎（NCP）疫情仍在持續，而輿論場卻出現誰來擔責的「甩鍋」（推卸責任）爭論，引發熱議。繼「高層錯判」聲音後，輿論場又出現疫情失控罪在三方——湖北、武漢、國家衛健委的說法。

中共理論刊物《求是》2月15日刊文披露，早在今年1月7日，中共高層就已知曉疫情，並提出防控要求。而本港《明報》2月17日援引「京城消息人士」話稱，疫情早已上報，但高層仍因顧及太多而導致決策產生嚴重誤判。

疫情重災區湖北官場被指在應對這場突發事件時能力嚴重不足。（AP）

值得注意的是，與此同時，互聯網亦流出一篇內容指向完全相反的文章，其中同樣援引「北京消息人士」的話指，疫情失控「是由湖北、武漢，以及國家衛健委等機構的官員和專家昏庸造成的」。

文章稱，早在2019年12月15日，就有醫生報告武漢政府出現類似SARS疫情，後者僅上報國家衛健委，未有其他作為。至病患量劇增，醫護人員感染，武漢仍在等待上級指示，以「避免恐慌，不利維穩」為由拒絕採取防控措施。

而國家衛健委派專家組赴武漢考察時，根本沒有接觸一線醫護，便得出「可防可控」結論，聲稱「只要數週，情況便會好轉」，並基於此上報中南海。文章指，此舉激怒諸多內部人士，甚至有武漢官員將文件交給美國駐武漢使館，亦有聯繫內參記者，將詳情上報中南海。

「北京消息人士」還透露，接到真實信息後，中南海高層「高度重視」，繼而「頗為震怒」。直到這時，湖北、武漢，和國家衛健委才明白事情的嚴重性，在中南海連續指示下，做出高規格的防疫抗疫措施。

2月5日，武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇（左）走進隔離病房準備救治患者，一名醫生在他的隔離服上寫下名字。（新華社）

儘管兩方指向不同的「內部消息」不斷攪動輿論場，但大疫當前，無論是中國，還是其他出現確診病例的國家和地區，如何高效有力防疫抗疫才是頭等大事，以防止疫情擴散。

至於誰來承擔疫情初期防控不力的責任，中南海必須要對此進行嚴格調查，必須全面問責。無論是官員，還是科學家，如果一旦確定失職、瀆職，或者存在其他問題，都必須依法處理，該追究刑事責任就追究，該判重刑就判。對失靈的體制機制，也必須成立專責團隊進行改革，以避免重蹈覆轍。