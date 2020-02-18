【武漢肺炎】瘋搶「防疫聖品」現亂象　公權力應適時介入

新冠肺炎疫情自2019年12月爆發以來，至今仍未好轉，大陸官方公布的死亡案例已逼近2000；近日包括日本、東南亞等地的確診案例也都持續增加，亦出現了死亡病例。與此同時，各地都還沒有疫苗或藥物獲證實可完全治癒病情。因此，一些道聽途說、或是未經實證的防疫物品（包括藥物、生活物資等）就受到民眾的歡迎，不論是台灣或大陸都出現瘋狂搶購的景象。

台灣的口罩政策呈現滾動式調整，讓許多民眾抱怨連連。圖為台閣揆蘇貞昌日前巡視口罩製作過程。（洪嘉徽／多維新聞）

在台灣，最先出現的搶購熱潮就是口罩。1月24日，台灣經濟部發出公告表示，即日起暫停出口醫療外科以及N95口罩一個月的時間，台行政院長蘇貞昌還表示，「口罩一定夠，不必要囤積」。然而，此話一出，招來的不是民眾的心安，而是各地藥局、賣場都出現大排長龍的情況。而蘇貞昌口中的口罩一定夠，卻被自己的政策打臉，若是夠的話，何必從限制一人一天限購3片、到實施實名制購買7天內只能買2片，最新的措施則是增加藥局的口罩貨量，盼能讓更多人「買到口罩」。

更令人發噱的是，民進黨政府一開始說口罩數量絕對夠，後來變成帶頭倡導「健康的人不用戴口罩」、「把口罩讓給需要的人」，試問，誰會知道自己到底健不健康？又怎麼知道周遭的人健不健康？就像蘇貞昌說的：先自救才能救人，戴口罩對民眾來說，也是一樣的道理。官方甚至還徵召軍人與廠商，又購買生產機器，說要為了增加口罩的產量。

大陸早前出現雙黃蓮可抵禦新冠肺炎的消息，造成各地民眾瘋搶。（擷自福森藥業官網）

從口罩延伸而來的，就是相關防疫產品的熱銷，包括消毒酒精、濕紙巾、消毒水等等，日前還出現衛生紙即將缺貨的謠言，民進黨政府也只能出動檢警揪出造謠源頭送辦。還有民眾在facebook社團「Costco好市多商品經驗老實說」上貼文，表示連過去特價都沒人買的濕式衛生紙現在也買不到。這些狀況顯示，隨着疫情看似無解，政府卻只會要民眾不用每個人都戴口罩，民眾只能把任何可能具有防疫功效的物資都先買來，「求個心安」。

同樣的情況，在疫情發源地的中國大陸亦然。2003年SARS（非典肺炎）流行時，中藥材板藍根、金銀花等，在這次新冠肺炎疫情延燒後也造成各地民眾搶購；此外，成藥「雙黃連口服液」也被謠傳可抑制新型冠狀病毒。據瞭解，「雙黃連口服液」是由金銀花、黃芩、連翹三味中藥組成，功效為清熱解毒、表裏雙清，因此具有所謂抗病抑菌、提高免疫功能的作用，過去也曾被拿來對抗SARS。

與台灣一樣，在風聲鶴唳、草木皆兵的疫情高峰期，任何消息都會引發搶購潮。大陸各大藥局日前出現長長排隊人龍只為購買雙黃蓮，網絡上也早已銷售一空，雖然大陸官方也提醒民眾「勿搶購自行服用雙黃蓮口服液」，就連《人民日報》也強調該發現只是「初步研究」，仍需大量實驗，更不是人人都適合服用。然而，大難當前，民眾多還是選擇「相信自己」。

政府必須強化公信力，才不會讓民眾寧願大排長龍搶購防疫物資，不願信任政府，造成社會不安。（袁愷勛／多維新聞）

從一般民眾的角度出發，各式各樣搶購物資的情況發生，而不去管實際上需不需要，都是多數人在預期心理以及恐懼之下會做出的選擇。然而，這些搶購的舉動，反而會造成真正有需要者沒辦法購買，日前台灣就有民眾去藥局替家中患糖尿病的長輩購買酒精棉片未果，拜託前一位把藥局庫存都買光的民眾讓一盒給他還遭奚落。這些，都是跟着疫情發展出現的社會問題。

必須說，兩岸官方在非常時期對於前述的各種問題，都必須加大力道去控管，而非放任民眾自生自滅；然而，更重要的是，彼此也都要強化自身的公信力，去了解民眾為什麼會對政府的言論產生質疑，強化民眾對政府的信心、建立官民之間良好無礙的溝通管道，才能在面對疫情時，有效兼顧維護社會秩序與穩定。